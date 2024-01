La boda de Pedro Suárez Vértiz: Cynthia Martínez revela cómo escogieron a sus testigos para el matrimonio civil

Cynthia Martínez y Pedro Suárez Vértiz se casaron religioso en el 2000. Facebook.

Cynthia Martínez continúa con el legado de Pedro Suárez Vértiz, compartiendo lindos recuerdos de su vida y los más treinta años que vivió al lado del cantante de rock peruano, mediante sus redes sociales.

En una reciente publicación, la empresaria recordó algunas anécdotas de sus matrimonios (civil y religioso) y en qué época de su vida ocurrieron, resaltado el estilo particular que ambos tenían y cómo vivieron dichas etapas.

Cynthia contó a sus seguidores que su matrimonio religioso “todo salió muy bien y ordenado” a diferencia de su casamiento civil. La madre de los hijos del intérprete de ‘Cuando pienses en volver’ mostró cómo lucían los partes que entregó a sus 300 invitados para su boda religiosa que se realizó el 18 de febrero del 2000 en un el Hotel El Pueblo en Santa Clara.

Las invitaciones de la boda

Las invitaciones tenían un diseño musical. “La idea del parte era que sea como un disco de vinilo en donde en vez de jalar el disco se jale la invitación hecha por nuestros hijos Mariajosé y Salvador, ya que Tomás aún no existía. En el fondo del parte hay un ligero dibujo imitando un disco de vinilo”, detalló.

Sin embargo, Cynthia Martínez recordó que su boda civil con Pedro Suárez Vértiz, fue una historia totalmente distinta donde prevaleció la improvisación, pero el amor jamás faltó. A pesar de que eran muy jóvenes, estaban seguros del paso que estaban por dar.

Como se recuerda, Pedro Suárez conoció a Cynthia cuando ella tan solo tenía 15 años en su barrio de Miraflores, ni bien se vieron de inmediato se enamoraron y a los cuatro años se casaron en una ceremonia civil pequeña e íntima que se realizó un 28 de marzo de 1994. Ella estaba embarazada de 8 meses, su hija mayor venía en camino y el cantante recién iniciaba su carrera como solista.

Los improvisados testigos de su matrimonio civil

La feliz pareja ya vivía en la misma casa y recordaron que ese día en la mañana se casaban; sin embargo, olvidaron un pequeño detalle, buscar a sus cuatro testigos. La selección de ellos fue todo un desafío, pero lo lograron.

“Amor, hoy nos casamos” (ya habíamos agendado en la municipalidad, no es que se me ocurrió, más bien me acordé) pero necesitábamos 4 testigos para que firmen, los cuales nos habíamos olvidado de buscar y fue ahí que subiste donde nuestra vecina Nany y le pediste que vaya en 1 hora al municipio a firmar. Ella amablemente aceptó”, cuenta en la primera parte.

Luego detalló cómo fue que escogieron a los otros tres testigos. Detalló que fueron sus compañeros de trabajo del hotel donde trabajaba en Miraflores y finalmente el último fue un amigo músico de Pedrito.

“En el camino paramos en el Hotel ‘Las Américas’ de Larco donde yo trabajaba (pero yo estaba con descanso prenatal ese mes) y le pedí a Marjorie de la central telefónica que salga a firmar y aceptó. Luego subí corriendo a la tiendita de dulces del hotel y le pedí a Pepe, mi amigo vendedor, que salga a firmar, y también aceptó. Ya teníamos 3 testigos, solo faltaba el cuarto y último”, continuó.

“Frente a la municipalidad de Miraflores quedaba la tienda Disco Centro, donde el dueño era Gerardo Manuel. Corriste a pedirle que cruce a firmar y generosamente aceptó. Así, repentinamente logramos las 4 firmas que nos pedía”, detalló.

Como se recuerda, el gran Pedro Suárez Vértiz falleció de un infarto el pasado 28 de diciembre del 2023, en el interior de su hogar, en compañía de sus familiares más cercanos, entre ellos su mamá y su hijo menor Tomás. Su esposa Cynthia y su hijo Salvador fueron a visitar a Maríajosé, quien radica en Madrid, luego de casarse con un ciudadano español.

¿Cómo conoció Pedro Suárez Vértiz a su esposa?

Pedro Suárez-Vértiz y Cynthia Martínez iniciaron su relación amorosa en septiembre de 1991. El cantante, emblemático por su participación en la banda Arena Hash, empezó a salir con Martínez cuando ella tenía 15 años y asistía al colegio. La pareja se encontró por primera vez en Miraflores, según reveló el propio músico.

“Nos conocimos en Miraflores, un amigo de la infancia me dio su dormitorio porque se iba a vivir al norte y me quedé a vivir con sus padres. Cynthia visitaba a la vecina de al lado y entonces nos veíamos en secreto a través de las azoteas cada vez que se quedaba a dormir”, detalló Suárez Vértiz al programa ‘Magaly TV La Firme’, recordó.