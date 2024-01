¿Martín Cauteruccio se pierde el debut de Sporting Cristal en Liga 1? Lo que se conoce del caso con Independiente

¿Martín Cauteruccio puede debutar con Sporting Cristal en la Liga 1 2024? Conoce del caso con Independiente. - créditos: Sporting Cristal

Sporting Cristal afronta la temporada 2024 con la intención de recuperar el trono en la Liga 1 que le es esquivo desde el 2020. Por tal motivo, la dirigencia se puso manos a la obra y buscó confeccionar un plantel que pueda hacer frente, no solo en el plano local, sino también internacional. Por tal motivo, uno de los refuerzos fue Martín Cauteruccio, quien llegó con una amplia experiencia a sus espaldas procedente de Independiente de Avellaneda. Sin embargo, hubo un tema legal que puso en duda su presencia en el inicio del Torneo Apertura.

La salida del delantero uruguayo no ocurrió en buenos términos con la dirigencia del ‘rey de copas’, ya que la acusó de deberle una cantidad de dinero por su sueldo, por lo cual se encontraba en la capacidad de negociar con cualquier equipo en condición de libre tras haber anotado 12 goles y asistido en una ocasión en la reciente campaña.

“Independiente tiene una deuda conmigo que intimé el día 5 de diciembre y, de acuerdo con lo que manda el convenio colectivo, después de no recibir noticias, el día 14 de diciembre me di como jugador libre por falta de pago”, le contó a RPP Noticias.

No obstante, el club argentino argumentó que el futbolista debe abonar la considerable suma de cinco millones de dólares por incumplimiento de contrato, la cual se pensó que se trasladaría al equipo que lo contratase, en este caso, la entidad ‘celeste’, quedando en incertidumbre su participación en el arranque del campeonato peruano.

Sporting Cristal presentó a Martín Cauteruccio como su delantero centro para el 2024. - créditos: Sporting Cristal

¿Martín Cauteruccio puede jugar con Sporting Cristal en Liga 1?

Con todo lo mencionado líneas arriba, surge la interrogante de si Martín Cauteruccio podrá defender a Sporting Cristal en el debut de la Liga 1 2024 ante ADT el sábado 27 de enero. Desde Argentina se pudo conocer que los ‘bajopontinos’ recurrieron a una medida cautelar ante la FIFA para tener al atacante disponible ante la negativa de Independiente del envío del tránsfer. Ante este panorama, la habilitación se daría en no más de 72 horas. Asimismo, no habrá acuerdo económico entre los dos clubes.

En estos casos, el principal organismo del fútbol mundial suele estar en el lado de los jugadores, de ahí que Independiente saldría perdiendo. De esta manera, el técnico Enderson Moreira no tendría inconvenientes para usar al artillero de 36 años en la jornada 1 del Torneo Apertura en el estadio Alberto Gallardo. Sería la primera aparición del jugador ante sus hinchas en un partido oficial.

Martín Cauteruccio formó parte del once titular de Sporting Cristal en su presentación ante Universidad Católica de Chile. - créditos: Sporting Cristal

Martín Cauteruccio en su presentación con Sporting Cristal

Evidentemente, el hecho de que Martín Cauteruccio haya pasado por clubes importantes como Nacional de Uruguay, San Lorenzo de Argentina, Cruz Azul de México, Estudiantes La Plata, Independiente, entre otros más, invita a concluir de que se trata de una contratación de jerarquía para Sporting Cristal.

En su presentación, se mostró contento por asumir este nuevo reto. “Estoy muy contento de estar acá y de poder pertenecer a esta hermosa institución. Dejaré todo para dejar al equipo en lo más alto. Es un honor ser parte de este equipo. Estoy feliz de estar en una institución que siempre te exige llegar a lo más alto y estoy preparado para eso”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, admitió que conversó con Jorge Cazulo y Yoshimar Yotún previo a su llegada. “Hablé con ‘Piki’ en principio. Me habló muy bien de toda su gente y de lo que es esta institución. Con ‘Yoshi’ lo mismo, me comuniqué con él y me alentó a estar acá lo antes posible”, sostuvo.

Para finalizar, descartó que la altura sea desafío muy grande, pues en la Liga MX pudo desempeñarse sin inconvenientes. “Estuve en México tres años, me tocó jugar con altura, en un principio el período de adaptación cuesta un poco”, acotó.