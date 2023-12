Ascenso docente 2023: Link del Minedu para conocer los resultados finales por región

La prueba nacional tuvo en total 60 de preguntas que tuvieron que ser respondidas en 3 horas - crédito Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) compartió los resultados finales de la Prueba Única Nacional del Concurso de Ascenso Docente 2023, dirigido a profesores de educación básica de todo el país. De esta manera, se dio a conocer la lista de maestros que estarán aptos para continuar en la etapa descentralizada.

Más de 90 mil profesionales fueron evaluados el 3 de diciembre en 140 centros a nivel nacional. El examen tuvo 60 preguntas sobre conocimiento pedagógico con base en situaciones prácticas.

Como se recuerda, el test tuvo que llevarse a cabo el pasado 5 de noviembre, pero se suspendió y se reprogramó para diciembre.

La siguiente etapa es la descentralizada, la cual continuará el próximo año - Crédito Andina

¿Cómo ver los resultados?

Si desas saber los resultados finales, debes ingresar al aplicativo del ministerio de Consulta Individual. Una vez en la página se debe digitar el número del documento de identidad y la contraseña que se usó en la inscripción.

En el caso de no recordar la contraseña, esta se puede recuperar siguiendo las indicaciones del siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=-6Hwiqd5K24

También se puede ver la lista final en esta página del Ministerio de Educación o revisando cada región por separado: Amazonas

Para acceder a cargos directivos es necesario ascender a la tercera escala magisterial - crédito Andina

¿Hay sanción por no rendir la prueba¡?

Los profesores que se inscribieron, pero que no rindieron la prueba, fueron retirados del concurso, pero no recibirán sanción por ello, ya que podrán participar en las próximas convocatorias.

Los que finalmente logren subir en la escala magisterial, recibirán un incremento en su sueldo y los que lleguen a la tercera escala pondrán concursos para obtener un cargo directivo o como especialista en las instancias de la Gestión Educativa Descentralizada.

Nombramiento docente

Por otro lado, el proceso de nombramiento docente continúa su camino en el 2024, cuando se emitan las resoluciones de nombramiento.

Acto de adjudicación pública de las plazas ofertadas: Del 19 de diciembre del 2023 al 5 de enero del 2024.

Ingreso de las plazas adjudicadas: del 3 al 8 de enero del 2024

Publicación de resultados de adjudicación de plazas: El 11 de enero del 2024:

Presentación ante la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) o la DRE (Dirección Regional de Educación) de documentos por parte de los postulantes ganadores: del 12 al 18 de enero del 2024.

Emisión de resoluciones de nombramiento: Del 19 al 30 de enero del 2024.

A la par, se están desarrollando otros concursos como el de nombramiento docente y el de cargos directivos - crédito Andina

Nombramiento docente extraordinario

El Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen del nombramiento docente extraordinario. La medida, que afectará a más de 21 mil profesionales de la educación, fue ratificada con 108 votos a favor.

De esta forma se autoriza al Minedu proceder con los nombramientos durante los años 2023 y 2024. De acuerdo con José Balcázar, titular de la Comisión de Educación del Parlamento, el proyecto “viene a hacer justicia” con los docentes sometidos a “concursos sistemáticos”. Además, negó que esta nueva norma atentara contra la calidad educativa.

Durante el debate se presentaron posturas contrarias, como la de la congresista no agrupada Karol Paredes. No obstante, otros legisladores, como Flavio Cruz, de Perú Libre, defendieron la iniciativa asegurando que la meritocracia no se ve comprometida, ya que los docentes han pasado por múltiples concursos previos.

La nueva ley también implica que el ministerio debe desarrollar la normativa de implementación en un plazo de 45 días para que los docentes contratados consoliden su tiempo de servicios para beneficios como CTS y otras asignaciones.

La normativa afecta principalmente a docentes de institutos y escuelas de educación superior, tecnológicos, artísticos, de folklore, de música y pedagógicos públicos.