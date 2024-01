Jessica Newton se pronuncia sobre los rumores de un posible distanciamiento con Janick Maceta. (Composición: Infobae)

Fuerte y claro. Mientras disfrutaba de sus vacaciones familiares en España, Jessica Newton se tomó un momento para abordar las especulaciones sobre un distanciamiento con Janick Maceta. Durante una interacción en redes sociales, respondió a las preguntas de sus seguidores acerca de su relación con la exMiss Perú. ¿Cuáles fueron sus comentarios al respecto?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la directora del concurso de belleza negó los rumores de enemistad o separación con la subcampeona del Miss Universo 2020. Al contrario, resaltó las cualidades de la exchica reality, calificándola de mujer extraordinaria, lo que confirma que existe una comunicación fluida entre ellas.

“Quiero muchísimo a Janick Maceta. Es una persona espectacular, siempre estamos en contacto”, se lee en una historia de Instagram. Vale indicar que, los rumores sobre una relación tensa emergieron cuando se observó que, a diferencia de Alessia Rovegno y otras exreinas de belleza que sí participaron como jurado, la exchica reality no fue convocada para formar parte del panel evaluador del Miss Perú 2023.

Los rumores cobraron más fuerza cuando Janick Maceta no asistió al matrimonio de Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, hecho que generó especulaciones entre los seguidores debido a la estrecha amistad entre ellas. No obstante, se aclaró que la modelo no pudo estar presente en el enlace debido a que estaba en Estados Unidos en esos días.

Por otro lado, durante el diálogo con sus seguidores en redes, la directora del ‘Miss Perú’ reveló que tiene cuatro hijos, llamados Cassandra, Tamara, Miranda y Sebastián, y comentó que su hijo está próximo a celebrar su matrimonio con su pareja. Sebastián contraerá matrimonio con Arianna Domínguez, profesional en diseño gráfico e ilustración digital.

Incluso, la exmodelo compartió una fotografía inédita familiar, en ella, se pueden ver a dos de sus hijas, Cassandra y Tamara Sánchez de Lamadrid, así como a su madre, Olga Sáez.

Jessica Newton responde a rumores de embarazo

Hace poco, Magaly Medina intervino con su comentario, planteando la posibilidad de que Cassandra Sánchez estaría esperando un bebé nuevamente. La especulación surgió después de que la periodista observara en varias fotografías a la novia posando de cuerpo entero y luciendo una pequeña barriguita.

“Hay unas tomas de ella en el balcón del hotel, hay una cosa que yo digo, no sé, me pregunto, de pronto los kilos de más que ella trae... ¿Me parece o es una barriguita de embarazada? Pregunto al aire. Está embarazada, de pronto por eso está rellenita... quizá por eso es que no quieren hablar ni responder, no sé, podría ser, ellos han dicho públicamente que quisieran darle un hermanito a su hijo Milán”, expresó la figura de ATV.

Frente a esos comentarios, Jessica Newton, la directora del Miss Perú, se dirigió a los rumores sobre un posible segundo embarazo de Cassandra. Newton no desmintió la posibilidad de que su hija estuviera esperando un hijo, sino que expresó su alegría por la perspectiva de recibir todos los nietos que sus hijos deseen traer al mundo.

“Con Milan soy la mujer más bendecida del mundo porque estoy chocha, y que mis hijos tengan los niños que ellos decidan traer”, expresó sobre sus deseos de seguir teniendo nietos.

Por otro lado, sobre las críticas de su ex amiga Magaly Medina acerca de la boda de Deyvis y Cassandra, mencionó que solo se enfoca en las cosas buenas y que le hacen feliz. “La verdad que fue un momento muy especial para las dos familias. No he tenido la oportunidad de ver nada tóxico. Las personas siempre comparten lo que son, yo tengo ganas de compartir alegría, cosas buenas y bendiciones. Habrá otras personas que compartan su interior, no lo voy a juzgar, pero tampoco lo voy a ver porque no tengo espacio para la gente tóxica”, comentó a Trome.