Milett Figueroa quedó eliminada del Bailando: el motivo de su intempestiva salida del reality

Milett, fuera del Bailando (Video: Bailando 2023, América)

Milett Figueroa se convirtió en una de las figuras más populares del Bailando 2023, el reality conducido por Marcelo Tinelli que se emite por el prime time de América. Desde que comenzó el certamen, la participante peruana no solo cautivó al público y a los jurados con su talento, sino que también inició un romance con el conductor. Faltando poco para el final del concurso de baile, la joven quedó afuera del reality. La noticia la dará a conocer Marcelo en la emisión que se verá este martes que ya ha sido grabada con antelación.

“Ella tiene una lesión cervical compleja que necesita varios días de recuperación. Tenía que bailar en el programa de esta noche, pero no pudo por esta lesión. Lo que dijo Furman, el médico que la atiende, es que ella puede hacer un tratamiento para estar en el ritmo siguiente. Pero la producción y Marcelo Tinelli decidieron que no va a tener ritmo siguiente por no haber venido hoy, así que queda afuera del certamen”, explicó el periodista Gonzalo Vázquez en el ciclo Intrusos.

Milett Figueroa en Bailando 2023.

En diálogo con Teleshow, Luis Cáceres, alias Papelito, representante de Milett, dio más detalles de este tema: “Marcelo abrió el programa diciendo que van a ser dos las parejas eliminadas en este ritmo. Una es Milett, porque el doctor Furman le prohibió bailar. Más allá de que quizás podría recuperarse en unos días y llegar para la otra gala, ya las reglas del certamen han sido claras y no va a tener ningún privilegio por ser la novia de Marcelo”.

“Lamentablemente abandona el certamen, yo voy a ver si me quedo todo el mes o regreso para Perú. Ha sido una linda experiencia, un lindo período estar acá. Ella se va a quedar con Marcelo, y ya veremos en el día a día qué cosas se van presentando. En el certamen se anunció la palabra médica de Furman y la de Marcelo de que Milett no continúa en el certamen”, cerró el representante.

En las instancias finales del Bailando se generó controversia por el pedido de vacaciones de algunos de los participantes y los reemplazos. La polémica comenzó cuando Charlotte Caniggia pidió permiso para viajar al exterior, la producción la autorizó y puso como reemplazo a su cuñada, Melody Luz. Sin embargo, la mediática anunció que se iba por quince días, lo que generó un revuelo entre sus compañeros y los mismos productores que pensaban que solo se tomaría una semana.

Tinelli tomó la determinación de que Melody solo baile por una gala. En el caso de que la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia no se presente en el próximo ritmo, quedará eliminada. Además, anunció que ya no habrá más reemplazos. Y en el caso de que un participante no se presente a la gala, la pareja quedará automáticamente fuera de la competencia.

Uno de los más afectados por esta situación fue Yeyo De Gregorio. El actor tenía cerrado unas vacaciones con su novia, y según su versión estaba todo acordado con la producción, al punto que le habían asignado un bailarín a su compañera, Martu Morales. Sin embargo, horas antes de emprender el vuelo le avisaron que si se iba de vacaciones, la pareja y su coach Flor Díaz quedaban afuera del certamen. El ex Chiquititas manifestó su enojo al respecto, y en el programa del lunes se produjo su regreso a la pista, y mantuvo un cara a cara con el conductor.

“Pasaron un montón de cosas... Te agradecí el gesto, pero fue feo. Estamos muy contentos acá, desde el primer día. Vengo avisando esto hace 50 días. Entiendo los bolonquis que puedan haber, pero que el día 49, estoy con la valija en lo de mi novia y me digan que no, me jode”, expresó. Luego, Yeyo rompió en llanto y señaló: “Es mucha carga, en un momento me sentí que nos eliminaban por culpa mía”. Por último, De Gregorio reveló que pensó seriamente en la posibilidad de renunciar. “Me quedo por Martu y con Flor, que no las voy a dejar tiradas”, disparó.