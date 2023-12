¿Cuánto gana un profesor en el Perú?

Profesores que ganaron en la Fase Extraordinaria para el Nombramiento Docente 2023 obtendrán un aumento significativo en su remuneración | Foto compuesta Agencia Andina / Infobae Perú.

La profesión docente en Perú constituye un eje crucial en el entramado educativo y el avance social de la nación. Los docentes peruanos, formados en institutos y universidades del territorio nacional, sostienen la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, inculcando el saber en los distintos estratos del sistema educativo: desde la etapa inicial hasta el nivel secundario.

Te puede interesar: Las Catacumbas del Convento San Francisco, la cripta que alberga 25 mil sepulturas

En Perú, la remuneración de un profesor depende de diversos factores, entre ellos el nivel educativo en que imparten clase, su experiencia profesional, grado de formación y si su desempeño ocurre en el ámbito público o el sector privado. Estos profesionales sortean retos continuos, como la adaptación a innovaciones tecnológicas y el firme compromiso con una educación inclusiva y de alta calidad. Llevan a cabo su misión con devoción y empeño, enfrentando los obstáculos que conlleva su labor en las distintas realidades peruanas.

¿Cuánto gana un profesor en Perú?

El salario de un docente es un reflejo de diversas variables: el país y la región donde ejerce, el nivel educativo al que contribuye, su trayectoria y capacitación profesional, así como el tipo de institución para la cual labora, sea esta pública o privada.

Según la plataforma Tusalario.org/Peru, para el año 2023, los profesores de formación profesional en Perú perciben sueldos que oscilan entre los S/1.381 y S/7.027 mensuales. En el nivel básico, un profesor de esta categoría gana entre S/1.381 y S/ 3.625 por mes. Con un mínimo de cinco años de experiencia, los ingresos pueden aumentar, situándose entre S/ 2.291 y S/ 5.649 mensuales.

¿Cuál es el rol del docente en el Perú?

En el sitio web oficial del gobierno peruano se señala que la vocación del magisterio desborda las aulas para abarcar un conjunto más amplio de tareas educativas. En este contexto, las actividades no lectivas constituyen pilares para el reforzamiento de la enseñanza.

El proceso de ingreso a la Carrera Pública Magisterial terminará en enero del 2024. (Andina)

1. Al comienzo del año lectivo, los docentes tienen como misión:

Acondicionar espacios educativos inclusivos y organizar el alumnado de forma participativa.

Analizar entre colegas las particularidades, necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.

Colaborar en la creación de documentos de gestión escolar apuntando a los objetivos académicos, el desarrollo de las facultades profesionales, los vínculos con padres y comunidad.

Evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos para planificar adecuadamente el currículo.

2 . Durante el ciclo escolar, deberán:

Disponer de ambientes de estudio adaptados y fomentar la sana convivencia y el aprendizaje.

Evaluar de manera continuada para monitorear el progreso académico.

Diseñar situaciones de enseñanza que potencien las competencias de los estudiantes basadas en diagnósticos previos.

Ofrecer retroalimentación constructiva y manejar de manera eficaz los materiales didácticos.

Organizar a los alumnos en diversas formaciones de acuerdo con las necesidades de aprendizaje.

Dedicar tiempo para el bienestar emocional de los estudiantes.

3. En relación con su formación profesional, se anima a los maestros a:

Usar el SIFODS para acceder a recursos formativos que enriquezcan su quehacer pedagógico.

Seleccionar cursos que perfeccionen su desempeño y analizar evidencias de aprendizaje para mejorar la enseñanza.

Participar y compartir experiencias con otros profesionales del sector.

4. En cuanto a los vínculos con los padres, es crucial:

Involucrarlos en la educación de sus hijos durante todo el año, manteniéndolos informados sobre expectativas y avances.

Comunicarles efectivamente los logros y desafíos de sus hijos y asesorarles en cómo apoyarlos en casa.

Planificar con ellos su participación en actividades educativas que enriquezcan la experiencia escolar.

Los maestros también cumplen labores administrativas. (Andina)

Esta visión integral de la función docente coloca a los educadores como agentes clave del desarrollo académico y personal de sus alumnos, estableciendo un compromiso colaborativo con toda la comunidad.

¿Cuáles son las asignaciones y a cuánto asciende el monto?

El Ministerio de Educación ha estipulado un sistema de hasta cinco asignaciones económicas simultáneas para los docentes, incentivando así la labor educativa en distintos contextos y posiciones. A continuación, se detallan las oportunidades de recompensa económica según la ubicación de la institución educativa y los cargos de responsabilidad desempeñados.

Te puede interesar: Receta del mejor chocolate caliente: ingredientes y paso a paso para prepararlo

1. Asignación por el tipo y ubicación

Docentes de instituciones unidocentes , es decir, donde él es el único maestro, perciben una asignación adicional de S/200.

Aquellos que enseñan en aulas multigrado , es decir, donde se enseña a alumnos de diferentes grados en la misma aula, reciben S/140 extra.

En el caso de las escuelas bilingües , el incentivo fluctúa entre S/50 y S/100, dependiendo de la acreditación en bilingüismo del profesor.

