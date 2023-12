Ale Fuller tuvo que devolver dinero a Francesco Balbi por departamento: “no le debemos ningún sol”, dijo su madre

Madre de Ale Fuller habla de Francesco Balbi. | Amor y Fuego

Daniela Doberti, madre de la actriz peruana Alessandra Fuller, aseguró que su hija ha reembolsado completamente la suma aportada por Francesco Balbi para la adquisición del departamento donde reside Fuller en la actualidad. La pareja había comprado conjuntamente la propiedad con planes de casarse, pero el enlace se canceló de forma inesperada.

Esta confirmación surge en respuesta a los comentarios de la periodista Magaly Medina, quien había cuestionado si el dinero había sido devuelto al exprometido de Fuller.

En el programa “Amor y Fuego”, Doberti manifestó que “ya se le ha devuelto” el dinero a Balbi, destacando que siempre han mantenido comunicación con él y que todo está en orden. La declaración de Doberti desmiente las especulaciones sobre la devolución del dinero e insiste en que Fuller es la única propietaria del inmueble.

“Ya se le ha devuelto, siempre estamos en comunicación con Francesco, todo está bien con él, no sé por qué ha salido eso de que si le devuelve o no lo devuelve, a quién le importa eso. Ya se le ha devuelto, todo esta en regla, la única dueña del departamento es Alessandra”, declaró al programa de Willax TV.

Después de ir a una fiesta juntos, Renato Rossini Jr. y Ale Fuller se fueron al departamento de la actriz, el cual estaba a nombre de Francesco Balbi | Captura/ATV

No cree que Balbi hable en contra de Ale Fuller

La madre de Ale Fuller no cree que Francesco Balbi esté dando una versión que no se ajusta a la verdad respecto a quién es el dueño de dicho departamento. Recordemos que la periodista Magaly Medina comentó que “una fuente cercana” aseguró “que la plata que el novio puso para comprar ese departamento, aún no le ha sido devuelta. O sea, que el departamento solo tuyo (Alessandra) no es”.

“Al margen de lo que pasó, tenemos un buen concepto de él y no creo que él está divulgando o diciendo cosas que no son”, añadió la madre de la actriz, enfatizando que su familia no debe nada y que sus hijas han sido educadas para cumplir sus compromisos financieros.

“Las cosas se hablan, tienen procesos, tiempos y eso hemos quedado con él, nosotros no le debemos ningún sol a nadie, mis hijas están criadas así, jamás le haríamos algo indebido a alguien y menos de no pagar un departamento”, sostuvo a ‘Amor y Fuego’.

Ale Fuller y Francesco Balbi rompieron su compromiso a inicios del mes de octubre. | Instagram/@alefuller

A pesar de las aseveraciones públicas, Doberti expresó su confianza en que Balbi no está propagando versiones incorrectas acerca de la situación del departamento y ha dejado claro que las cuentas están saldadas. Si bien el matrimonio entre Fuller y Balbi no llegó a realizarse, parece que los asuntos financieros relacionados con la propiedad compartida han llegado a una conclusión satisfactoria para ambas partes.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. responden por segundo ampay

En el programa “Magaly TV La Firme”, emitido el 18 de diciembre, se presentaron imágenes que evidencian una nueva cita entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. La modelo y el influencer fueron interceptados por los ‘urracos’ al abandonar el lugar en el vehículo de Fuller y reconocieron haber compartido recientemente una jornada juntos.

Según Fuller, lo que existe entre ambos es una amistad en desarrollo, mientras que las imágenes sugieren que Rossini podría haber pasado la noche en el departamento de la modelo, registrado aún a nombre de su expareja Francesco Balbi, con quien Fuller tenía planes de matrimonio previos.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. responden por segundo ampay. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuller, quien actualmente participa en el programa “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, no negó el encuentro expuesto y explicó que estuvieron juntos viendo la serie de HBO, “Euphoria”, hasta tarde. “También hemos estado juntos el fin de semana, pero hemos visto una serie, Euphoria (HBO), quedamos en verlas y ya está. También tuvimos conversaciones profundas”, afirmó.

Por su parte, la madre de Fuller aseguró que no hay un romance formal entre ellos: “no lo creo, se están conociendo, ella no quiere empezar ninguna relación con nadie, ella lo ha dicho”.