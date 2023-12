Samahara Lobatón remodela depa de Bryan Torres con más de 20 mil soles en canje: “Está manteniendo a un zángano”

Samahara Lobatón remodela depa de Bryan Torres con más de 20 mil soles en canje. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En el programa “Magaly TV La Firme” del 19 de diciembre, la conductora Magaly Medina presentó un informe detallando los exorbitantes gastos que Samahara Lobatón habría realizado en publicidad para financiar la remodelación del departamento de su pareja, Bryan Torres.

De acuerdo con el reportaje, Lobatón habría logrado que empresa desembolse en canje más de 20 mil soles en la refacción de dicho inmueble, ubicado en la segunda planta de la vivienda de los padres del cantante en Chorrillos. Como se sabe, la exchica reality vive en el departamento del salsero con su pequeña desde hace dos meses.

Ante ello, Medina no dudó en cuestionar a la modelo sobre la decisión de invertir en una propiedad que no está a su nombre, destacando la notoria transformación del inmueble, que pasó de lucir en construcción con ladrillos, sin tarrajear a estar completamente renovado y listo para su estreno.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“El Bryan que mostraba en sus redes sociales un departamento pelado, en ladrillos, pero resulta que, desde que se juntó con la Samahara, gracias al rico canje, ahora las paredes lucen hasta pintadas, ya tienen cemento y pintura. Ahora, Samahara le ha puesto una ducha moderna en el baño del Bryan y le está armando la cocina”, dijo en un inicio la figura de ATV.

“Hasta le ha llegado un televisor de 65 pulgadas, todo gracias al rico canje que Samahara tiene. Ahora, ¿Samahara por qué tiene que amoblarle, construirle un departamento que no es suyo, que le pertenece a Bryan (...)? Samahara, no sé si no se da cuenta de que está cayendo en los mismos errores que cayó con Youna”, agregó la conductora mientras mostraba cómo quedó la sala y el espacio para la niña.

Asimismo, la conductora de ATV expresó su preocupación por Samahara, ya que, a su parecer, se estarían repitiendo patrones que ya había vivido con el padre de su hija, con quien actualmente enfrenta temas legales. Como se sabe, Youna y la hija de Melissa Klug están enfrentados por la tenencia y gastos de la niña que tienen en común.

“Está repitiendo, creo yo, el mismo patrón que manejó con Youna, ella es la del canje, ella lo mantiene. (...) Se ha metido con otro bueno para nada, que ahora no tiene ni orquesta, no es ni cantante, ella es la que para la olla, ella es la que con los canjes hace que todo funcione en su casa, no sería mejor que ella estuviera sola con su hija, (...) en vez de estar manteniendo a un zángano”, sentenció, rechazando aquella acción de Lobatón.

Samahara Lobatón consolida su romance con Bryan Torres, pese a protagonizar un escándalo de agresión en la calle. Instagram @sam_lobaton_klug

Empresa que dio canje a Samahara Lobatón revela cifra de remodelación de depa de Bryan Torres

Por otro lado, el programa “Magaly TV La Firme” presentó una investigación donde obtuvieron la cifra aproximada del costo de la remodelación del departamento de Bryan Torres, habiendo consultado con la empresa colaboradora de Samahara Lobatón. La entidad proporcionó un presupuesto inicial para el acondicionamiento de áreas específicas como la sala y la cocina, situando el precio entre 10 mil y 12 mil soles.

Sin embargo, al sumar la adquisición de muebles nuevos y la realización de enlucido y pintura en las demás habitaciones y el baño, el monto total del proyecto de remodelación podría ser el doble del estimado.

“Les voy a mostrar un avance de lo que es el cuarto de Xianna. Por acá le han hecho un camarote y su mini tocador, que aún no le ponen el espejo (..) Está quedando, me encanta”, se le escucha decir a la modelo en sus redes sociales.