Joven estadounidense causa revuelo en redes sociales tras publicar un mordaz comentario sobre el sabor de la Inca Kola: “Es horrible”

La internauta también expresó que le gusta varios potajes de la gastronomía peruana. (Composición Infobae: Twitter @duckbldg/dfsud.com)

La Inca Kola, la bebida nacional que llena de orgullo a los peruanos cada vez que prueban su sabor único e indescifrable, ha sido criticada por una ciudadana estadounidense, generando reacciones en personas de diversas latitudes de América. Sí, la gaseosa que mejor marida con los potajes de la gastronomía peruana fue objeto de debate en la red social X (Twitter).

La internauta que emitió críticas sobre la gaseosa no la adquirió en Perú, sino en Estados Unidos, donde esta bebida, conocida como Golden kola (kola dorada), se comercializa con una presentación distinta. Como es sabido, este producto llegó a Estados Unidos después de que The Coca-Cola Company adquiriera el 40% de las acciones de Inca Kola. Como parte del acuerdo de compra, se estableció que la transnacional estadounidense sería responsable de la producción y comercialización fuera del territorio nacional.

El fruto de la negociación entre The Coca-Cola Company y Corporación Lindley permitió que personas de diversas nacionalidades probaran Inca Kola en sus respectivos países. Una de ellas fue una joven estadounidense, quien compartió su opinión mordaz sobre el sabor de la gaseosa a través de su cuenta de X.

“Worst fucking thing i’ve ever tasted my whole life”, se lee en una publicación de la usuaria @duckbldg. En castellano se leería de la siguiente manera: “La peor cosa que he probado en toda mi vida”. Esta crítica fue acompañada por una imagen que mostraba la gaseosa Inca Kola (Golden kola).

Usuaria de la red social X despotricó contra la gaseosa del Perú. (Captura Twitter @duckbldg)

Minutos después de esta publicación, la joven escribió dos comentarios adicionales que desencadenaron una oleada de críticas por parte de internautas peruanos. “Parece orina radioactiva” y “Lo siento amigos peruanos, pero para mí es horrible”, expresó sin anticipar que sus opiniones generarían tanto críticas como apoyo de ciudadanos.

En relación con las críticas dirigidas a la ciudadana estadounidense, en la red social se pueden observar los siguientes comentarios: “Métete con cualquier cosa, menos con la Inca Kola ni con el pollo a la brasa. Estás jugando con fuego”, “Reúnete conmigo en la cima de los Andes, estoy lista para cuadrarte”, “Escuadrón de ataque peruano enviado”, “Bueno, una opinión negativa frente a tantas a favor no nos viene mal. Además, la única Inca Kola válida es la que venden en Perú, pero si no te gusta, tampoco importa”, “Gringa, ¿qué pasa con la Inca Kola? La Inca es vida y salud”, expresaron los internautas, quienes se presume que son peruanos según el contenido de sus mensajes.

Es preciso mencionar que las avalanchas de comentarios no tardaron en llegar minutos después de la publicación de la joven. Mientras ella dormía, un tenso debate se estaba desarrollando en la red social X desde aproximadamente las 22:40. Cabe destacar que su último comentario sobre la gaseosa en cuestión lo escribió a las 22:37. Al día siguiente, la joven abre su cuenta de X y se da cuenta de que había algunas personas que la respaldaban, mientras que otras la criticaban por haber expresado su opinión de manera corrosiva.

Esta gaseosa tiene una historia rica y merece ser respetada como un elemento cultural invaluable de nuestro país. (Wikimedia)

“Vaya, me fui a la cama y regresé con un grupo de personas exigiendo mis coordenadas de asesinato”, escribió la mujer. Al revisar los comentarios de los internautas, se pudo constatar que nadie le pidió su ubicación para atentar contra su vida, descartando así cualquier amenaza de muerte. La ironía parece haberse apoderado de ella al darse cuenta de que muchas personas están en desacuerdo con su manera de pensar.

