Magaly Medina se luce en España y manda indirecta a Juliana Oxenford: “Más carteras regaladas con amor”

Magaly Medina lanza indirecta a Juliana Oxenford. (Instagram)

Magaly Medina y Juliana Oxenford se envolvieron en dimes y diretes luego de que la hija de Marcelo Oxenford anunciara su salida del canal. Desde entonces, la periodista comentó que se había enterado de que ya antes habían pedido su retiro, al respecto, la popular ‘Urraca’ confirmó que en alguna ocasión sí había solicitado que retiren a su colega por diferencias políticas, pese a que son del mismo canal.

Te puede interesar: Rodrigo González defiende a Juliana Oxenford y lanza indirecta a Magaly: “La soberbia de una acomplejada que quiere imponerse”

En medio de todos estos líos a través de los programas de televisión, finalmente Juliana terminó retirándose del canal. Pese a ello, no dejó de hacerse presente por redes sociales y sorprendió con una publicación. En su post, hizo referencia a su salida y mencionó que esperaba que la telenovela que la iba a reemplazar tuviera el mismo rating que ella. Sin imaginar que Medina Vela terminaría respondiendo.

“Ojalá a mi reemplazante le vaya bien por el equipo extraordinario que dejo y quiero. Ojalá la novela de Gloria Trevi le deje un colchón de más de 3 ó 4 puntos para que puedan crecer más en el prime time. Cómo lo dije y repito, sé que algunos de los gerentes me quieren y respetan”, mencionó.

Juliana Oxenford lanza indirecta a Magaly Medina.

Magaly Medina expresó su discrepancia a través de su cuenta en X, refutando la afirmación de Juliana Oxenford. La presentadora de espectáculos afirmó que es incorrecto el dato sobre los altos índices de audiencia con los que se despidió su antigua colega de canal.

Te puede interesar: Mávila Huertas ingresa a ATV con el noticiero ‘Ocurre ahora’ tras la salida de Juliana Oxenford

“Hace mucho no entro a X. Solo lo hago para agitar el candelero como ahora. Porque me agotan las mentiras de algunos. Cuando quieran cuelgo por aquí los ratings y desenmascaro a quienes se jactan de haberse ido con altas cifras. Los promedios no mienten y felizmente eso lo sabemos quienes estamos día a día en señal abierta. Gracias”, indicó.

Magaly Medina arremete contra Juliana Oxenford una vez más. (Foto: Captura de X)

La respuesta de la exconductora de ATV a la ‘Urraca’ fue rápida. Con calma, compartió las cifras de audiencia de sus últimos tres días en emisión. Asimismo, extendió un deseo de Feliz Navidad y expresó su esperanza de que la ‘Urraca’ reciba menos obsequios materiales, destacando la importancia del amor.

“No te preocupes. Si estás ocupada, los muestro por ti. Aquí los tres últimos días de mi programa, sin una sola promoción, con ataques y calumnias. Feliz Navidad de todo corazón. Que recibas menos carteras y más amor”, señaló.

Juliana Oxenford le respondió claro y directo a Magaly Medina. (Foto: Captura de X)

Magaly Medina respondió con indirecta

Desde entonces, ambas periodistas no han dejado de lanzarse indirectas a través de las redes sociales o sus espacios en televisión. Es por ello que esta ocasión no fue diferente y pese a estar lejos del Perú, Magaly Medina no desaprovechó la oportunidad de enviar un mensaje a la distancia.

Te puede interesar: Tatiana Alemán debuta en Panamericana Televisión con “2024” en reemplazo de Mávila Huertas: “Es un gran reto”

Como se sabe, la presentadora de espectáculos se encuentra fuera de Perú disfrutando de sus vacaciones de fin de año, para luego volver a su programación habitual. Es por ello que no duda en compartir parte de su día a día en sus redes sociales, donde se le ve disfrutando de comidas, paseos y lo que más le gusta hacer que son las compras.

Es así que recordando que Juliana Oxenford le mencionó ‘Que recibas menos carteras y más amor’, esta vez la esposa de Alfredo Zambrano respondió muy a su estilo y publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se luce dentro de la tienda de carteras Fendi y sobre el clip escribió: “Por más carteras regaladas con mucho amor”. Esta sería una clara alusión a lo dicho por su excompañera de canal.