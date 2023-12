Milett Figueroa fue vista en desfile en Punta del Este y usuarios la cuestionan: “Qué rápido se recuperó”

Milett Figueroa asistió a un exclusivo desfile en Punta del Este | Instagram/@milett

Después de afrontar una dura semana, Milett Figueroa fue vista con maleta en mano en el aeropuerto de Laguna del Sauce, la tarde del sábado 30 de diciembre. La modelo peruana llegó a tierras uruguayas para participar de un exclusivo desfile de moda en Punta del Este, en donde fue vista con distintas personalidades argentinas.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli tuvo romántico detalle con Milett Figueroa: la recibió con jazmines en Buenos Aires

Como se recuerda, luego de pasar Navidad en nuestro país, Milett Figueroa regresó a Argentina para continuar con las grabaciones de ‘Bailando 2023′. El miércoles 27, la exchica reality sufrió una fuerte descompensación, por lo que requirió asistencia médica. Pronto, su pareja explicó cuál era su estado de salud.

“Milett tiene un desplazamiento de vértebra. La trató el doctor y me dijo por mensaje que tiene un desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando”, expresó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli se mostró preocupado por el estado de salud de Milett Figueroa.

Milett Figueroa recibió otro duro golpe el viernes 29 de diciembre, fecha en la que falleció su querido tío Ernesto.

Te puede interesar: Milett Figueroa regresa a Perú y pasa Navidad con su familia: ¿qué hizo Marcelo Tinelli en Argentina?

“Vuela bien alto tío Enrique. Nos veremos y nos conoceremos arriba. Todo mi amor para Milett, Martha, Helmut y todos los hijos de Enrique. El cielo tiene una nueva estrella”, fue el mensaje que compartió Marcelo Tinelli para apoyar a la modelo peruana en este difícil momento.

Marcelo Tinelli se despidió del tío de Milett Figueroa con emotivo mensaje.

Milett Figueroa llegó a Uruguay

Aunque se creyó que la modelo peruana no asistiría al desfile de Punta del Este, Milett sorprendió a todos al aparecer bastante sonriente en el aeropuerto de Uruguay. “Estoy bien, gracias. Feliz año. Estoy bien”, expresó para las cámaras de ‘Farándula Show’.

Milett Figueroa llegó a Uruguay la tarde del 30 de diciembre. Farándula Show/Youtube

Horas más tarde, Milett Figueroa se hizo presente en el desfile Oh Night!, en donde se tomó fotografías al lado de diversas personalidades del entretenimiento como Luciano “El Tirri”, Julieta Poggio, Pampita, Fernando Cristino, entre otros.

Luciano "El Tirri", Milett Figueroa y Fernando Cristino en Oh Night!, el gran evento que se llevó a cabo en el shopping Oh La Barra! RS Fotos

Usuarios critican a Milett Figueroa

Las imágenes de Milett Figueroa en el desfile en Punta del Este no fueron del agrado de los cibernautas, quienes cuestionaron a la modelo peruana por irse de viaje cuando días atrás se comunicó que su estado de salud era delicado, motivo por el cual no pudo asistir a unas grabaciones de ‘Bailando 2023′.

Te puede interesar: Coreógrafo Milett Figueroa se pronuncia ante denuncias de preferencias en ‘Bailando 2023′

“Nunca tuvo nada, no sabía la coreografía, tenía que bailar. La mentira tiene patas cortas, nunca creí en ese show”, “¿No qué no podía estar ni parada ni sentada y por eso no estuvo en la gala de puntajes? Qué rápido se recuperó. ¿No que a todos se les iba a medir con la misma vara?, “Ahhhh, pero para trabajar no está en condiciones, jajaja”, “Deberían ponerle cero por irse de viaje”, “¿No que no podía caminar ni pararse del mareo?”, comentaron.

Milett Figueroa recibe críticas por asistir a evento en Uruguay. Captura/X

El futuro de Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′

Ante el anuncio de vacaciones de varios participantes de ‘Bailando 2023′, el conductor del programa Marcelo Tinelli indicó que no se permitirán más reemplazos entre los concursantes, incluso en casos de enfermedad. Esta nueva norma tiene como fin valorar la dedicación y el esfuerzo de aquellos concursantes que continúan en la competencia.

Desde este anuncio, se rumorea que Milett Figueroa estaría por dar un paso al costado en el concurso de baile, pues presenta una desplazamiento de vértebra.