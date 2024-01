Dilbert Aguilar lucha por su vida en UCI: qué le pasó al cantante y cuál es su estado de salud

Dilbert Aguilar lucha por su vida en UCI. | América TV

Dilbert Aguilar, conocido cantante de cumbia, se encuentra en estado crítico, al haber sido internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital EsSalud de Angamos en Miraflores. Desde el 19 de enero se encuentra en el nosocomio luego de complicaciones en sus vías respiratorias.

Hasta la fecha, se reporta que su situación es de pronóstico reservado. Las circunstancias que llevaron a la hospitalización del intérprete se desencadenaron luego de que experimentara un evento de descompensación durante una actuación.

Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial local y finalmente al mencionado hospital en la capital del Perú. Un familiar cercano al autor de ‘Amor Clandestino’ mencionó la posibilidad de que el cantante padezca de fibrosis pulmonar severa.

Dilbert Aguilar en estado crítico y su familia viajó hasta Lima para cuidarlo. | difusión

Esta afección había iniciado cuando Dilbert Aguilar apareció usando un tanque de oxígeno en una actuación en Cutervo, en el 2023, lo que ya evidenciaba una condición de salud preocupante.

¿Qué se sabe de la salud de Dilbert Aguilar?

Por ahora, se maneja con cautela la información respecto a la condición exacta de Dilbert Aguilar. Su esposa Jazmín Gutarra se mantiene vigilante ante la evolución del intérprete, esperanzada en una mejora.

“Repentinamente, se puso mal cuando estaba en una presentación en el interior del país. De inmediato lo trasladaron a un centro de la zona, luego lo derivaron a nuestra capital”, dijo un allegado al Diario Expreso.

La fuente agregó también que sus presentaciones han sido suspendidas temporalmente y están pendientes de cómo evoluciona el autor de temas de cumbia.

Dilbert Aguilar.

La familia del artista, originarios de Jaén, se han desplazado hasta Lima para acompañarlo durante este periodo crítico. La comunidad artística y fans continúan esperando actualizaciones sobre su salud y se unen en apoyo a la expareja de Claudia Portocarrero.

Dilbert Aguilar con tanque de oxígeno

El cantante peruano, conocido como el ‘Pequeño gigante de la cumbia’, realizó un concierto en el complejo municipal del distrito de La Ramada, en la provincia de Cutervo, Cajamarca, en julio del 2023.

El evento tuvo lugar en honor a la Virgen del Carmen, donde Aguilar, haciendo uso de un tanque de oxígeno, optó por no cancelar su actuación, enfatizando su compromiso con el público presente.

Dilbert Aguilar canta con oxígeno.

A pesar de su condición, el intérprete subrayó la importancia de honrar a su público. “Para mí es un placer estar acá con ustedes. (...) Yo estaba malito hace unos días, internado, y le pedí a Dios que me dé salud. Por el momento, estoy con oxígeno, pero lo hago por ustedes porque se merecen respeto y cariño,” afirmó en medio del show.

Sus palabras y las imágenes de la presentación suscitaron reacciones positivas en las redes sociales, donde recibió mensajes de apoyo y elogios de sus seguidores por su profesionalismo y dedicación.

¿Qué pasa con la salud de Dilbert Aguilar?

No es la primera vez que el cantante sufre afecciones en su sistema respiratorio. En el 2009, fue hospitalizado de urgencia debido a una severa afección pulmonar y tras un periodo de hospitalización, pudo recuperarse sin complicaciones.

En diálogo con la periodista Rosa María Palacios, compartió detalles sobre lo ocurrido. El artista comentó que subestimó inicialmente la gravedad de su enfermedad, pensando que era solo un resfriado, pero su condición se agravó y requirió una intervención quirúrgica.

Dilbert Aguilar recibió ayuda de Claudia Portocarrero. | Facebook (Archivo)

“Quiero decirle a toda mi gente que gracias a mi recuperación estoy como cañón. No te imaginas los cinco días de fiebre que tuve por el interior del país, creo que estar a 5000 metros de altura me complicó los pulmones, pues se llenaron de agua, por eso no podía respirar”, dijo a Capital en aquel entonces.

“Los médicos ya cortaron la fiebre y la tos, pero sigo con oxígeno mínimo que sirve para terminar de limpiar mis pulmones”, añadió.