Marina Mora pide respeto tras sentirse “juzgada” por su aspecto físico durante paseo con su hija

Marina Mora confiesa que vivió un momento incómodo por las miradas de la gente al estar con su niña. | Instagram

Marina Mora contó a sus seguidores que vivió una desagradable experiencia al salir al parque con su pequeña, de tan solo 4 meses de nacida. La exreina de belleza dijo sentirse juzgada y criticada por su aspecto físico durante este paseo. A través de un video, la empresaria compartió el incómodo episodio a pocos días de iniciar el 2024.

Reaccionando a estos hechos, la ex Miss Perú hizo un llamamiento a la empatía y al respeto por las diferencias físicas en un video que ha suscitado la atención de sus seguidores. Con evidente malestar, describió la situación como “feo” y “fastidioso”, mencionando cómo las miradas se centraban en su barriguita.

La incómoda experiencia de Marina Mora

La exmodelo recurrió a su cuenta de Instagram para grabar lo que vivió en la vía pública, junto a su hija, fruto de su relación con Alejandro Valenzuela. En su mensaje, instó a sus seguidores a actuar con humanidad y comprensión, invitando a una reflexión sobre el juicio hacia la apariencia de otros.

Marina Mora cuenta que sufrió un episodio de bullying por su peso al salir con su pequeña. | Instagram

“La gente que pasaba se quedaba mirándome, y la verdad que eso fue feo. Fue una situación incómoda y fastidiosa. (...) Esas miradas se dirigían todas a mi barriguita”, dijo en el material audiovisual publicado.

“Me parece poco empático y bastante mal... Me sentí juzgada y criticada”, agregó. En esa línea, concluyó con un llamado a la concienciación y la no discriminación por razones estéticas. “Creo que no deberíamos portarnos así y ser más humanos con las distintas situaciones que viven las personas”, resaltó.

Marina Mora y su esposo disfrutan de su bebé. Instagram

“Los invito a no criticar por el aspecto físico a nadie. Espero que mi experiencia les sirva”. Con este pedido especial, Marina Mora buscó generar un cambio en la percepción y el trato hacia las variaciones corporales.

Marina Mora se convierte en madre a los 43 años

Marina Mora dio a luz a su primera hija tras un procedimiento de cesárea en una clínica de Lima, el pasado viernes 22 de septiembre del 2023. La empresaria y directora de “Marina Mora Escuela de Modelaje” se mostró emocionada y agradecida por la llegada de su primogénita, acontecimiento que compartió con su esposo Alejandro Valenzuela, presente en el parto.

Marina Mora ya es mamá: La exreina de belleza dio a luz a su pequeña Sofía. Créditos: Infobae Perú.

La empresaria, quien llevaba adelante sus actividades laborales con normalidad, esperaba un parto natural tras un embarazo que describió como tranquilo. Sin embargo, dolores inesperados la llevaron a ser atendida por los médicos, quienes decidieron realizarle este procedimiento.

A sus 43 años, ella había enfrentado múltiples tratamientos para lograr su embarazo, inclusive uno in vitro, cuidándose especialmente durante los primeros meses. Marina ha expresado su gratitud por el buen desarrollo de su gestación y no oculta su deseo de ampliar la familia en el futuro.

“Mi hija se portó superbién. Realmente estoy muy bendecida. Al inicio, te contaré que los tres primeros meses me cuidé mucho con el tema de los zapatos porque obviamente al ser un embarazo in vitro había ciertos riesgos, tenía que cuidarme muchísimo, pero la verdad nunca dejé de trabajar, ya sea por teléfono, por computadora, si no lo hacía me iba a aburrir”, relató a Infobae Perú.

Marina Mora celebra su baby shower junto a su esposo Alejandro Valenzuela. @miguelcalfotos

Recordada por su carrera en el mundo de la belleza y ahora al frente de su escuela de modelaje, Marina Mora se mantuvo activa en sus compromisos profesionales hasta poco antes del parto, incluso durante la coronación de las representantes peruanas en el ‘Miss Teen Grand Universo 2023′.

La empresaria compartió con este medio la alegría que vive en estos momentos, y agradece haber cumplido el sueño de la maternidad, algo que, a pesar de las complicaciones anteriores, no impide que mantenga la esperanza de tener un segundo descendiente en el futuro.