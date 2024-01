Thaina Fields, actriz peruana de cine para adultos, padecía de tres trastornos mentales: “Todos tenemos traumas”

Thaina Fields sufría de trastornos mentales. | Youtube EmojisTV

La actriz de cine para adultos, Thaina Fields, falleció de forma inesperada el sábado 6 de enero. Sin embargo, los detalles en torno a su muerte no han sido revelados por la familia ni las autoridades pertinentes.

En mayo de 2023, Abigail - su verdadero nombre - concedió una entrevista al canal de Youtube Emojis TV, emitido en Trujillo, donde relató experiencias personales y profesionales significativas. Reveló que padecía de trastornos mentales, y que recibía tratamiento psiquiátrico y terapia, además de tomar medicamentos para manejar su ansiedad y dificultades para dormir.

Fields mencionó también haber sido víctima de acoso y abuso sexual tras incursionar en la industria del cine para adultos, situación que le causó depresión y otros retos psicológicos.

Thaina Fields falleció de manera inesperada este sábado 6 de enero e 2024.

¿Qué trastornos padecía Thaina Fields?

La también creadora de contenido reveló en dicha entrevista su lucha contra múltiples trastornos, incluyendo la distimia, el trastorno obsesivo compulsivo y episodios psicóticos a raíz del acoso sexual que experimentaba a diario por su papel en la industria de la pornografía.

“Ya lo manejo hoy en día pero siempre hay cosas nuevas, sigo yendo terapia todavía, siempre yo voy a terapia sí voy a terapia. Sufro de ansiedad... todos tenemos traumas, que no se hable de eso es porque eso no desean hablarlo, todos tenemos traumas yo sufro de distimia, el trastorno obsesivo - compulsivo, tengo psicosis”, contó Fields en dicha entrevista.

Ella resaltó la importancia de hablar abiertamente sobre estos temas y compartir sus propias experiencias con la salud mental. Asimismo, describió cómo su trabajo como actriz de cine para adultos y los incidentes de abuso sexual han añadido complejidad a su vida, donde la terapia y mediación han sido claves en su bienestar.

Thaina Fields trabajaba en la industria de la pornografía y aceptó que también era dama de compañía.

“Sí, yo tomo pastillas para eso, para dormir también. Llevar este tipo de trabajo y aceptar o tratar de minimizar el abuso sexual, el acoso, todo eso ha ido sumando a que llegue como que a un punto de convertirme en un ‘mostrito’, que voy soportando todo y ya llega un momento que me ‘achicopalo’ (me pongo triste), me pongo ‘chiquita’ y la terapia y la medicación es la que me ha ayudado hasta el día de hoy a estar bien. Hasta el día de hoy la gente me pueda ver lucidamente hablando bien y estando bien”, admitió.

El mensaje de la productora Milky Perú

La actriz logró la fama gracias a su trabajo con la productora de cine para adultos Milky Perú, la cual manifestó un profundo pesar por su inesperada partida. La noticia afectó significativamente a su entorno y a los seguidores de su trabajo en la industria.

Lamentando la pérdida, Milky Perú compartió un mensaje en el que expresa su incredulidad y dolor ante el deceso de Fields. “No podemos creer esto, nos negamos a estar sin ti, quisiéramos verte una vez más, mi ‘chinis’. Esperamos que alguien nos despierte de este mal sueño, siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por permitirnos ser parte de tu vida. Te amamos, mi chinis”, fueron las palabras que se dieron a conocer a través de medios digitales, reflejando el fuerte vínculo entre la actriz y la productora de películas pornográficas.

Milky Perú se despide de Thaina Fields. (Foto: Captura de IG)

Greta Sweet, colega y amiga cercana de Thaina Fields, también expresó su conmoción y tristeza por la partida de la actriz. En su cuenta de Instagram dejó un sentido homenaje: “Te escapaste de mi vista, pero nunca de mi corazón, chinita”.

De manera similar, Alejandra Sweet, otra amiga de Fields, realizó una petición a sus seguidores a través de Instagram para rendir tributo a la memoria de Thaina. Ella instó a sus seguidores a “oren por ella las personas que verdaderamente la apreciaron y no solo la vieron por puro morbo. Desde donde esté, estoy segura de que es un angelito”, exponiendo el cariño y admiración que muchos sentían por Fields más allá de su carrera profesional.