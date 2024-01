Ministerio de la Mujer pide a Ética sancionar a Juan Carlos Lizarzaburu: “No debe quedar impune”

Parlamentario pidió disculpas durante la Comisión de Ética. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

A través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer (Mimp) recordó que la Comisión de Ética evaluará el informe final contra Juan Carlos Lizarzaburu este lunes 29 de enero e instó al grupo de trabajo parlamentario que aprueben la sanción en contra del fujimorista.

Como se recuerda, el informe recomienda suspender por 120 días al integrante de la bancada de Fuerza Popular y el descuento de sus haberes por el mismo periodo.

“Desde MIMP rechazamos enérgicamente todo tipo de violencia contra la mujer. […] No se debe tolerar ni justificar ninguna forma de violencia contra las mujeres, y menos que estas queden impunes”, menciona el comunicado.

“Las autoridades y servidores públicos deben dar el ejemplo de coherencia en la lucha que el Estado Peruano ha emprendido para erradicar la violencia contra las mujeres de toda edad, quienes día a día viven con temor y en riesgo de sufrir actos de violencia que las denigre. ¡Esto debe cambiar!”, sentencia la cartera liderada por Nancy Tolentino.

Comunicado publicado a un día de que la Comisión de Ética evalúe informe contra Lizarzaburu. | Mimp

En la víspera, Infobae Perú conoció que, por parte del partido, la encargada de la Secretaría Nacional de Disciplina, Carmela Paucará Paxi, acordó suspender por seis meses al congresista de la militancia. Aunque dicha decisión es de primera instancia, se desconoce si el legislador impugnará la decisión, pues ni siquiera se apersonó a brindar su descargo.

“Dado cuenta y advirtiendo que no se han recepcionado los descargos del afiliado investigado; asimismo, se ha recabado información periodística complementaria a la precisada en el inicio de investigación. Téngase presente a fin de que formen parte de los medios probatorios en el esclarecimiento de los hechos”, se lee en la resolución del 5 de enero de este año.

También se acreditó que Lizarzaburu faltó al deber de “desempeñar a cabalidad los cargos para los que fueran elegidos o designados” por expresar comentarios “irrespetuosos, irrepetibles y fuera de contexto al tema tratado durante el desarrollo de una sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.

Lizarzaburu no se defendió ante la Secretaría de Disciplina de Fuerza Popular

¿Qué pasó entre Juan Carlos Lizarzaburu y Patricia Juárez?

Durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, desarrollada el pasado miércoles 13 de diciembre de 2023, Juan Carlos Lizarzarburu fue captado hablando sobre el cuerpo de sus colegas, haciendo especial énfasis en el de su compañera de bancada.

“Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas tet*t*as. (risas) Ya las miré bien, ya”, se escucha en el video.

Aunque uno de los legisladores pide apagar el micrófono y dos parlamentarias se ríen, los asistentes aseguran no haberse percatado de las palabras del congresista.

Juan Carlos Lizarzaburu reconoce que mintió

Al momento de destaparse el hecho, el legislador intentó minimizarlo e indicó que solicitó las disculpas respectivas a su colega de bancada. Asimismo, sostuvo que sus expresiones fueron parte de una conversación con otro correligionario y asesor. No obstante, posteriormente, mencionó que era mentira.

“Al día siguiente a la filtración, fue un día muy difícil para mí. Fui abordado por la prensa cuando ingresaba al pleno del Congreso y me encontraba pensando únicamente en conversar con mi colega aludida para expresarle de manera personal las disculpas por lo sucedido; por lo que la afirmación de que estaba conversando con otro congresista y un asesor fue un lapsus”, expresó.

“La realidad es que en ese momento culminaba una conversación con personas que no pertenecen al ámbito político ni público”, agregó.

Parlamentario brindó declaraciones durante la Comisión de Ética. | Congreso

Sobre las disculpas, fue la misma afectada quien enfatizó que no era cierto. “Estoy participando porque quiero aclarar algunos puntos respecto a lo que a lo que ha dicho. El día que ocurrieron los hechos, estaba en la Subcomisión de Acusaciones y en la Comisión de Justicia. Precisamente por eso, no pude escuchar nada de esto. Aproximadamente a las cuatro de la tarde me llamó para darme una explicación absolutamente trivial que siquiera entendí”, señaló.

“Se refirió a que era una conversación de hombres y que me había mencionado, pero no dijo en qué términos me mencionó, por qué me mencionó ni qué fue lo que pasó. En consecuencia, decir que me pidió disculpas en ese momento, no es exacto. Tampoco se las hubiera aceptado como no las acepto en este momento”, remarcó.