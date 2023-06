Marina Mora, la Miss Perú que fue criticada por su peso y vida íntima que ahora es semillera de misses con empoderamiento

Marina Mora y su claro objetivo en la industria de la moda.

Desde muy pequeña, Marina Mora conoció las pasarelas. Ella sabía que para ser una reina de belleza debía prepararse de forma ardua. Siempre amó el mundo de la moda y el glamour. El ganar el Miss Perú en el 2001 era uno de sus más grandes objetivos, lo que no sabía, es todo lo que llegaría después.

Te puede interesar: Marina Mora presentó a sus candidatas al Miss Teen Model Internacional y Miss Top Model Internacional 2023

Así como ganó una gran legión de seguidores, los detractores también llegaron. Su vida privada estaba expuesta y sus cambios físicos fueron duramente criticados. El subir de peso pareciera que fue un delito que muchos no le disculparon. Más adelante, la exreina de belleza revelaría que sufría hipertiroidismo, el cual hoy en día es controlado tras hacerse la manga gástrica y llevar una vida saludable.

“Las críticas eran por tema de físico, que al contrario de ser positivo, yo pienso que debe ser tomado como ejemplo de lo que no se debe hacer, porque entre mujeres, entre seres humanos, deberíamos apoyarnos en lugar de estar criticándonos por la apariencia”, dijo Marina Mora a Infobae Perú al recordar aquellos severos comentarios en su contra.

Te puede interesar: Valery Revello acusa a Sergio Peña de no ocuparse de su hija mediante explosivo mensaje: “Estoy harta de callar”

“En mi caso, yo siempre estuve segura y tranquila de lo que soy, me siento muy contenta conmigo misma, me valoro, me quiero, me respeto. Obviamente, he trabajado muchísimo en mí, no solamente en el aspecto físico, también en el ámbito intelectual, profesional y emocional. Es parte del ser humano, ser mejor cada día”, acotó la exreina de belleza, quien actualmente es empresaria y organizadora de reinados.

El tiempo para Marina Mora no ha pasado en vano. Más de 20 años en la palestra le han enseñado que un ampay no la derrumba y que salir a responder sobre su vida privada no es la mejor solución. Se ha enfocado en sus objetivos y ha aprendido a cuidar mucho más su vida privada, teniendo precausión de lo que debe responder o no.

Te puede interesar: Romeo Santos en Arequipa: precio de las entradas y cómo comprarlas para acceder al descuento

“Me siento feliz, aunque no suene bien, me considero una de las misses más queridas. Donde quiera que vaya en mi país, las puertas se abren para mí y soy tratada con cariño y respeto. Esto se debe a que durante mi reinado como Miss, realicé un trabajo incansable en obras sociales, viajé por todo el Perú y, por supuesto, obtuve excelentes resultados. Me enfoco en eso y en los logros que estoy alcanzando en mi carrera como participante de certámenes de belleza. Quizás en el pasado, las críticas solo iban en una dirección”, comentó.

Marina Mora siempre soñó con el mundo de la moda. Instagram

De reina a empresaria

La visión de Marina Mora fue bastante clara. La mujer que dejó sorprendidos a muchos por su belleza y dominio escénico no quería quedarse ahí. Ella deseaba impartir lo aprendido, pero con un agregado, un propósito. Inició con su academia para ser semilleras de miss, dejando en claro que sus alumnas no están obligadas a emprender esta glamurosa carrera, sino aprovechar las herramientas para destacar en su vida diaria.

“Desde mis inicios como reina de belleza, siempre he creído en la importancia de brindar oportunidades a otras niñas y jóvenes para que puedan crecer tanto personal como profesionalmente. Es por eso que tomé la decisión de establecer una escuela de formación integral en su momento, seguida de concursos que actúen como plataformas profesionales para descubrir y destacar su talento. Considero que este enfoque es de vital importancia”, detalló Marina Mora, quien actualmente viene realizando el Miss Teen Model Internacional y el Miss Top Model Internacional, donde busca difundir el turismo, la cultura y la gastronomía.

“A través de la belleza, podemos dar fuentes de ingresos, el turismo genera mucho movimiento económico en un país”, sentenció.

Marina Mora es directora y organizadora del Miss Teen Modelo Internacional y Miss Top Modelo Internacional. Instagram

“Hay concursos que malogran la imagen”

Según confiesa Marina Mora, ha tenido que batallar mucho para salir adelante, pues existen concursos de belleza que en varias ocasiones desprestigian los certámenes. Asegura también que en su concurso ningún premio está arreglado, y se preocupa mucho en la infraestructura de los locales donde realiza sus reinados, siendo un gran esfuerzo de su equipo para entregar un evento de calidad y talla internacional.

