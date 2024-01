Bono Familiar Universal, Alimentario y más: ¿hay link de estos beneficios en 2024?

Recuerda que estos bonos ya no se pagan: Yanapay, Alimentario y Familiar Universal. No te dejes engañar por un link falso. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Perú se encuentra en recesión, por lo que muchas ciudadanos se encuentran cada vez más haciendo que su dinero les alcance para los gastos del mes. Sin embargo, dada el alza de precios de la canasta básica familiar, cerca de 1.7 millones de limeños no son suficientes para cubrir el precio de esta, según reveló un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Así, es entendible que los ciudadanos busquen apoyos económicos que otorga el Gobierno peruano, dado que esto se hicieron comunes a partir de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, muchos de estos apoyos no se encuentran ya vigentes, en algunos casos se informan, además, sobre bonos que no existen, y en otros no se está dando el alcance suficiente para que se sepa qué subsidios sí se están entregando.

Por eso, es necesario listar qué bonos ya no están vigentes, cuáles sí, con el objetivo, también, de evitar que los ciudadanos puedan a entrar a links fraudulentos que puedan intentar sustraer información delicada.

Estos son los bonos que ya no se están pagando en Perú

¡Apúntalos! Mes a mes, los ciudadanos buscan si hay nuevos bonos para los peruanos, sobre todo en esta época de recesión en Perú. Así, algunos portales pueden aprovecharse no solo para desinformar sobre ellos, sino, además, para sustraer información importante, inclusive financiera, aprovechándose de la necesidad de muchas personas.

Si eres de los que lo buscan, conoce que los siguientes apoyos económicos ya no están vigentes en Perú, o no existen:

Bono Yanapay de 350 soles: se terminó de pagar en abril del 2022, y llegó inclusive a otorgar S/700 a diversas familias (en ciertos casos). Este era el enlace de cobro: de 350 soles: se terminó de pagar en abril del 2022, y llegó inclusive a otorgar S/700 a diversas familias (en ciertos casos). Este era el enlace de cobro: https://www.gob.pe/14565-consultar-si-recibes-el-apoyo-economico-yanapay

Bono Familiar Universal de 760 soles: como resalta la página web del Gobierno, este servicio se encuentra deshabilitado desde el 31 de diciembre de 2020. Este es en link donde se podía acceder: de 760 soles: como resalta la página web del Gobierno, este servicio se encuentra deshabilitado desde el 31 de diciembre de 2020. Este es en link donde se podía acceder: https://www.gob.pe/10990-cobrar-el-bono-familiar-universal-a-traves-de-banca-celular

Bono Alimentario de 270 soles: este se terminó de cobrar en abril del 2023, y ya tampoco está vigente ni se ha anunciado un nuevo pago. Aquí se podía cobrar: de 270 soles: este se terminó de cobrar en abril del 2023, y ya tampoco está vigente ni se ha anunciado un nuevo pago. Aquí se podía cobrar: https://www.gob.pe/30729-cobrar-el-bono-alimentario

Bono de 700 soles : no existe actualmente un bono que se esté entregando libremente de S/700. Sin embargo, si estas buscando el bono para pescadores artesanales que sí es de este monto, puedes revisar : no existe actualmente un bono que se esté entregando libremente de S/700. Sin embargo, si estas buscando el bono para pescadores artesanales que sí es de este monto, puedes revisar este enlace

Bono de 470 soles: simplemente este bono no existe. Pero puede haber sido confundido con uno de los montos que llegó a pagarse de Fertiabono II, que tampoco está vigente. En este enlace se cobraba Fertiabono II: : simplemente este bono no existe. Pero puede haber sido confundido con uno de los montos que llegó a pagarse de Fertiabono II, que tampoco está vigente. En este enlace se cobraba Fertiabono II: https://www.gob.pe/44132-cobra-tu-fertiabono-2

Ministro de Economía descartó bonos sociales para el 2024

Posiblemente, las búsquedas de estos bonos listados anteriormente sigan siendo tendencia; sin embargo, las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Alex Conteras, sobre estos bonos sociales podrían aclarar el panorama. En octubre, Contreras resaltó a La República, que no tienen contemplado “algún bono focalizado adicional como los que se dieron en la pandemia o hasta el año 2021″.

“Nosotros hemos dado bonos este año, pero muy acotados. En emergencia han sido básicamente bonos para el alquiler de vivienda y bonos para financiar una nueva vivienda, que creo que están dentro de una política adecuada de promoción de vivienda”, agregó.

