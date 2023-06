Marina Mora presentó a sus candidatas al Miss Teen Model Internacional y Miss Top Model Internacional 2023

Marina Mora presentó a las candidatas del Miss Teen Model Internacional y Miss Top Model Internacional.

Marina Mora presentó a las candidatas al Miss Teen Model Internacional y Miss Top Model Internacional. Modelos de diferentes países asistieron al glamouroso evento, donde desfilaron y posaron para la prensa peruana. De esta manera, Lima abre sus puertas y se convierte en el escenario para una noche llena de belleza y estilo, el cual se realizará el próximo 10 de junio.

Este lunes 6 de junio, las 22 candidatas demostraron por qué deben llevarse la corona. Marina Mora, empresaria y directora de Marina Mora Escuela, realizó la colocación de las bandas a cada una de las representantes que se encuentran participando del certamen.

“Me siento muy contenta y emocionada que el Perú se encuentre en los ojos del mundo. Este tipo de eventos nos permite crecer y nuestro certamen tiene como misión difundir el turismo del Perú”, expresó la ex Miss Perú.

Ambos certámenes contarán con la participación de candidatas de diferentes países, tales como Paraguay, Filipinas, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, USA Latina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, México, Colombia y por supuesto Perú. Las aspirantes a la corona cumplirán la misión de ser embajadoras del Perú ante el mundo.

La gala de coronación se llevará a cabo en un lugar representativo de Lima, el emblemático Teatro Manuel Segura de Lima, el sábado 10 de junio. Asimismo, el concurso es transmitido a nivel nacional y para el mundo vía live streaming, a través de la página oficial del certamen, en Facebook, nuestro canal de YouTube y con el respaldo de las redes sociales de Marina Mora Oficial, y de medios aliados en los países participantes.

Marina Mora y su crítica a la Miss Perú

En el evento, Marina Mora fue consultada sobre la actual Miss Perú, Camila Escribens, quien fue coronada en el programa de ‘Esto es Guerra’. Para la experta en reinados de belleza, señaló que la modelo es muy bella, pero le falta más desenvolvimiento en las entrevistas. Es por ello que le aconsejó que ensaye más.

En una entrevista con Infobae, resaltó que le gustaría conocerla mucho más, pues sus candidatas favoritas eran otras. “Me parece una chica guapa y tiene un lindo cuerpo. No me parece que sea tan alta y tampoco que haya tenido un mal desenvolvimiento. Fue una de las que mejor caminaba, seguramente por su experiencia”, indicó la exreina de belleza, dejando en claró que no fue su preferida.

“La que quedó segunda (Suhyen Cipriani) era más impactante en cuanto a tamaño y belleza física, pero el jurado es el que decide. Me gustaba físicamente Nathie Quijano, que no pasó al top 5, no sé por qué, la he visto y es una de las que más ha destacado y en las redes sociales era la favorita. Me hubiera gustado conocerlas más”, acotó.

Marina Mora resaltó que le interesa ver cómo evoluciona nuestra actual Miss Perú, “para saber si la veo en un cuadro de finalistas”.

“No sé cuanto mide, que es una de las características físicas que evalúan mucho. Su respuesta no fue muy buena, creo que ella como reina peruana debería tener un mejor manejo del castellano. Su inglés debe ser muy bueno, pero en el concurso del Perú no se le entendió bien. Tiene buena postura y bailó bien. Es una mujer mestiza, guapa y según lo que veo en sus redes, muy sexy, por ahí puede impactar”, sentenció.