Juliana Oxenford hace mea culpa por sus declaraciones sobre Marcelo Oxenford: “Debí decirlo de otra manera”

Juliana Oxenford ha llamado la atención con sus recientes declaraciones acerca de su relación con su padre Marcelo Oxenford. Desde hace varios años, se conoce qué padre e hija no tienen cercanía e incluso ni siquiera se hablan; sin embargo, solo fue en la boda de la periodista que su progenitor se animó a acompañarla y fue un momento que ha quedado guardado para el recuerdo.

Pero, recientemente, la exfigura de ATV concedió una entrevista a Café con la Chévez de Trome en donde habló de su vida privada y familiar. Al ser consultada sobre la relación con su padre Marcelo Oxenford, la mujer de prensa reveló que ‘su padre no la ama’.

“Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó. Tengo hermanas que me aman. Me quiere mucha gente, tengo el amor de mi familia y lo más grande que tengo que son mis hijos”, expresó al inicio.

Juliana Oxenford no es cercana a Marcelo Oxenford.

Tras ello, explicó que no tiene ningún sentimiento negativo hacia su padre, por el contrario, ella fue la que decidió que lo mejor es la distancia. “No odio a mi papá como todos piensan, no tengo relación con él porque es una decisión que yo he asumido desde mi total madurez, porque desde hace algún tiempo me parece más sano vivir así”, añadió.

Ante ello, su media hermana Lucía Oxenford se pronunció en redes sociales. Ella compartió una noticia sobre las declaraciones de su hermana y comentó con una imagen de una persona, aparentemente, decepcionada. Pero, fue cuestión de tiempo para que luego agregara un tuit en el que dice: “El que jode no es feliz”.

Juliana Oxenford se refiere a su distancia de Marcelo Oxenford.

Juliana Oxenford responde sobre sus declaraciones

Luego de las críticas de Lucía Oxenford, Juliana no se quedó callada y salió a responder a través de sus redes sociales. La periodista realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en donde habló de la entrevista que concedió.

Al inicio, aclaró que esta grabación se dio a finales del 2023 y sabía que la emisión iba a ser la primera del 2024. Pero, también aprovechó e hizo un mea culpa y señaló que, pese a que no se arrepiente de lo que dijo, considera que pudo decirlo de otra forma, aunque eso no significa que tenga culpa alguna de lo que pasa en su familia.

“De algunas cosas, más que arrepentirme, debí decirlas de otra manera, pero no me avergüenzo de nada y no siento ningún tipo de culpa por nada. (...) Se me preguntó por un tema relacionado a mi familia y yo respondí con la naturalidad que me caracteriza”sentenció sobre el tema.

Juliana Oxenford se refiere a sus declaraciones sobre su padre | Instagram

Sin embargo, mencionó que no tenía problemas en referirse a estos temas porque suele responder todo lo que le preguntan en las entrevistas.

“No es que tú que odias que te peleas con tu hermano, soy un ser humano y quien no tiene conflictos familiares. Se me preguntó del tema y pude haber dicho de ese asunto, no voy a hablar, pero sí, hablo, pregúntenme lo que quieran, pero si hablo, pregúntenme lo que quieran y hablo no tengo ningún problema”, señaló al inicio.

Tras ello, pidió que no le den más vueltas al asunto, pues aparte de ser una figura pública, es un ser humano que puede tener conflictos como cualquier otro. Pero también tiene mucha gente que la quiere.

Juliana Oxenford responde a los ataques de Magaly Medina y burlas ante su salida de ATV.

“Me preguntan que tal te llevas con tu mamá o con tu papá y yo respondo o acaso porque soy periodista, no puedo decir que no me hablo con mi padre. Y le dan a la historia. Basta, soy un ser humano que tiene gente que la quiere, que no la quiere, tengo amigos”, agregó en su descargo.

Agregó que ser personaje público no significa que no pueda hablar de algunos temas, pues lo único que la diferencia de los demás es el trabajo que tiene. “Dejen de creer que la gente de televisión no puede hablar de algunos temas. Somos personas que tenemos un trabajo que es público”, agregó.