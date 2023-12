Magaly Medina insinuó que Cassandra Sánchez estaría embarazada: “De pronto por eso está rellenita”

Magaly Medina insinuó que Cassandra Sánchez estaría embarazada. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Magaly Medina comenzó la emisión de “Magaly TV La Firme” del 21 de diciembre comentando la boda civil de Casandra Sánchez y Deyvis Orosco. Al principio, criticó el ‘dress code’ seleccionado por la novia para sus invitados en la ocasión especial, pero luego percibió algo en las imágenes que sorprendió a muchos de sus espectadores.

La conductora señaló que, tras observar varias fotografías, notó algo peculiar y es que evidenció el vientre abultado de la hija de Jessica Newton, lo que podría indicar un embarazo. Esta circunstancia podría justificar el aumento de peso que la exmodelo ha experimentado a lo largo del año y que ella ha criticado. Cabe recordar que la pareja ya tiene un hijo llamado Milan.

“Hay unas tomas de ella en el balcón del hotel, hay una cosa que yo digo, no sé, me pregunto, de pronto los kilos de más que ella trae... ¿Me parece o es una barriguita de embarazada? Pregunto al aire. Está embarazada, de pronto por eso está rellenita... quizá por eso es que no quieren hablar ni responder, no sé, podría ser, ellos han dicho públicamente que quisieran darle un hermanito a su hijo Milán”, fue el comentario de la figura de ATV.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se casaron y estas fueron sus emotivas promesas de amor

Hace poco, la pareja conformada por Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De la Madrid se unieron en matrimonio civil, el cual se llevó a cabo en una ceremonia privada celebrada en un prestigioso hotel de Miraflores durante la tarde del jueves 21 de diciembre. La hora pautada para el enlace era las seis de la tarde, y el evento contó con la asistencia de numerosas celebridades del entorno del espectáculo. El ‘Bomboncito de la cumbia’ hizo su entrada al lugar del evento de la mano de su madre.

Frente a este acontecimiento, el intérprete de cumbia se mostró visiblemente emocionado por contraer matrimonio con la madre de su primer hijo y aprovechó el momento para dedicarle unas sentidas palabras en el intercambio de promesas matrimoniales.

“Hasta el último día te voy a seguir poniendo nerviosa. Quiero agradecerles a todos, como ha dicho Cassandra, es muy especial para nosotros que estén aquí, es la unión de nuestras vidas y la consolidación de nuestra familia. Éramos una familia hace mucho tiempo, me regalaste momentos increíbles, lo que yo no sabía que existía, lo estoy viviendo contigo”, mencionó el cantante.

Así fue el baile que unió a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez para siempre. | captura/Instagram

Asimismo, el cantante expresó su gratitud hacia Cassandra Sánchez De la Madrid por compartir la especial ocasión no solo con él, sino también con las personas más queridas en su vida, como su madre, su familia y amigos, además de la nueva familia que están formando juntos. “Gracias por hacer que no solamente yo, sino que gente que amo como mi madre, mi familia, mis amigos y como la nueva familia que tengo también ahora compartan esto”, agregó Deyvis.

“No olvidemos que la vida es hoy, a veces uno vive planeando, ‘lo haré después’, trabajo, pero gracias por enseñarme que la vida es hoy, gracias por darme un hijo maravilloso y de verdad gracias a todos ustedes por haberse dado el tiempo para compartir este momento, que tiene una palabra sencilla, pero potente, gracias por ser parte de este momento inolvidable, gracias a todos, los quiero mucho y ahora sí a disfrutar, ¡vamos a disfrutar!”, concluyó Deyvis Orosco.