Patricia Juárez desmiente a Juan Carlos Lizarzaburu y exige sanciones por acoso sexual: “No puede pasar desapercibido”

Patricia Juárez se refirió al desagradable incidente ocurrido con Juan Carlos Lizarzaburu. RPP

La parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular) rechazó las expresiones sexuales de su colega Juan Carlos Lizarzaburu sobre su cuerpo, durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), llevada a cabo el último miércoles 13 de diciembre. Aunque el fujimorista aseguró que habló con su colega de bancada y que lo dicho no interfirió en su “excelente relación”, Juárez lo desmintió.

Te puede interesar: Susel Paredes denuncia a Juan Carlos Lizarzaburu en Ética por acoso sexual a su congresista Patricia Juárez

“Tengo un profundo malestar. Realmente es un hecho indigno, que me molesta profundamente porque si bien es cierto yo soy una persona que estoy en política, he tratado y procurado siempre traducir el trabajo que hago y jamás estar en algún tipo de escándalo o cuestionamiento del cual avergonzarme. Lamento que mi nombre en este momento este circulando producto de esta situación tan deleznable como las expresiones propaladas por Lizarzaburu”, declaró en RPP.

Patricia Juárez se refirió a las condenables expresiones de su compañero de bancada. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso

“Lo peor de todo es que haya pretendido excusar diciendo que habló conmigo, cosa que no es cierta porque lo que él hizo fue llamarme para trivializar el tema. Agradezco a mi partido porque ha tomado acciones inmediatas, porque este hecho no me agravia sollo a mí sino a todas las mujeres. No se puede permitir que una persona que profiere este tipo de expresiones pase desapercibido, hay que levantar la voz”, agregó.

Te puede interesar: Acoso sexual en el Congreso: Juan Carlos Lizarzaburu es captado hostigando a congresista de Fuerza Popular

Dichas declaraciones se dan luego de que se pronuncie a través de X, red en la que calificó lo expresado por su colega como “deleznable”. “Expreso mi total indignación y malestar. Desde Fuerza Popular se hará la denuncia a Ética del Congreso, donde esperamos una sanción ejemplar. ¡Las mujeres no debemos callar!”, sentenció.

Pronunciamiento de la fujimorista en contra de su colega de bancada. | Patricia Juárez

A la denuncia que Fuerza Popular establecerá, se le suma la interpuesta por Susel Paredes. “El Congreso debe ser un espacio de tolerancia cero hacia el machismo, el acoso y hostigamiento”, expresó al momento de comunicar sobre el recurso.

Te puede interesar: Alejandro Soto sería blindado otra vez en la Comisión de Ética: recomiendan archivar investigación por ‘Ley Soto’

En la misiva remitida al titular del grupo de trabajo, Diego Bazán (Avanza País), precisó que el fujimorista infringió “el Código de ética parlamentaria, por los comentarios misóginos de carácter sexual realizados en la octava sesión extraordinaria de la subcomisión de acusaciones constitucionales, de fecha 13 de diciembre de 2023″.

Denuncia formulada contra Juan Carlos Lizarzaburu. | Susel Paredes

Aunque publicó un comunicado donde pidió disculpas públicas e invocó a la bancada que inicie los procesos disciplinarios que correspondan en su contra, previamente minimizó los cuestionamientos e intentó normalizarlos.

“Lamento que se haya filtrado, a través de los micrófonos, una conversación privada con un compañero congresista y un asesor hablando sobre las bondades de la anatomía de las féminas. Es una cosa de lo más natural [..] Yo ya he podido conversar con la persona aludida y todo está perfecto, como van a poder a apreciar ahora cuando ingrese a la cámara. [...] Nos une una amistad y un profundo respeto”, señaló en los pasillos del congreso al ser consultado por la prensa.

“Es una conversación personal y, como todos nosotros tenemos ojos, vemos. Es una cosa de lo más natural. Yo ya he podido conversar con la persona aludida y todo está perfecto, como van a poder a apreciar ahora cuando ingrese a la cámara. [...] Nos une una amistad y un profundo respeto”, agregó.

Congresista Lizarzaburu reconoce ser autor de comentario sexista (RPP)

¿Qué dijo Juan Carlos Lizarzaburu?

Durante la última sesión de la SAC, liderada por Lady Camones, el fujimorista se refirió al cuerpo de sus compañeras e hizo particular énfasis en su colega de bancada. “Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas tet*t*as. (risas) Ya las miré bien, ya”, se le escucha decir en el video difundido por Infobae Perú.

"Paty Juárez tiene unas teti... Ya la miré bien": indignación por frases obscenas de congresista oídas en plena sesión - Infobae

Aunque aseguraron que no escucharon lo expresado por el fujimorista, las legisladoras Lady Camones y Francis Paredes, miembros del grupo de trabajo, fueron captadas riéndose luego de que Lizarzaburu hablara sobre Juárez.

Por si no fuera bastante indignante el aparente encubrimiento, previo a publicar el video en las redes, la institución recortó la parte en la que se filtra el audio del legislador.

“Rechazamos este acoso político”

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), liderado por Nancy Tolentino, emitió un comunicado en rechazo. A través de sus redes sociales, la institución recordó que “el respeto a la dignidad de todas las personas, y en especial la de las mujeres, es un mandato constitucional, y que la discriminación es un delito contra la humanidad sancionado en el Código Penal”.

“Rechazamos este acoso político, que pretende desconocer la inteligencia y los aportes de las mujeres, con expresiones denigrantes hacia ellas. Exigimos igualdad y no discriminación”, escribieron.

Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer. - Crédito: Twitter

De acuerdo al Código Penal de Perú, aquel que cometa el delito de discriminación —por motivos de raza, género, factor genético, entre otros— será reprimido “con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas”.