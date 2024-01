“Juan Carlos Lizarzaburu la debe tener así”: Kira Alcarraz es criticada por respuesta ante acoso sexual

Legisladora respondió con un comentario similar al que cuestionó. | Fotocomposición: PBO / Congreso

¿Realmente nos representan? A la polémica por el audio en el que el legislador Juan Carlos Lizarzaburu habla sobre el cuerpo de su colega de bancada, Patricia Juárez, se le suma la respuesta de Kira Alcarraz, quien cayó en lo mismo.

Con ánimos de criticar y rechazar lo expresado por el fujimorista, la legisladora de Podemos Perú no tuvo mejor idea que reaccionar de una manera similar y referirse a la anatomía del flamante suspendido.

“Eso es lo que pasa cuando su mamita no le ha dado de lactar, lo vuelve bruto, porque solo una persona bruta puede decir eso y como no ha tomado leche de pecho; por eso critica o también la debe tener así, por eso critica”, dijo la congresista al ser consultada por un reportero de PBO.

Parlamentaria cayó en lo mismo que su colega al momento de responder. | PBO

Cabe mencionar que sus expresiones también ameritarían una investigación ante la Comisión de Ética, pues durante el debate por el caso de Juan Carlos Lizarzaburu y Patricia Juárez, se mencionó que se aplicaría el mismo proceso en el caso contrario.

“Estamos en el año 24 del siglo XXI y no puede ser que nos sigamos refiriendo a personas en el ámbito laboral y político por sus características físicas sean hombres o mujeres. Si esto se hubiera hecho refiriendo al tamaño o relleno de la parte del cuerpo de un caballero, igual hubiera sido grave, pero se hace más difícil porque estamos hablando de hostigamiento sexual”, expuso la parlamentaria Susel Paredes.

Intervención de Susel paredes, miembro del grupo de trabajo. | Comisión de Ética

Asimismo, se hizo referencia a la conducta de un legislador y el Reglamento del Congreso. De acuerdo al artículo 4 del capítulo II, son deberes de conducta el “respeto a la investidura parlamentaria, la cual es incompatible con una conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres”.

Si nos enfocamos en el artículo 6, correspondiente al capítulo IV, “es obligación del congresista tratar a sus colegas con respeto y tolerancia así como observar las normas de cortesía y las de disciplina parlamentaria detalladas en el Reglamento del Congreso”.

¿Qué dijo Juan Carlos Lizarzaburu?

Como se recuerda, durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) desarrollada el pasado miércoles 13 de diciembre, el fujimorista fue captado hablando del cuerpo de sus colegas, en especial el de su compañera de bancada.

“Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas tet*t*as. (risas) Ya las miré bien, ya”, se escucha en el video al que Infobae Perú pudo acceder.

"Paty Juárez tiene unas teti... Ya la miré bien": indignación por frases obscenas de congresista oídas en plena sesión - Infobae

Además de lo indignante que por sí solo fueron sus declaraciones, el Congreso de la República actuó como cómplice y, en lugar de tomar distancia rápidamente y condenar las expresiones, recortó la parte del audio donde se escucha a Lizarzaburu.

Consultado por la polémica, el legislador minimizó lo dicho y, en tono burlesco, sostuvo que habló “sobre las bondades de la anatomía de las féminas”. “Es una cosa de lo más natural. [..] Yo ya he podido conversar con la persona aludida y todo está perfecto, como van a poder a apreciar ahora cuando ingrese a la cámara. [...] Nos une una amistad y un profundo respeto”, declaró en conversación con RPP.

Congresista Lizarzaburu reconoce ser autor de comentario sexista (RPP)

Posteriormente, la legisladora Patricia Juárez rompió su silencio y lo desmintió en conversación con el mismo medio. “Tengo un profundo malestar. Realmente es un hecho indigno, que me molesta profundamente. [...] Lo peor de todo es que haya pretendido excusar diciendo que habló conmigo, cosa que no es cierta porque lo que él hizo fue llamarme para trivializar el tema. No se puede permitir que una persona que profiere este tipo de expresiones pase desapercibido, hay que levantar la voz”, señaló.