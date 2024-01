Bono S/ 700 del pescador artesanal: 12 mil trabajadores no han cobrado el subsidio

Hay más de 10 mil pescadores artesanales que no han cobrado el bono. (Infobae/La República)

El 11 de enero, el Ministerio de la Producción (Produce) anunció que más de 36 mil 600 trabajadores hicieron el cobro respectivo del bono de 700 soles destinado a los pescadores artesanales. En esa línea, la cartera dirigida por la ministra Ana María Choquehuanca señaló que, pese a la buena cantidad de trabajadores de la actividad pesquera, aún falta un grupo de aproximadamente 11 mil 900 beneficiarios que no ha realizado el cobro de su dinero.

Es en este punto en particular donde el Produce advierte lo siguiente: tanto los pescadores embarcados y no embarcados de Loreto como de Arequipa mantienen altas cifras de no haber asistido a las agencias del Banco de la Nación a reclamar su monto.

Ingresa al enlace y verifica si eres uno de los más de 47 mil beneficiarios. (Infobae/Produce)

¿Qué es el bono del pescador artesanal?

Recordemos brevemente que el bono del pescador artesanal es un subsidio establecido por el Ministerio de la Producción como parte del plan de reactivación económica “Con Punche Perú”. El subsidio fue producto del bajo nivel de productividad del sector pesquero, que se vio condicionado por diversos factores como el fenómeno El Niño (FEN), el ciclón Yaku y los oleajes anómalos; además de, por supuesto, los factores sociales, la crisis económica y la incertidumbre política. En total, el bono tiene 47 mil 563 beneficiarios, de los cuales han realizado el cobro, como antes mencionado, más de 36 mil 600. Es decir, casi el 77 % ha efectuado el cobro.

Entérate de los requisitos para estar en el padrón y los plazos de tiempo para el cobro de los 700 soles. (Infobae/Gestión)

Llamado de atención

El Produce advirtió a los pescadores artesanales de Arequipa que revisen si se encuentran en el padrón oficial de los beneficiarios, pues hay en el departamento aún 422 mil 100 soles. En otras palabras, hay 603 pescadores artesanales arequipeños que no han realizado el cobro que les corresponde.

Al respecto, Loreto atraviesa una situación similar. Y es que son 428 mil 400 soles los que siguen en caja a la espera de los beneficiarios. Es decir, 612 pescadores artesanales embarcados o no embarcados de Loreto deben acercarse a las agencias del Banco de la Nación para cobrar lo propio.

Loreto y Arequipa entre los departamentos con más ausencia en el cobro. (Infobae/La República)

¿Cómo saber si estoy en el padrón oficial de beneficiarios?

Si eres pescador artesanal, independientemente de si laboras como embarcado o no embarcado, y no sabes si estás en la lista oficial de los beneficiarios, sigue los siguientes pasos:

1. Ingresa a la plataforma digital del Ministerio de la Producción. El enlace es el siguiente: https://bonopescadorartesanal.produce.gob.pe/.

2. Digita el número de tu documento nacional de identidad (DNI) y haz clic en la opción “Consultar”.

3. Tras esa acción, aparecerá un recuadro en la pantalla en el cual se te indicará si el usuario del número del DNI ingresado es o no beneficiario del padrón oficial.

Artículo 4 del Decreto de Urgencia: aprobación del padrón de beneficiarios. (Congreso de la República, decreto de urgencia)

Requisitos para cobrar el bono

Los requisitos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) son estos:

1. El pescador artesanal debe ejercer formalmente dicha actividad de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2001.

2. El pescador artesanal debe estar incluido en el padrón de beneficiarios de los pescadores artesanales, al que se refiere en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 038-2023.

3. El pescador artesanal no debe estar siendo beneficiado por otros programas sociales.

Recuerda que tienes hasta el 28 de febrero para realizar el cobro. No obstante, el Produce se encuentra haciendo un último padrón debido a errores en la selección de los miembros del primero, en el cual, pese a cumplir con los requisitos, algunos pescadores no fueron registrados.

Para consultas, el Ministerio de la Producción ha puesto a disposición los números (01) 209 7700 anexo: 7440 o el WhatsApp 941 829 651 en el horario de 08:30 a 17:30 horas.