¿Por qué Fabrizio Roca no fue convocado para Preolímpico sub 23?: La tajante posición de ‘Chemo’ del Solar

La desconvocatoria de Fabrizio Roca de la selección peruana Sub 23 generó mucha polémica en los últimos días, pues el mismo jugador aseguró que su salida no fue porque estaba lesionado y fue por decisión técnica. El delantero de Sport Boys no fue considerado para el Preolímpico Venezuela 2024, que arrancará el próximo 20 de enero.

José ‘Chemo’ del Solar se pronunció al respecto y especificó el por qué no lo consideró en la lista final. El estratega nacional tuvo una tajante posición: no quiso entrar en cuestionamientos y aseguró que explicó las razones al futbolista.

“Te puedo mencionar a varios más que han salido de la selección Sub 23, no he desconvocado solo a Fabrizio Roca. Yo publicamente jamás voy a cuestionar a un futbolista, lo único que puedo decir al respecto a Fabrizio es que es un buen chico, estuvo entrenando conmigo por un mes y medio. Le he dicho, claramente a él, cuáles han sido las razones por las que lo he desconvocado. Lo tiene clarísimo porque siempre he hablado directamente con cada uno de los chicos”, declaró en conferencia de prensa.

Joven promesa no será parte de Preolímpico 2024 - Créditos: FPF

Los jugadores que no fueron cedidos a la selección

‘Chemo’ del Solar volvió a remarcar que los clubes de la Liga 1 no prestaron a sus jugadores para la selección peruana sub 23 y por esa razón su equipo participará del Preolímpico Venezuela 2024 con juveniles de 18 años en su mayoria. Cabe destacar que las instituciones no están obligados a cederlos porque no es una fecha FIFA.

El técnico de la ‘blanquirroja’ reveló los nombres de los futbolistas que pensó convocar, pero ante la negativa tuvo que quedarse con las ganas: Piero Quispe (Pumas) Alfonso Barco (Defensor Sporting) Jesús Castillo (Gil Vicente) Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Jostin Alarcón (Sporting Cristal) Catriel Cabellos (Alianza Lima) Matías Lazo (Melgar) y Kenji Cabrera (Melgar).

“Entiendo a los clubes porque cada uno vela por sus intereses y al no ser un torneo FIFA, no se ven en la obligación de ceder a sus jugadores. Hoy estaba revisando los chicos que me gustaría tener y no han podido venir y son 8. Hay tres futbolistas del extranjero que no han podido venir porque los equipos no me los han cedido. Uno es Piero Quispe, el otro es Alfonso Barco y el otro es Jesús Castillo, a esos 3 me hubiese encantado tenerlos aquí y lamentablemente no nos prestaron a esos chicos”, precisó el DT.

Los jugadores que no fueron cedidos a la selección peruana sub 23 para Preolímpico 2024 | FPF Play

Fixture de la selección peruana en Preolímpico

La ‘blanquirroja’ integra el grupo B del Preolímpico Venezuela 2024, donde están las selecciones de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. El más difícil de la competición, llamado el popular ‘grupo de la muerte’. Mientras que en el A están Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador.

El equipo de ‘Chemo’ del Solar deberá luchar para quedar en los primero lugares para así acceder a un cupo de Juegos Olímpicos de París 2024, la cual se llevará a cabo desde el 26 de julio de ese año hasta el 11 de agosto. Conoce el fixture del ‘equipo de todos’ en el torneo internacional.

Domingo 21 de enero

Perú vs Chile (15:00 horas)

Argentina vs Paraguay (18:00 horas)

Miércoles 24 de enero

Paraguay vs Uruguay (15:00 horas)

Perú vs Argentina (18:00 horas)

Sábado 27 de enero

Paraguay vs Perú (15:00 horas)

Uruguay vs Chile (18:00 horas)

Martes 30 de enero

Uruguay vs Perú (15:00 horas)

Chile vs Argentina (18:00 horas)

Viernes 2 de febrero

Argentina vs Uruguay (18:00 horas)

Chile vs Paraguay (18:00 horas)

* Perú descansa la última fecha de la primera etapa.