Jorge Benavides encaró a Dayanita en JB en ATV: “Tú me hiciste algo que me dolió mucho”

Jorge Benavides encaró a Dayanita: “¿Te arrepientes de haberte ido?” | ATV

Dayanita volvió a JB en ATV y su primera presentación fue este sábado 13 de enero. La actriz cómica fue parte de varias secuencias junto a sus compañeros, Chikiplum, Percy Diestra y Topito. Los cuatro, son los nuevos integrantes del espacio cómico.

Sin embargo, su vuelta iba a significar estar en boca de todos, por ello fue parte de la secuencia ‘El Valor de la Verdura’, donde respondió varias preguntas del conductor ‘Beto Tortis’. En medio de todo el sketch, Dayana dio varios detalles. Primero, afirmó que se portó mal por las reacciones que tuvo al retirarse del espacio y también ofreció disculpas a su jefe. Incluso, confesó que fue ella quien buscó la manera de volver a comunicarse con Benavides.

Pero, el momento más tenso llegó hasta el final. Fue allí que ingresó Jorge Benavides para tomar la palabra y así hacerle una directa pregunta a la actriz cómica. Aunque se mostró muy distante, fiel a su estilo, bromeó con lo que decía. “Dayana, tú me hiciste algo que me dolió mucho, pero acepto que yo también te hice doler. Ya que los dos quedamos bien adoloridos”, señaló al inicio ante la risa de los demás integrantes del elenco.

Jorge Benavides encaró a Dayanita: “¿Te arrepientes de haberte ido?”

Finalmente, llegó la pregunta. “La pregunta es, ¿te arrepientes de haberte ido?”, fue lo que dijo el popular JB antes de retirarse del set. Esta pregunta era una referencia a su paso por el programa de Ernesto Pimentel.

Aunque el cuestionamiento era directo, Dayanita se mostró muy nerviosa y sin ganas de responder. Lo pensó por varios minutos para finalmente decir que no. Sin embargo, el juego de ‘veracidad’ determinó que su respuesta era falsa, por lo que se diría que la actriz si se habría arrepentido de haber cambiado de canal.

Dayanita le pidió perdón a Jorge Benavides

Antes de emitirse el programa del 13 de enero, Dayanita concedió una entrevista en donde habló de cómo limó asperezas con su jefe Jorge Benavides. Y es que luego de su abrupta salida, sorprendió al formar parte de El Reventonazo de la Chola, que no es más que la competencia directa de su, nuevamente, jefe.

Así fue la primera aparición de Dayanita en JB en ATV

Sin embargo, la actriz cómica mencionó que se reencontraron a mediados del 2023, en donde tuvieron una conversación privada y le pidió disculpas a Jorge Benavides. “Hubo un encuentro previo que se dio a mitad del año pasado, había que calmar las aguas y tratar de enmendar los errores que cometí por mi indisciplina, y pedí disculpas”, comentó a Trome.

Por otro lado, sobre su relación con Ernesto Pimentel, afirmó sentirse muy agradecida con la oportunidad, pero hizo un mea culpa por cómo llevó toda esta situación. Pese a ello, afirmó que ha sido una buena decisión el volver al programa que considera su casa.

Dayanita habla de su reencuentro con Jorge Benavides.

“Mi contrato terminó el 31 de diciembre, lo que pasa es que yo no supe manejar estas cosas y no entiendes que cuando te dicen algo es por tu bien, porque quieren que mejore, en ese momento yo no me daba cuenta y no sabía cómo manejar la situación. Por eso decidí volar y en su momento Ernesto me apoyó, me dio bastante cariño, es una excelente persona también, pero ya había conversado y decidí volver a mi casa”, agregó al respecto.