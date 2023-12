Jessica Newton comparte su alegría por el inminente matrimonio de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco: “Construirán su felicidad”

Jessica Newton comparte su alegría por el inminente matrimonio de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco. (Composición: Infobae)

En cuenta regresiva. La líder del Miss Perú, Jessica Newtón, comparte la alegría y la expectativa que la invaden al estar a pocos días del matrimonio civil de su hija, Cassandra Sánchez, con el músico de cumbia Deyvis Orosco. Destaca que está viviendo con gran ilusión todos los preparativos del evento planificado para este próximo 21 de diciembre.

Te puede interesar: Jessica Newton y el preciso momento en que se emociona al ver a Cassandra Sánchez vestida de novia: “Lloré de felicidad”

Ante ello, la examiga de Magaly Medina, divulga detalles acerca del enlace matrimonial de la feliz pareja y expresa la emoción que embarga a su hija mayor ante la cercana celebración. Como se sabe, la exmodelo y el hijo de Johnny Orosco

“Está ilusionada, emocionada, como todos y, bueno, ellos se casan por civil y el próximo año por la iglesia, y lo más importante es que al día siguiente que se casen es cuando empieza el matrimonio, el construir su historia de felicidad día a día”, dijo la dueña del certamen del Miss Perú sobre la boda de su hija a Trome.

Jessica Newton anuncia viaje a pocos días del matrimonio de Cassandra Sánchez. (Composición: Infobae)

Además, Newton indicó que Cassandra está al frente de la organización de la boda, cuidando cada detalle con precisión, y que ella está pendiente de la evolución de los preparativos, a pesar de que había mencionado anteriormente que se encontraba de viaje con su esposo. “Cassandrita ha elegido todo y yo he respaldado su decisión”, agregó.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez celebró su despedida de soltera con Laura Spoya, Camila Escribens y su madre Jessica Newton

Cabe recordar que recientemente Jessica estuvo involucrada en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Durante esta interacción, una seguidora le preguntó si tenía previsto pasar las festividades en el país, considerando su tendencia a viajar en esa temporada, y si asistiría a la boda de su hija.

“¿Pasarás la Navidad en Perú?”, fue la consulto de una de sus fanáticas. La respuesta de Jessica no tardó en llegar, causando sorpresa y alivio a la vez. Ella confirmó que realizará un viaje a un destino que no reveló, pero aseguró que será antes de la fecha del matrimonio civil de su hija.

Jessica Newton celebra publicación de Deyvis Orosco. IG

Magaly Medina y el sentido mensaje a Cassandra Sánchez por su boda

La conductora de “Magaly TV La Firme”, Magaly Medina, destacó el cariño que le tiene a las hijas de Jessica Newton y se dirigió en especial a la pareja de Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez, exhortándola a disfrutar plenamente de su boda, un evento único en la vida. “No la quiero ver escondida”, sostuvo.

Te puede interesar: Jessica Newton y el porqué sugiere que la boda religiosa de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco no sea en Perú

“Acá no es por criticar, no es que yo critique por criticar, ay como ‘estás peleada con Jessica’, no, porque yo realmente, Cassandra y Tamara, que son sus hijas a las que yo tengo cariño, a mí, de verdad, me da muchísimo gusto que se case, que el hombre que esté a su lado le dé el valor que ella tiene. (...) No la quiero ver escondida, porque ella es la que tiene que brillar ese día”, sostuvo la comunicadora en un inicio.

“Me da cólera que el otro, el novio, no le dé el lugar que la chica se merece. Nada tiene que ver mi distanciamiento con Jessica, nada tiene que ver el cariño o el aprecio que tengo a sus hijas, nada que ver, y me encantaría, por lo mismo, que viva su ilusión, pero me parece que el novio, que alguien que yo aprecio, esté robándole el protagonismo, tú aguántate”, aseveró en contra de Deyvis este 7 de diciembre.