Johanna San Miguel revela su mala experiencia en Latina: “Todos encerrados en un solo camerino”

Johanna San Miguel habla de su experiencia en Latina TV. | América TV

Johanna San Miguel, reconocida conductora de televisión, reveló las condiciones de trabajo durante su periodo como jurado en el programa ‘Yo Soy’ de Latina TV, entre 2019 y 2021. Según sus declaraciones, la infraestructura y los servicios destinados al talento de Latina TV dejaron mucho que desear, en comparación con las comodidades ofrecidas en otros canales como América TV, donde actualmente conduce ‘Esto es Guerra’.

La presentadora destacó la falta de inversión en áreas cruciales para el bienestar del personal. San Miguel comentó cómo todos los conductores, incluyendo a Katia Palma, Christian Rivero y Maricarmen Marín, compartían un solo camerino con un baño integrado, una situación que contrasta fuertemente con las instalaciones de su actual lugar de trabajo.

¿Qué dijo Johanna San Miguel de Latina TV?

La popular ‘Queca’ mencionó que durante su etapa en ‘Yo Soy’, las opciones de alimentación se limitaban a una cafetería compartida, muy diferente a las experiencias previas en su carrera, particularmente cuando protagonizaba ‘Pataclaun’.

Johanna San Miguel recordó su mala experiencia cuando trabajaba en Latina TV. | América TV

“Todos almorzaban juntos en la cafetería de Latina, pero es verdad, la cafetería no era lo que era cuando estaba (yo) en ‘Pataclaun’, a ustedes les pusieron esa cafetería. Es más, estaban todos encerrados en un mismo camerino donde adentro había un baño. Es la verdad de Latina, lo siento mucho, no invierten como acá en Pachacamac, que pena”, sostuvo.

Ahora que Katia Palma y Christian Rivero firmaron contrato con América TV, dejando de lado su pasado en Latina, Johanna San Miguel recalcó que ahora disfrutan de su “propio camerino”. “Ahora se sienten importantes”, comentó. Estas declaraciones salieron a la luz durante un episodio de “Esto es Guerra”.

“Cuando regresé a Pachacamac supe lo que era estar en un canal top, en un verdadero programa, un programa que lidera, con camerino (para mí) sola, con baño...”, agregó.

Johanna San Miguel confrontó a Katia Palma. | América TV

Su reclamo a Katia Palma

La conversación adquirió un tono más personal cuando recordó episodios de aislamiento durante los almuerzos, específicamente mencionando a Katia Palma, quien recientemente se unió al elenco de “Esto es Guerra” como co-conductora.

Durante una reciente emisión de EEG, Johanna San Miguel confrontó a Katia Palma por no haberla incluido en las salidas a almorzar cuando ambas participaban como jurado en el programa ‘Yo Soy’ de Latina TV. Esta revelación ocurrió el 26 de enero, añadiendo tensión al ambiente televisivo. Palma defendió sus acciones argumentando que San Miguel mantenía una dieta estricta durante ese tiempo.

Según San Miguel, mientras Katia, Maricarmen Marin y Christian Rivero disfrutaban de los almuerzos juntos, ella se veía forzada a comer sola en su camerino. “¿Tú crees que alguna vez me invitaron a almorzar con ellos? Yo comiendo mi ají de gallina, en un camerino sola, llorando, sin que nadie me vea. Yo le pregunté a Katia, por qué me haces esto, por qué me ponen a un costado”, rememoró.

Katia Palma se enfrenta a Johanna San Miguel y le recuerda su paso por Latina Televisión.

Palma respondió a estas acusaciones explicando que la dieta de San Miguel era la razón principal por la cual no la invitaban, detallando que esta prefería mantenerse alejada de la comida al consumir únicamente aceitunas y pecanas en su vehículo. “¿Quieres que te diga por qué no te invitaban? Se metía con sus 5 aceitunas y 4 pecanas en el carro y no podía ver comida. Metida en su cueva, en su camioneta”.

Rodrigo González apoya a Johanna San Miguel

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa “Amor y fuego”, avalaron recientemente las declaraciones de Johanna San Miguel sobre ciertas dinámicas de exclusión popularmente conocidas como “argollas” que, según ella, tenían lugar en Latina TV bajo la gestión de la productora Susana Umbert. Las aseveraciones de San Miguel, que fueron respaldadas por los presentadores, sugieren una tendencia hacia el favoritismo y la marginación dentro del citado medio de comunicación.

“Ha salido de un canal con una lista de enemigos y ha regresado a cargarle la cartera a Gisela (Valcárcel). Ella (Susana Umbert) dice que le habían nombrado gerenta de asuntos internacionales, sin importancia, para Latina no está haciendo nada. Adentro nadie la reconoce como trabajadora de nada. No hay ningún canal que quiera poner tus producciones”, dijo Rodrigo González.