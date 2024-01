Dayanita defiende su regreso a ‘JB en ATV’, pese a pelea con Jorge Benavides: “Me hizo crecer como artista”

Dayanita regresa a 'JB en ATV' | ATV

Después de varios meses alejada del canal 9, la actriz cómica Dayanita ha sido confirmada como integrante del elenco 2024 del programa ‘JB en ATV’. Esto ha sorprendido a más de uno, ya que la humorista fue retirada del espacio de Jorge Benavides en medio de una gran polémica.

A mediados de 2023, Alfredo Benavides informó que Dayanita fue suspendida del programa por un acto de indisciplina, relacionado a sus continuas tardanzas en las jornadas de grabación. Pronto, la actriz transexual agradeció a Jorge Benavides por la oportunidad y anunció que había decidido dar un paso al costado.

La relación entre Dayanita y el elenco de ‘JB en ATV’ se volvió tensa porque la comediante no tardó en aparecer en ‘El Reventonazo de la Chola’, competencia directa de ATV, para dar detalles de su renuncia. Entre lágrimas, alegó que estuvo cinco años trabajando para Benavides sin un contrato laboral formal de por medio.

Dayanita romperá su silencio y le contestará a Jorge Benavides, su exjefe en 'JB en ATV'. (Instagram)

Sus revelaciones calaron en el creador de ‘JB en ATV’, quien la calificó de “malagradecida” y “mentirosa” porque, según su versión, Dayanita sí había firmado contrato. “No solamente le di la oportunidad a una persona a la que vi talentosa, sino a una transexual. Eso es importante porque nuestro país es homofóbico”, detalló bastante decepcionado.

Dayanita se defiende por retornar a ‘JB en ATV’

Este 2024, Jorge Benavides anunció que Dayanita regresa a ‘JB en ATV’ después de su mediática renuncia. “Este sábado, frente a frente, porque ustedes lo pidieron”, escribió el destacado comediante, siendo criticado por los usuarios por haberle dado otra oportunidad a quien alguna vez le falló.

“¿Qué? Esta chica no tiene sangre en la cara”, “Me parece que es ir contra su principios, Jorge”, “Ya no deberían contratar a Dayana, se portó mal y volverá a hacerlo de nuevo”, “¡No, Jorgito! Esa tipa no debería volver después de todo lo que dijo”, comentaron los cibernautas sobre Dayanita en ‘JB en ATV’.

Dayanita volverá a trabajar en JB en ATV.

Dayanita no fue ajena a las críticas y, desde sus respectivas redes sociales, publicó un mensaje para silenciar a todos sus detractores:

“Nunca es demasiado tarde para ser quien quieres ser. Por eso, este sábado regreso con fuerza al programa que es mi segunda familia y me hizo crecer como artista”.

Dayanita se defiende de las críticas en su contra. Captura/Twitter

Lo que pensaba Jorge Benavides sobre Dayanita

En mayo de 2023, Jorge Benavides salió de personaje por primera vez y se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdura’, parodia de ‘El valor de la verdad’. Allí mencionó que Dayanita había cambiado por completo debido a la popularidad y el dinero, dejando en segundo plano al programa ‘JB en ATV’.

“Yo soy una persona muy observadora. Me di cuenta cómo iba evolucionando, cosa que me alegró mucho, aprendió de los consejos que le daba. Me di cuenta también que se iba transformando. Fue pasando el tiempo, comenzaron a llegar los canjes, más trabajo, más dinero y poder adquisitivo. Eso, normalmente porque es humano, a algunas personas las hace cambiar. Lo digo porque me ha pasado cuando era muy joven. Si tú no tienes a lado a alguien que te aconseje para que pongas los pies sobre la tierra, entonces pasa lo que pasó con ella. Se mareó y cambió muchísimo, totalmente de lo que llegó a lo que se fue”, expresó.

Jorge Benavides habló sobre la polémica salida de Dayanita. (ATV)

En otro momento, Jorge Benavides reveló que su mala relación llegó a su punto más álgido cuando se enteró que Dayanita colaboró en una producción pornográfica. “De haber salido de las calles como cómico ambulante a dar un salto gigante a la televisión con tremendo prestigio, qué haces metiéndote a un canal porno. No tiene sentido. Yo la llamé y le llamé la atención”, dijo.