Cynthia Martínez recuerda romántica anécdota con Pedro Suárez Vértiz a una semana de su partida

Cynthia Martínez, viuda de Pedro Suárez Vértiz, se encuentra atravesando una de las etapas más difíciles de su vida, esto debido a que el cantante ya no se encuentra más a su lado. Como se recuerda, el ídolo del rock peruano falleció un 28 de diciembre del 2023, dejando un gran vacío entre las personas que lo amaban.

Ante la muerte de su querido esposo, la empresaria prometió que iba a seguir su legado, y es que en los últimos años, el artista se había dedicado a expresar sus ideas y sentimientos a través de las redes sociales.

“Esposo mío. Hoy le conté a mis hijos que haré un post diario muy a tu estilo contando lo vivido desde que ya no estás en la casa, sé que no serán nunca tan especiales como los tuyos, pero también sé que me ayudarán a sentirme mejor y seguro también a mucha gente. Lo haré desde mi Instagram porque quiero que todos los que te quieren lo puedan ver y leer”, mencionó.

Cumpliendo con su promesa, Cynthia Martínez publicó recientemente una anécdota de su matrimonio con Pedro Suárez Vértiz, en el que mostró la dedicación que él le tenía a su matrimonio. Ella recordó la vez que el artista perdió su aro de matrimonio mientras estaba en la playa Waikiki.

De acuerdo a la empresaria, el cantante bajó a muy tempranas horas para refrescarse en el mar, esto sin imaginar que su aro de casado se le terminaría cayendo. Asimismo, llegó bastante preocupado a su casa por este hecho, ya que no podía imaginar que algo tan preciado se lo podía extraviar.

“Un día bajaste a la playa Waikiki de la Costa Verde a meterte un chapuzón y se te salió el aro en el mar en la orilla, se te perdió y llegaste a la casa muy preocupado a contarme”, señaló en un primer momento.

Asimismo, para solucionar este tema, Pedro Suárez Vértiz tomó la decisión de mandar a hacer unos nuevos aros de matrimonio. “Así de maravilloso siempre has sido en todo lo que has hecho. Te amo esposo mío eterno por esos detalles y los millones de nuestros más de 30 años juntos...”, indicó en su publicación.

¿Cómo recordó Cynthia Martínez a Pedro Suárez Vértiz en el 2024?

Justo antes de que el año llegara a su fin, el reconocido artista peruano falleció, provocando una profunda conmoción entre sus familiares, especialmente en su esposa, quien estuvo con él desde que eran muy jóvenes.

Su dolor lo expresó a través de Instagram, en el que adjuntó una foto de su mano entrelazada con el de Pedro Suárez Vértiz, indicando que este año iba a ser totalmente diferente, ya que luego de 30 años juntos, este 2024 estarían separados.

“Después de más de 30 años de estar juntos, hoy inicia un año en el que no estarás a mi lado para cuidarte. Estoy segura que ahora te tocará a ti cuidarme desde el cielo. Te amo para siempre, esposo mío”, señaló en su publicación.