Samahara Lobatón aviva rumores de diferencias con Gianella Marquina en curioso mensaje: “Cuando me querías”

Le entró la nostalgia. La modelo Samahara Lobatón capturó la atención de sus seguidores en las redes sociales al publicar un mensaje poco común dirigido a su hermana Gianella Marquina, generando sorpresa entre sus admiradores. ¿De qué se trataba?

A través de sus historias de Instagram, la hija menor de Abel Lobatón publicó una adorable foto de cuando era niña junto a su hermana Gianella, mostrándolas juntas en un abrazo. Sin embargo, el mensaje que acompañaba la foto ha dado pie a conjeturas de sus seguidores sobre un eventual conflicto entre ellas.

“¡Cuando me querías!”, escribió la ex integrante del reality “La Casa de Magaly”, junto a la imagen de ambas de pequeñas, generando incertidumbre entre los cibernautas sobre la existencia de un posible desacuerdo no resuelto entre las hermanas.

Es importante mencionar que, pese a los rumores, ninguna de las hermanas ha declarado tener algún conflicto. Sin embargo, meses atrás hubo especulaciones de un distanciamiento entre las hijas de Melissa Klug y la exchica reality, debido a desencuentros con la madre.

Sin embargo, la percepción cambió cuando Melissa Klug publicó, el 28 de diciembre, una fotografía con todos sus hijos, incluyendo a Samahara Lobatón, en la celebración del primer mes de vida de Cayetana, hija de su relación con Jesús Barco, quien también figura en la imagen familiar.

La dedicatoria que la popular ‘Blanca de Chucuito’ escribió junto a la imagen por el primer mes de vida de Cayetana transmite un sentimiento de felicidad y unidad familiar: “Feliz 1er mes mi Cayetana, te amamos. Mi pequeña familia”, fue el comentario que hizo la señora Klug acompañada de sus hijos.

Gianella Marquina reflexiona en Instagram: “No estamos en edad de ser malos hijos”

Recientemente, Melissa Klug celebraba las festividades decembrinas en los Estados Unidos en compañía de Gianella Marquina, Melissa Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán. Los hermanos fueron de los primeros en llegar a Norteamérica para recibir a su hermana menor, Cayetana Barco, y compartir con su madre la Navidad y Año Nuevo.

Durante esa reunión, la familia no estuvo completa, ya que Samahara Lobatón no pudo estar presente debido a complicaciones de salud en aquel entonces. No obstante, posteriormente, la familia se mostró junta, incluyendo a Samahara, en una fotografía que se compartió en las redes, lo que fue una grata sorpresa para sus seguidores.

“Samy y la bebé estaban en los planes para venir, pero por temas de salud, todo se canceló. Primero es la salud”, expresó Melissa, sin esperar la llegada de su hija.

Gianella Marquina tomó su cuenta de Instagram para compartir unas palabras que invitan a la reflexión acerca del amor filial. Ella escribió: “Ya no estamos en edad de ser malos hijos, malos novios, malos amigos. La vida es un ratito, quieran mucho, quieran fuerte”. Este mensaje ha abierto el camino a múltiples interpretaciones por parte de los usuarios de la plataforma.

Como se sabe, Marquina ha hecho costumbre publicar mensajes crípticos, especialmente en situaciones donde su hermana, se encuentra en el ojo del huracán por cuestiones relacionadas con su vida amorosa. Vale recordar que, en la velada del 6 de diciembre, Samahara Lobatón tuvo que ser llevada de emergencia a un establecimiento de salud. Acompañada por su actual pareja Bryan Torres y fue intervenida quirúrgicamente a través de laparoscopía por un embarazo ectópico.