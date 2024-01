Nelly Rossinelli: "Dicen que me parezco a Melissa Paredes y Samahara Lobatón". (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En una entrevista reciente para el espacio “Habla Serio” de Latina, Nelly Rossinelli, jueza del programa “El Gran Chef: Famosos”, abordó sus planes a futuro. Sin embargo, lo que resaltó de la conversación fue su comentario sobre la semejanza que percibe entre ella y dos de las figuras públicas más polémicas del medio.

El momento se desencadenó durante la emisión del programa, cuando los presentadores Mónica Delta y Santiago Gómez invitaron a Nelly Rossinelli a participar en un segmento lúdico de preguntas y respuestas conocido como ‘Ping Pong’. En este, se le cuestionó si en algún punto de su trayectoria había sido confundida con otra personalidad del espectáculo en la vía pública.

Ante la pregunta, la popular “Mamá loncherita”, respondió de inmediato y con humor, señalando que, aunque no ha sido confundida directamente, sí le han mencionado que guarda una gran similitud con la modelo Samahara Lobatón y la actriz Melissa Paredes.

Nelly Rossinelli va cinco temporadas como jurado de 'El Gran Chef Famosos'. Instagram/@nellyrossinelli

“¿Alguna vez te han confundido con otro artista?”, fue la consulta del periodista Santiago Gómez, a lo que ella contestó: “No me han confundido, dicen que me parezco a Melissa Paredes. Me dicen: ‘¿No eres la mamá de Samahara?’ (risas)”, sostuvo la Tiktoker.

Por otro lado, Rossinelli también abordó su futuro en el programa de cocina de Latina y su posible rol continuo como conductora. Fue categórica al declarar que no asumiría nuevamente la conducción tras esta ocasión, optando, en cambio, por concentrarse en la gestión de sus redes sociales.

Según Nelly Rossinelli manifestó que, aunque no planea retirarse próximamente de “El Gran Chef: Famosos”, al momento de hacerlo, su intención es dedicarse exclusivamente a sus plataformas digitales y continuar produciendo contenido para sus seguidores, donde su personaje de “Mamá Loncherita” la llevó a ganar popularidad.

“Por mí, larga vida a ‘El gran chef’, me jubilo allí. Pero si es que se da un descanso o si yo no estoy allí, voy a trabajar en desarrollar mi contenido gastronómico en mis redes sociales, hacer recetas y mover el tema de YouTube, mover también mi contenido en otras redes. Seguir trabajando con las marcas que tengo”, dijo la Tiktoker.

Nelly Rossinelli habla sobre su futuro laboral tras posible fin de 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Latina TV

La razón del quiebre entre Nelly Rossinelli, de ‘El Gran Chef Famosos’, y el padre de su primer hijo

Hace poco, Nelly Rossinelli, miembro del jurado en ‘El Gran Chef Famosos’, detalló que la relación con el padre de su primer hijo llegó a su fin debido a diferencias significativas en sus personalidades. Previo a esta ruptura definitiva, la pareja había pasado por separaciones en dos ocasiones anteriores.

“Yo soy una persona muy activa, que quiero echar para adelante, que planifica, y él es una persona relajada, que está flotando en una nube, dejando que las demás cosas sucedan y fluyan. Aparte, yo era una persona mucho más inmadura, él también obviamente. Era más celosa y a él le daba igual todo. Chocábamos mucho”, dijo en un inicio para ‘Todos Sanamos’, de Lizbeth Cueva.

La personalidad de Latina TV rememoró que la separación más dolorosa fue cuando su expareja decidió terminar la relación durante su embarazo. Expresó que ser dejada es complicado, pero que la situación se hace más difícil cuando ocurre estando embarazada. “Una cosa es que te dejen, que ya es difícil, pero otra cosa es que te dejen embarazada”.

“Fue muy difícil, no sabes qué vas a hacer. Yo siempre tuve la crianza de mis padres, la idea de mamá, papá, hijos y perritos. Pensé que iba a tener la misma familia feliz. Y cuando vi que se destruía esa idea, me sentí perdida. La pasé muy mal, fue un momento duro. Tuve que llevar terapia para tratar de superarlo”, sostuvo en aquella oportunidad.