Ernesto Pimentel habla del futuro de Dayanita en ‘El Reventonazo de la Chola’: “Ella pensó que la íbamos a usar por coyuntura”

Ernesto Pimentel habla sobre el futuro de Dayanita en El Reventonazo de la chola.

Ernesto Pimentel, conocido por interpretar a ‘La Chola Chabuca’, se refirió al futuro de Dayanita en ‘El Reventonazo de la Chola’. El conductor de TV señaló que cuando la actriz cómica llegó a su programa, vio a una persona golpeada y triste.

Como se recuerda, antes de estar en ‘El Reventonazo de la Chola’, Dayanita fue parte del espacio cómico JB en ATV, de Jorge Benavides.

En una entrevista con ‘Café con la Chevez’ de Trome, Ernesto Pimentel comenzó aclarando que cuando Dayanita se unió al elenco de América TV, ya no mantenía un contrato vigente con Jorge Benavides.

Según dijo el propio animador, la humorista llegó a su nuevo hogar televisivo visiblemente afectada emocionalmente, hecho que paso con el tiempo, cuando la joven empezó a trabajar con él y se dio cuenta que la habían elegido para trabajar de forma permanente, y no por coyuntura.

“Cuando ella viene con la posibilidad de trabajar con nosotros, viene porque ya no tenía un contrato, estaba libre. Yo me encuentro con una persona triste, golpeada, no estaba en sus mejores brillos, luego, entre otras cosas”, manifestó Ernesto Pimentel.

El conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ destacó que, a pesar de las dificultades iniciales, la humorista ha demostrado un comportamiento positivo en el espacio de América TV.

“Ella se ha portado bien en el programa, yo deseo que le vaya bien”, enfatizó el animador.

Dayanita era integrante de ‘JB en ATV’. Instagram.

Ernesto Pimentel habla del futuro de Dayanita

Aunque muchos pensaban que Dayanita había sido convocada al programa solo por coyuntura, Ernesto Pimentel aprovechó la entrevista para aclarar que no fue así. Además, dio más detalles del futuro de la actriz cómica en ‘El Reventonazo de la Chola’.

“(Ella) Pensó que como programa la íbamos a usar para esa coyuntura (su inesperada salida de JB en ATV) y luego chau, pero estamos terminando el año con ella”, declaró Ernesto Pimentel, dejando en claro que no es así, y la prueba es que la humorista continúa participando en el espacio de América TV.

Jorge Benavides llamó malagradecida a Dayanita.

Incluso, aseguró que Dayanita continuará siendo parte del elenco en el año 2024. Pimentel expresó su deseo de que la humorista tome la decisión que considere mejor para ella, es por ello que no tienen ningún problema si decide dar un paso al costado o quedarse.

“Si ella se va, voy a celebrar su decisión. Las personas no tenemos que estar medidas por su estado anímico, sino por la conducta. Me gustaría que se quede, chévere, y si no, también chévere, no me voy a ahogar en ese sentido”, sentenció.

Dayanita y su abrupta salida de JB en ATV

Recordemos que la relación entre Jorge Benavides y Dayanita terminó muy mal después que la cómica decidiera irse del programa sin dar ninguna explicación y luego decir en ‘El Reventonazo de la Chola’ que no tenía contrato en el espacio de ATV.

Estas palabras causaron el enojo de Jorge Benavides, quien no dudó en llamarla malagradecida y mentirosa.

“Sí (es malagradecida). Fui yo quien la sacó del lugar donde estaba. Gracias al programa y a mí, ella llegó hasta donde llegó, de ser una persona totalmente desconocida, se convirtió en una persona popular, querida y admirada por miles y miles de personas. Esta persona, cuando decide retirarse del programa, ni siquiera ha tenido la delicadeza de acercarse a mi persona para decir gracias. Entonces, una persona que no te agradece lo que tú has logrado con ella, es una persona desagradecida”, indicó el experimentado actor cómico.

Asimismo, contradijo a Dayanita por decir que no tenía contrato con el programa. “Cuando yo me entero de esta declaración de que no existía contrato, me comunico con mi abogado y me dijo que sí seguía el contrato. Esta señorita tenía el privilegio de que podía pedir adelantos”, afirmó.