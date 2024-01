¿Quién era Thaina Fields?: la trágica historia de la actriz de cine para adultos que sufrió abuso sexual y luchó contra trastornos y la distimia

La historia de Thaina Fields, actriz peruana de cine para adultos. | Youtube EmojisTV

La actriz de cine para adultos, Thaina Fields (cuyo nombre real era Abigail), fue encontrada sin vida en su residencia en Trujillo el pasado sábado 6 de enero de 2024. Fields, conocida también como ‘Tini’ o ‘Chinita’, había nacido el 22 de abril de 1999 y desde 2018 había incursionado en la industria del entretenimiento para adultos con la compañía Milky Perú. La noticia sobre su fallecimiento fue dada a conocer por allegados a través de redes sociales.

Desde temprana edad, Fields había mostrado un interés por los temas de salud mental, llegando a considerar estudiar carreras universitarias como Medicina, Psicología o Derecho, aunque su situación económica se lo impidió. En paralelo a su carrera cinematográfica, Fields realizó podcasts donde discutía temas de salud sexual, relaciones de pareja y problemas socioculturales en el Perú.

“De niña siempre fui intelectual, de no ser actriz, me hubiera gustado ser médico o estudiar Filosofía, o Derecho tal vez. Yo siempre quise estudiar Medicina porque me quería especializar en psiquiatría (...) He sido campeona de oratoria, de declamación, en Trujillo”, sostuvo en una entrevista realizada en mayo al canal Emojis TV.

¿Quién era Thaina Fields, actriz peruana de cine para adultos que falleció este 6 de enero de 2024?

La actriz dejó un hijo y se había sometido a terapia por padecimientos de distimia (una forma de depresión leve), trastorno obsesivo-compulsivo y psicosis.

Sufrió acoso y abuso sexual

Thaina Fields había obtenido notoriedad y también enfrentado ataques y abusos sexuales en el contexto de su trabajo. En confesiones públicas, reveló la depresión que sufrió debido a estas experiencias.

El impacto sufrido por Fields en la sociedad a raíz de su profesión se manifestó en sus vivencias personales. “He sufrido acoso sexual y abuso sexual después de crear esta clase de contenido. Es fuerte, pensaban que para ser actriz de cine para adultos podían darme por dónde querían”, declaró.

Su experiencia reveló las dificultades y el estigma que enfrentan las trabajadoras sexuales y actrices de la industria para adultos. “Cuando tengo que trabajar, tengo que meterme en el personaje, pero es complicado porque la sociedad está hecho mierda. Como actriz, grabamos profesionalmente, es ficción”, agregó.

“Es muy complicado ser mujer y crear contenido para adultos cuando la sociedad está hecha mierda, literalmente”, agregó.

En otro momento, Thaina confesó que desde hace años lucha contra varios trastornos mentales. “Yo sufro de distimia (trastorno depresivo persistente), trastorno obsesivo compulsivo, psicosis. Yo tomo pastillas para eso, para dormir”.

“Tratar de minimizar todo ese abuso sexual, el acoso, ha ido sumando a que llegue a un punto de sentirme como un ‘mostrito’ que voy sorportando todo y llega el momento en que me pongo chiquita y la terapia y medicación es la que me ha ayudado a estar bien, a que el día de hoy la gente me pueda ver lúcidamente hablando bien y estando bien”, manifestó.

Actriz y dama de compañía

En aquella entrevista del mes de mayo, la popular ‘Chinita’ admitió que, además de su trabajó como actriz pornográfica, también se desempeñaba como ‘dama de compañía’. Su trabajo incluía una dimensión económica y que había evolucionado en su enfoque profesional, seleccionando clientes de mayor calidad y conversando con ellos acerca de sus problemas personales, considerándose también como una especie de coach.

“Trabajo hasta el día de hoy como dama de compañía, me critican por eso, por los montos (…) yo empecé cobrando super barato y cuando fui creciendo como actriz, empecé a subir mis montos, empecé a operarme, a invertir en mi, y empecé a subir mis precios. Empecé a escoger clientes de calidad”, sostuvo.

Murió Thaina Fields, actriz peruana de cine para adultos.

Fields murió a la edad de 24 años, dejando tras de sí una trayectoria que combinaba entretenimiento para adultos y activismo en pro de la salud mental y contra el machismo.

¿Quién era la pareja de Thaina Fields?

Thaina Fields compartió su perspectiva sobre las relaciones amorosas, considerándolas “demasiado complicadas”, especialmente por las actitudes machistas de algunos hombres. Fields sostenía que encontrar una pareja que acepte su profesión era un desafío.

La situación sentimental actual de Fields era la soltería, y reveló que nunca mantuvo una relación oficial, principalmente por su elección de mantener vínculos con “sus sugars”. La actriz tampoco se enamoró, pese a las diversas interacciones que ha tenido dentro de su entorno laboral.

En sus declaraciones, Thaina Fields explicó con franqueza los tipos de compañeros que ha encontrado: desde quienes mercantilizan la relación hasta aquellos que muestran comportamientos posesivos o violentos. “O te consigues un que acepta tu trabajo o te consigues un ‘caficho’ que te dice mi amor trabajas, pero yo lucro contigo, o te consigues un tóxico que te dice sí normal yo te dejo trabajar y luego te está llamando, celando o te pega, esa es la realidad de las actrices, mejor estamos solas”, afirmó.