“Sigue siendo difícil. Pienso a veces que batallar es ir contra la corriente, porque hay tanto concurso que malogra la imagen de los verdaderos concursos de belleza, que a veces cuesta hacer un evento. Felizmente, hay marcas que nos apoyan, organizaciones internacionales que confían en mi trabajo y gracias a ellos se puede llevar a cabo nuestro objetivo”, resaltó.

La empresaria indica que es importante resaltar la belleza, pero más aún tener un objetivo que involucre nuestro crecimiento como persona y como país. Marina Mora señaló que jamás se olvida de esta meta, cuidado de que la corona de sus misses no esté envuelta en escándalos mediáticos.

Es así como funciona su proyecto, “manteniéndonos firmes en nuestra posición y teniendo bien claro el mensaje. Nosotros somos belleza con propósito, no solo compiten con su físico, sino también con su inteligencia. Eso está clarísimo y no nos salimos de ese objetivo, porque no es solamente hablarlo, es hacerlo.”.

“Tengo más de 19 años con Marina Amor Escuela. Cuando decidí formar mi escuela, dije, quiero hacer una escuela integral, que no solamente sea modelaje, que no solamente sea etiqueta, sino que realmente trabajemos a través de la psicología y un curso que dictamos nosotros que se llama Desarrollo Personal, el empoderar a la mujer, el desarrollar a la mujer. Esta tarea la iniciamos también con pequeñas, y no necesariamente quieran ser misses, considero que si están acompañadas de la familia y un buen equipo profesional, cualquier carrera que emprendan será prometedora”, dijo.

El ‘Miss Perú', de grandes salones a un reality

El Miss Perú es uno de los certámenes más poderosos del medio, el cual se encuentra bajo la dirección de Jessica Newton. Por dos años consecutivos se vienen realizando en el set de Esto es Guerra, un reality de América Televisión. Las críticas ante esta medida no se han hecho esperar. Bajo esta línea, Marina Mora resaltó la importancia de mantener el glamour y el peso que tienen los eventos de belleza.

“Yo puedo enfocarme en mí, en hacer lo que a mí me corresponde como profesional, como mujer y como directora. Por eso este año, en el Miss Teen Internacional y Miss Top Model Internacional (se realizó el 10 de junio) hicimos el gran esfuerzo de tener un show súper glamuroso, elegante, en un lugar maravilloso como es el Teatro Manuel Segura. Alfombra roja, los invitados de gala, pantallas LED gigantes, un evento de duración de dos horas que fue transmitido al mundo en streaming. Todo eso es una gran inversión, un gran trabajo del equipo, no solamente mío. Me enfoco en lo que está en mis manos. Que no se pierda el concepto, por eso digo que a veces avanzar es cuesta arriba”, explicó.

Marina Mora criticó duramente a Camila Escribens, la Miss Perú 2023.

Magaly Medina, su gran detractora

Por más de una década, Magaly Medina ha sido para Marina Mora una de sus grandes pesadillas, le ha dedicado varios minutos de su programa para criticar su físico, su vida privada y hasta su look. Recordemos que uno de los informes de la conductora fue el más sonado en el 2007, cuando la empresaria recién iniciaba su carrera. Un ampay con el magnate mexicano Jaime Camil llevó a la palestra a una veinteañera Marina Mora.

Para la hoy empresaria y organizadora de certámenes de belleza de 43 años, la periodista solo hace su trabajo y confía en que no es nada personal contra ella, pese a que no esté de acuerdo con lo que hace.

“Ella siempre lo ha dicho que no es un tema personal y confío en eso. La señora trabaja así, es su forma. Yo estoy enfocada en mi trabajo, que es un trabajo positivo, un trabajo de empoderar a los seres humanos, de generar oportunidades y esas cosas que en realidad no me afectan, no las tomo en cuenta”, dijo la reina de belleza.

Usuarios le recordaron a Magaly las veces que se burlaba de la figura de Marina Mora. (Foto: Instagram)

Empresaria, esposa y futura madre

Marina Mora ha pasado la página las veces que ha sido necesario, nunca ha dejado de creer en el amor y mucho menos en el deseo de formar una familia. Conoció al empresario chileno Alejandro Valenzuela y se casó con él en el 2022. Hoy en día está en la espera de su primer hijo.

Con cinco meses de gestación, la exreina de belleza no deja de trabajar, y asegura que lo hará hasta que pueda, “siempre cuidado y priorizando al bebé”.

“Ha sido una gran felicidad el saber que seré mamá. Lo esperamos con mucho amor. Gracias a Dios me deja desenvolverme, hay que tener en cuenta también que no soy la única madre que trabaja hasta los últimos meses. Muchas mujeres los hacen, yo lo haré hasta cuando pueda y la barriguita me lo permita”, dijo la exmodelo, quien revelará el sexo de bebé este mes.

“Una vez culmine el Miss Teen Modelo Internacional y el Top Modelo Internacional daré detalles del sexo. Estoy priorizando los certámenes, no quiero que la noticia opaque mi mensaje”, concluyó.