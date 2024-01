La lucha de Dilbert Aguilar por su vida: cómo ha enfrentado su discapacidad y la enfermedad que lo tiene en UCI

Dilbert Aguilar, el ícono de la cumbia que lucha por su vida en UCI tras complicaciones por la fibrosis pulmonar. | difusión

Dilbert Aguilar es uno de los exponentes de la música peruana más reconocidos. Sumando 30 años de trayectoria artística, el cantante y expareja de Claudia Portocarrero ha logrado conquistar al público con su voz y su carisma. Sin embargo, detrás de su éxito se esconde una historia de lucha y superación.

Este 23 de enero se dio a conocer que el popular ‘Pequeño gigante de la cumbia’ se encuentra internado en el área de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) en el Hospital EsSalud de Angamos.

Se sabe que fue llevado de emergencia por afecciones a sus vías respiratorias tras padecer fibrosis pulmonar. Esta enfermedad lo mantuvo en una situación crítica en los últimos meses.

¿Qué enfermedad padeció Dilbert Aguilar de pequeño?

Desde bebé, Dilbert Aguilar tuvo que enfrentar las secuelas de la poliomielitis, una enfermedad que afectó su movilidad y lo dejó con una discapacidad permanente. A pesar de las dificultades, el artista nunca se dejó vencer por las limitaciones y siguió su gran pasión: la música.

“A los ocho meses de nacido tuve poliomielitis. Mi padre se opuso a vacunarme. ‘Vienen a enfermar a mi hijo’, les dijo a los médicos. A los meses me empieza una fiebre que al final fue poliomielitis. Antes se desconocían las reacciones de las vacunas”, contó en una charla con Perú 21.

Su talento y su perseverancia lo llevaron a ser conocido como el ‘Pequeño gigante de la cumbia’, un apodo que refleja su grandeza. Agregó en la entrevista que cuando era niño se arrastraba por el suelo para movilizarse, lo que le hizo desviar su columna.

“A los 12 años me operaron de la columna. Me pusieron una barra para que no se siga arqueando, pero al año y medio mi cuerpo rechazó esa barra. La retiraron, yo ya tenía 13 años, y dije: ‘No quiero volver a la clínica; si Dios quiere que yo sea así, seré así, no me siento menos que nadie’”, agregó en la conversación.

La otra enfermedad que sufre Dilbert Aguilar

Sin embargo, la salud de Dilbert Aguilar se vio afectada por otra grave enfermedad: la fibrosis pulmonar. Esta afección consiste en la cicatrización y endurecimiento de los tejidos pulmonares, lo que dificulta la respiración y el intercambio de oxígeno.

Debido a esta condición, el cantante ha tenido que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital por lo menos unas dos veces desde el diagnóstico.

Años atrás, fue sometido a una intervención quirúrgica tras complicaciones en su sistema respiratorio. El intérprete fue ingresado al hospital luego de presentar síntomas que inicialmente supuso serían de un simple resfriado.

El artista reveló a la periodista Rosa María Palacios que tras cinco días de fiebre y dificultad para respirar, los médicos lograron estabilizar su calentura corporal y la tos. Aunque estuvo recibiendo oxígeno de manera preventiva para completar la limpieza de sus pulmones, aseguró sentirse mucho mejor.

“No te imaginas los cinco días de fiebre que tuve por el interior del país, creo que estar a 5000 metros de altura me complicó los pulmones, pues se llenaron de agua, por eso no podía respirar”, dijo en aquel entonces en declaraciones a Capital.

¿Cómo se encuentra Dilbert Aguilar actualmente?

Desde su hospitalización de emergencia en 2009, el cantante había mantenido un estado de salud estable hasta este último incidente. Las afecciones respiratorias previas parecen haberlo puesto en un estado de mayor vulnerabilidad frente a las condiciones extremas de altura.

En el 2023, fue grabado realizando un concierto utilizando tanque de oxígeno. Este se realizó en la provincia de Cutervo, región de Cajamarca.

“Para mí es un placer estar acá con ustedes. (...) Yo estaba malito hace unos días, internado, y le pedí a Dios que me dé salud. Por el momento, estoy con oxígeno, pero lo hago por ustedes porque se merecen respeto y cariño”, le dijo al público.

Actualmente, se desconoce cómo se encuentra. Uno de sus allegados comunicó a Expreso que su salud es de pronóstico reservado.