Los maestros que ejercen en zonas rurales, de frontera o en el Vraem, obtienen desde S/70 hasta S/300 adicionales.

Asignaciones temporales publicadas en el Ministerio de Educación. (Minedu)

2. Asignación por el desempeño de cargos (Designación)

Te puede interesar: Navidad 2023: tradiciones y costumbres en la Amazonía peruana por las fiestas de fin de año

Asimismo, los docentes que acceden a cargos de dirección o subdirección mediante un concurso público ajustado a la Ley de Reforma Magisterial, gozan de un incremento en su remuneración, acorde al nivel de la responsabilidad asumida y a una jornada de 40 horas semanales.

Un director que gestiona dos turnos escolares podría obtener un suplemento de S/800.

Un director de UGEL, con funciones en la gestión educativa regional, recibiría S/4.000 adicionales.

Los profesores pueden obtener puestos de director o subdirector a través de una selección pública alineada con la Ley de Reforma Magisterial (Minedu)

3. Asignación por el desempeño de cargos (Encargatura)

Finalmente, los maestros que trabajan en escuelas unidocentes y también cumplen funciones de director sin tener un cargo oficial (encargatura) solo reciben un extra por la jornada de trabajo adicional, no una asignación específica por el cargo que desempeñan.

La cantidad adicional que reciben varía según su nivel en la escala magisterial, que va desde S/1.033.50 a S/2.170.35.

En el caso de las instituciones educativas unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional. (Minedu)

¿Qué es la Derrama Magisterial?

Derrama Magisterial es una institución privada de Seguridad Social que se encuentra en manos de aquellos docentes vinculados a las escuelas estatales. De acuerdo con lo expresado en su portal digital oficial, derrama.org.pe, su rol principal es el manejo prudente y transparente de las contribuciones mensuales de sus miembros con el objetivo de que, al finalizar su ciclo profesional, dispongan de un fondo de retiro sustancial y rentable.

Esta entidad es reconocida por su entrega y compromiso con el progreso en los ámbitos de seguridad social, tanto a nivel nacional como internacional, destacando por su labor constante en la promoción y fortalecimiento de la cultura previsional entre sus afiliados.

Derrama Magisterial está comprometida con sus clientes en brindarles un servicio de excelencia, a través de la incorporación de un modelo de gestión de calidad y mejora continua. (Gobierno del Perú)

Dentro de sus objetivos, Derrama Magisterial se ha impuesto la tarea de gestionar con eficacia y rentabilidad los activos humanos, físicos y financieros. Esto implica un crecimiento sostenido del fondo de pensiones y de las cuentas individuales de los asociados, con la promesa de asegurarles prestaciones justas y fiables, respaldadas por un servicio y una atención de primer nivel.

¿Cómo ver los resultados del Concurso de Ascenso Docente 2023?

La Prueba Nacional del Concurso de Ascenso para maestros, iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu) para elevar la calidad educativa, busca no solo reconocer la experiencia y méritos de los docentes, sino también fomentar su formación continua y actualización en metodologías pedagógicas.

La evaluación, que originalmente se había fijado para el 5 de noviembre, fue postergada y se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre. Según datos proporcionados por el Minedu, un total de 89.556 mil docentes participaron en esta Prueba Nacional, marcando el interés de los educadores por su crecimiento y desarrollo profesional en el ámbito educativo peruano.

Para consultar los resultados, los interesados deben acceder a la plataforma digital del Minedu, a través del enlace: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/actualizacion_perfil_usuario/sec.

El procedimiento es sencillo: se ingresa el DNI y la contraseña establecida durante el proceso de inscripción.

Aquellos maestros que, estando inscritos, no se presentaron al examen, han sido excluidos del concurso actual. No obstante, esta ausencia no conlleva una penalización, por lo que tendrán la posibilidad de participar en futuras convocatorias de ascenso magisterial.

¿Cuántos institutos pedagógicos hay en el Perú?

Dada la limitada oferta universitaria para que los jóvenes puedan cursar estudios de Educación en el Perú, existe una alternativa que posibilita a los peruanos convertirse en profesores: los institutos pedagógicos.

Estos centros especializados en la formación docente cuentan con carreras como Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria. Habiendo comentado ello, surge la siguiente pregunta: ¿cuántos institutos pedagógicos hay en el Perú? En nuestro país hay 205 casas de estudios (103 públicos y 102 privados).

¿Dónde estudiar para ser docente en el Perú?

En Perú, quienes desean forjar un camino en el ámbito educativo tienen una variedad de opciones para su formación docente. Las posibilidades abarcan desde prestigiosas universidades hasta institutos pedagógicos especializados, repartidos a lo largo del país y reconocidos por su calidad académica y su compromiso con la educación. Estas instituciones ofrecen programas de pregrado y posgrado, diseñados para equipar a los futuros maestros con las herramientas necesarias para inspirar y educar a las próximas generaciones.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco

Universidad San Martín de Porres

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad Nacional Federico Villareal

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Universidad de Piura

Universidad San Ignacio de Loyola