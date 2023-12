Juliana Oxenford lanza fuerte indirecta a Magaly Medina: “La burla es el miedo que usa el ignorante para sentirse sabio”

Juliana Oxenford lanza indirecta a Magaly Medina.

Juliana Oxenford y Magaly Medina están enfrentadas públicamente luego de que se hiciera pública la salida de la hija de Marcelo Oxenford de su programa nocturno. Fue la propia periodista quien dio esta noticia a todo su público con algunas semanas de anticipación, afirmando que el canal había decidido ya no contar más con ella.

Todo comenzó cuando la rubia anuncio en su programa que parte de su salida se había debido a que una persona había pedido su despido. Aseguró que esta persona hablaba y se burlaba de ella con gerentes y productores, pero que pese a ello había continuado en su espacio.

“Aquí (en ATV) hay alguien muy poderoso que ha pedido mi cabeza, razón por la cual me voy. Yo siempre voy a agradecer la libertad que he tenido en este canal y aborrecer a muchas personas que, estando en este canal, se encargan de hablar de mí y burlarse todos los días en chats, donde participan gerentes y productores”, indicó Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford se despidió de su programa el viernes 15 de diciembre.

Hasta ese momento, se desconocía quién sería la persona implicada. Pero, Juliana decidió dar más detalles y sorprendió con un comentario que era una clara alusión a Magaly Medina. “Soy una dama. No necesito una cartera de 10 mil dólares para ser una persona de nivel y me ha costado trabajo conseguirlo, leyendo mucho y viajando mucho, tratando de conversar siempre y aprender de mis grandes maestros de la vida”, sentenció la periodista.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina no se quedó callada y respondió fuerte y claro a su excompañera de canal. En su programa, se tomó unos minutos y admitió que sí había pedido la salida de Oxenford, pero en años anteriores. Y le pidió que le quite las etiquetas políticas.

“Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista y yo no soy ni aprista ni fujimorista, a mí no me vengan con esas tonteras. A mí no me pongan etiquetas políticas que no las tengo. Yo soy de derechas, punto, simple. Para mí tiene que haber libre mercado, nada más. Menos pobreza, más seguridad, esa es mi política”, dijo la conductora de TV.

Desde entonces, ambas no han dejado de decirse de todo a través de las redes sociales. Las indirectas han ido cayendo una sobre la otra y esta parece ser una guerra de nunca acabar. Es así que esta vez, la hermana de Lucía Oxenford no se quedó de brazos cruzados y usó sus historias de Instagram para mandarle una indirecta.

“La burla es el miedo que emplea el ignorante para sentirse sabio”, fue frase que compartió en una imagen de las redes sociales. En más de una ocasión, Medina ha hablado en tono burlón sobre su excompañera de canal, por lo que iría directamente hacia ella.

En conversación con Infobae Perú, Juliana Oxenford reveló su sentir cuando se enteró que Magaly Medina había pedido su salida del canal. Aseguró que se sorprendió mucho y no puede creer que una persona pueda tener ese poder por sobre los demás trabajadores.

“No puedes pedir la cabeza de alguien, ¿qué le espera a la señora que limpia el canal? ¿qué le espera a la reportera practicante? ¿qué le espera a la persona que recién va a ser contratada después de haber estado tres meses practicando en redes sociales? Me parece gravísimo. Pero esta vez, esta salida no tiene que ver con Magaly porque, claramente, no le hicieron caso, ya que después de las elecciones me renovaron el contrato. No pesa tanto su palabra en ATV, pero pesa en el grupo de gente que la sigue y que luego utiliza estas palabras como talibana, la comunistoide, aquellas que pone de moda”, sentenció.