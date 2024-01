Milett Figueroa: ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse de su lesión cervical?

Milett Figueroa estará en tratamiento por al menos 10 días. (Foto: Captura)

Milett Figueroa se había convertido en una de las participantes favoritas del ‘Bailando 2023′; sin embargo, una lesión cervical provocó que ella quede eliminada del programa que es conducido por Marcelo Tinelli. La modelo peruana tenía muchas ganas de llegar a la gran final, por lo que se exigió demás, sin imaginar que sus acciones le pasarían factura.

Recordemos que la lesión de la influencer se conoció cuando presentó una descompensación durante los ensayos del programa. Ella tomó un calmante para el dolor, sin pensar que esta medicina iba a tener efectos negativos.

Luego de este episodio, Milett Figueroa pasó a ser evaluada por un médico, quien determinó que la modelo tenía un desplazamiento de vértebra. Ese era el motivo de los fuertes dolores que presentaba. Además, se le empezó a realizar un tratamiento para que mejore lo más pronto posible.

Milett Figueroa fue eliminada de 'Bailando 2023'.

Lamentablemente, las terapias que viene llevando la influencer, tienen varios días de duración, por lo que el médico dio la orden de que no continúe en competencia. El mismo Marcelo Tinelli, su pareja, tuvo que anunciar que la popular ‘Milechi’ quedaba fuera de la competencia por lesión.

“Yo como pareja de ella debo decir que Milett no sigue en el programa, está lesionada. Ha sido una decisión médica, así nosotros no podemos hacer nada. Ella quería pasar este ritmo y presentarse en el próximo, pero tiene una lesión cervical bastante importante”, expresó el presentador argentino.

¿Cuánto tiempo demorará en recuperarse Milett Figueroa?

Debido a que tiene una importante lesión cervical, el médico Norberto Furman se viene haciendo cargo de las terapias de Milett Figueroa. Él se presentó en el programa ‘Bailando 2023′ para explicar lo sucedido con la modelo peruana, explicando por qué se tomó la decisión de no darle permiso para que siga en competencia.

Para empezar, el especialista señaló que no podía exponer a la participante, ya que de seguir compitiendo, ya podría presentar serios problemas de salud más adelante, como la formación de una hernia en uno de los discos de la columna, lo que complicaría más su dolor.

Además, dio a conocer que Milett Figueroa sabe perfectamente en qué condición se encuentra, por lo que sigue al pie de la letra todas las indicaciones que le da, esto debido a que la modelo desea recuperarse en el menor tiempo posible.

Este es el parte médico de Milett Figueroa luego de su retiro del Bailando 2023. América

“Está evolucionando bien. Necesitamos a lo mejor una semana más para terminar un tratamiento de ozonoterapia, un tratamiento que es muy completo que ella está cumpliendo muy bien en forma diaria. Se le tuvo que poner, por un tema de desplazamiento discal, un collar. Después tratamientos de kinesiología, inyecciones de ozonoterapia”, precisó.

Asimismo, señaló que el tratamiento que se encuentra llevando la modelo tiene una duración de diez días aproximadamente, si es que no se tiene que ampliar. “Sí, es un tratamiento intensivo y aparte con la buena voluntad y la predisposición. La producción no quiso exigir para nada, no hubo preferencias de ningún tipo. Ella estaba dispuesta a querer exigirse, pero nosotros desistimos de autorizarla para que baile”, expresó.