Cynthia Martínez continúa con el legado de Pedro Suárez Vértiz: los emotivos post dedicados al cantante en Instagram

Cynthia Martínez y los emotivos post que le ha dedicado a Pedro Suárez Vértiz.

Pedro Suárez Vértiz, uno de los íconos del rock en español y querido cantante peruano, murió el pasado 28 de diciembre de 2023. Con una carrera que se extendió por más de tres décadas, Suárez Vértiz se ganó el corazón de miles de fans gracias a su singular voz y letras que tocaban el alma.

Cynthia Martínez, viuda de Pedro Suárez Vértiz, enfrenta un duro momento tras el fallecimiento de su esposo. A través de redes sociales, Martínez ha hecho pública su promesa de continuar con el legado de Suárez Vértiz, quien en vida utilizó estas plataformas para compartir su pensamiento y afecto con los seguidores.

La empresaria ha manifestado su afecto y recuerdo hacia Suárez Vértiz, con quien compartió 30 años de matrimonio desde 1994, y con quien tuvo tres hijos. Diariamente dedica conmovedores mensajes al fallecido artista, expresando su cercanía y lo que él representaba para sus fans.

Cynthia Martínez comparte su duelo y amor eterno en redes tras la partida de Pedro Suárez Vértiz

“Siento que estás a mi lado”

En una reciente publicación del 7 de enero, Cynthia Martínez destacó cómo las redes sociales se convirtieron en un consuelo y pasión para el cantante, haciendo hincapié en el amor y conexión que este sentía hacia sus seguidores.

En una emotiva declaración en redes, Martínez escribió: “Esposo no sabes cómo me gusta escribir aquí, siento durante el día una mini emoción (…) es raro porque siento que estás a mi lado”. Hizo mención a cómo Suárez Vértiz había cambiado su perspectiva sobre las redes sociales, las cuales inicialmente rechazaba pero luego abrazó como un espacio de interacción y expresión. Con palabras llenas de nostalgia y cariño, la empresaria comparte el día a día con los aficionados del músico, manteniendo viva su memoria y contribuciones artísticas.

“Amor, les quiero contar a todos que me leen que cuando llegaron las redes sociales al mundo tú decías que nunca tendrías redes, incluso me acuerdo que lo dijiste en una entrevista con Jaime Bayly (…) pasaron algunos años de esa entrevista y tus redes sociales se volvieron tu mejor consuelo y tu mayor pasión porque yo todos los días te veía prepararte para escribir, además de verte leer y leer, quizá no todos los comentarios, pero sí muchos de ellos, las disfrutabas y te acompañaban y entretenían”, escribió.

La partida de Pedro Suárez Vértiz ha dejado un vacío imborrable en el corazón de sus seguidores y seres queridos

Cynthia Martínez rinde homenaje a Pedro Suárez Vértiz

En otra publicación, del 6 de enero de 2024, Martínez compartió reflexiones personales y memorias sobre su relación destacando la dificultad de las mañanas sin la compañía del cantante. Además, enfatizó cómo la música de Suárez Vértiz artista sigue siendo un consuelo en estos momentos.

“Las mañanas son siempre más duras…”, escribió, haciendo referencia a una conversación con su hija Majo, quien le comentó sobre la triste realidad que enfrentan al despertar. Pese al dolor, Cynthia encuentra consuelo en los mensajes de apoyo de las personas y en las memorias compartidas con su amado esposo, a quien admiraba por su autenticidad y su humildad.

“Las mañanas son siempre más duras y no sé porqué pero Majo me dijo algo muy cierto, que las mañanas son más duras porque te das cuenta al despertar que no estás en una pesadilla y todo es real”, escribió.

Cynthia Martínez, su esposa, ha utilizado las redes sociales como una ventana para expresar su amor y su proceso de duelo.

“Me acuerdo que cuando yo te conocí solo quería estar pegada a ti y a tu lado, simplemente me trastornaste o alocaste al instante, Mi admiración hacia ti fue instantánea en todo sentido, me impresionó lo auténtico que eras, tus famosas Pedroteorias o tus filosofadas que al principio ni siquiera las entendía, tu humildad y sencillez, además de tu constante distracción, es decir, podías estar conversando de un tema pero al mismo tiempo ya estabas pensando en otro (...) ahora tengo la gran suerte de seguir escuchándote en tu música y si quiero ver tus ojos distraídos solo tengo que cerrar los míos y los puedo ver”, señaló sobre el cantante.

Asimismo, el 5 de enero, Martínez narró una jornada más calmada, en la que aún siente la pesadez de salir a la calle sin Pedro. Posteriormente, reveló una acción conmovedora: la “Pared Pedro”, espacio en su hogar lleno de cuadros y recuerdos del músico, rodeados también de íconos musicales como los Beatles y los Rolling Stones, dos de las bandas favoritas de Suárez Vértiz.

“Yo estaba terminando de colgar los cuadros nuevos de mi ‘Pared Pedro’ hay 3 cuadros nuevos que no habías visto y ahora los comparto con todos porque vale la pena hacerlo. Mira esposo mío el amor increíble e inmenso que no se detiene, comparto esta pared hermosa que seguiré llenando de amor y que me acompañará siempre porque está en mi zona de trabajo en la casa, me dará paz y tranquilidad tenerte ahí a mi lado”

Cinthya Martínez dedica pared a Pedro Suarez Vértiz. | Instagram @cynthiamartinezt

Biografía de Pedro Suárez Vértiz

El artista, nacido en Callao el 13 de febrero de 1969, comenzó a resaltar en la escena musical con la banda Arena Hash, antes de emprender su exitosa carrera como solista. Canciones como “Lo olvidé” y “Cuando pienses en volver” se convirtieron en himnos generacionales y su música una constante en radios y plataformas digitales.

A lo largo de su trayectoria, Pedro Suárez Vértiz lanzó numerosos álbumes que fueron aclamados tanto por la crítica como por el público. Fusionó géneros y experimentó con nuevos sonidos, manteniéndose siempre relevante en una industria en constante cambio.

Sin embargo, más allá de su música, Suárez Vértiz era conocido por su lucha incansable. En 2011, reveló que sufría de una disartria, un trastorno del habla que le dificultaba cantar y hablar en público. Este desafío no le impidió seguir componiendo y manteniéndose activo en redes sociales, donde se comunicaba con sus seguidores y compartía su vida y pensamientos.