Es preciso señalar que otros usuarios opinaron lo mismo que la internauta; es decir, afirmaron que la Inca Kola de Estados Unidos tiene un sabor desagradable. Lo que llamó la atención es que entre las personas que le daban la razón a la mujer figuraban peruanos. “Soy peruano y aquí en Perú este refresco sabe bien. Pero también bebí Inca Kola en los EE. UU. y realmente lo odio. No se parece en nada al que bebemos aquí. El sabor es totalmente diferente y horrible”, expresó un internauta que afirma tener la nacionalidad peruana.

“Soy peruano y tienes razón, pero ese no es el verdadero. La versión dorada que se vende en Estados Unidos y México sabe a desecho químico”, expresó otro compatriota. Estas opiniones evidencian que el sabor de la Inca Kola que se vende en Perú es diferente al que se produce en Estados Unidos. Estas diferencias podrían sustentarse al conocerse que la transnacional estadounidense obtuvo la propiedad de la marca Inca Kola para su producción y comercialización fuera del país. En el caso del Perú, Arca Continental Lindley se encarga de estas etapas. Conociendo ello podríamos afirmar que los sabores de la gaseosa producida en distintos países varían.

Esta bebida llegó a EE. UU. después de que The Coca-Cola Company adquiriera el 40% de las acciones de Inca Kola. (abasto.com)

Finalmente, la usuaria que criticó la Inca Kola producida en Estados Unidos expresó que le gusta varios potajes de la gastronomía peruana. “Me encanta la Fanta y la mayor parte de la comida peruana. Solo que este refresco me sabe extrañamente químico, pero todos dicen que el original tiene un sabor diferente”, manifestó. A propósito de este comentario, es pertinente precisar que la gaseosa que probó tenía chapa blanca, característica que no se aprecia en los envases que se fabrican en el Perú.

Otros estadounidenses afirman que la Inca Kola de Estados Unidos es rica

Cada vez que opinamos sobre el sabor de una bebida o platillo, se desata un debate interminable en el que cada persona cree tener la verdad absoluta sobre el tema. Comentarios cargados de subjetividades no solo inundan las redes sociales, sino también los espacios físicos, donde la tolerancia a menudo brilla por su ausencia.

Habiendo comentado eso, es preciso dar a conocer las opiniones de otros ciudadanos estadounidenses sobre la Inca Kola fabricada en su país de origen. La youtuber Angela Rose se encargó de conversar con transeúntes de EE. UU., quienes tuvieron opiniones distintas a las de los internautas de la red social X.

La Inca Kola es mucho más que una simple bebida; es el ícono que representa a los peruanos desde 1935. (América Retail)

“Mmmm, eso es bueno, tengo que ir ahí, está muy buena”, “¡Es bueno! Sabe a plátano y un poco de cítricos”, “Oh, qué rico, muy rico”, fueron algunas de las opiniones que aparecieron en un video publicado en la cuenta de YouTube de Angela Rose. Cabe precisar que estas personas no probaron la gaseosa Inca Kola en botella de plástico, sino en lata.

Ante esta situación, surge la siguiente pregunta: ¿La gaseosa Inca Kola sabe mejor en lata? Si trasladamos esto a la realidad peruana, más de un peruano ha afirmado que la Coca-Cola sabe mejor en lata que en botella de plástico. En el caso de la Inca Kola, suele decirse que la gaseosa en botella de vidrio es más rica que la que está en un envase de plástico.

La Inca Kola es mucho más que una simple bebida; es el ícono que representa a los peruanos desde 1935. ¿Quién no ha disfrutado de un chancay con esta refrescante gaseosa? ¿Quién no ha acompañado un ceviche o arroz chaufa con la bebida favorita de todos los peruanos? La Inca Kola no es simplemente una bebida; es un lazo que conecta con innumerables recuerdos de la infancia, dejando una huella emocional profunda en cada peruano.

Esta gaseosa tiene una historia rica y merece ser respetada como un elemento cultural invaluable de nuestro país. A pesar de las críticas, la Inca Kola nunca fue destronada por la Coca-Cola. Más allá de las preferencias individuales, esta bebida nacional sigue siendo un símbolo arraigado en la identidad peruana, un deleite que ha perdurado a lo largo del tiempo.