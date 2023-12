Paolo Guerrero se despidió de Pedro Suárez Vértiz con nostálgico mensaje

Paolo Guerrero publicó sentido mensaje en redes para despedirse para Pedro Suárez Vértiz - Crédito: Andina

Un inesperado suceso remeció al Perú el último jueves 28 de diciembre. El internacionalmente famoso músico Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años de edad a causa de un paro cardíaco. La noticia generó las reacciones de miles de personas, pasando desde colegas de su rubro hasta autoridades del Estado.

Los deportistas nacionales no fueron ajenos a este suceso y a través de sus redes sociales hicieron llegar su pesar a los familiares de Suárez Vértiz. Un día después de confirmado el deceso, uno de los futbolistas más reconocidos del Perú como Paolo Guerrero se sumó a los mensajes por la partida del icónico exponente del arte nacional.

El campeón de la LigaPro y la Copa Sudamericana 2023 con LDU de Quito se despidió de Pedro Suárez Vértiz e indicó que todo el Perú le mantendrá gratitud por sus emblemáticos temas.

“Descansa en paz ‘Pedrito’, el Perú siempre estará agradecido contigo por todo lo que diste con esas canciones increíbles y siempre estarás presente en todos nuestros corazones, leyenda. Que Dios te tenga siempre en su gloria”, escribió el goleador histórico de la selección peruana en su cuenta de Instagram.

Paolo Guerrero se despidió emotivamente de Pedro Suárez Vértiz

La canción que Suárez Vértiz le dedicó a Paolo Guerrero

Suárez Vértiz Alva habló en múltiples ocasiones de su fanatismo por el fútbol y en los últimos años remarcó más su incondicional apoyo a la selección peruana. Esto también se vio reflejado cuando Paolo Guerrero atravesó el momento más complicado de su carrera, pues fue suspendido por la FIFA por dar positivo en un control antidoping, perdiéndose el repechaje al Mundial Rusia 2018 contra Nueva Zelanda y luego de una medida cautelar que le permitió la Copa del Mundo, no pudo pisar un campo ni realizar entrenamientos hasta abril de 2019.

“Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos dé tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú”, publicó el artista en sus redes.

En el texto, que fue acompañado por un video con imágenes del atacante, tenía como canción de fondo “Rara Soledad” la cuál le dedicó y cuya letra es bastante profunda. La misma habla de alguien que atraviesa adversidades en su vida y no sabe como resolver estas diversas situaciones que se le presentan.

“Ya lo ves. Toda la gente está despierta, la ventana ya está abierta y no me pienso suicidar. Lo de ayer son solo cosas repentinas, que si no las olvidas, nada puede continuar. Me acosté y hasta las tres de la mañana. Vivir vueltas en mi cama, no me pude relajar. Tú dirás que los dos hemos crecido. Madurar es un libro que nunca podré encontrar (...) Yo sufrí y hasta hoy sigo sufriendo, pero todos mis lamentos molestan a los demás. ¿Qué será? Ya ni sé yo los motivos, no te canses mi amigo. Yo lo sé sobrellevar”, reza parte de la canción.

Pedro Suárez Vértiz le dedicó canción a Paolo Guerrero en medio de su caso por antidoping

Juan Vargas también se despidió de Suárez Vértiz

Otro exjugador referente de la ‘bicolor’ que se despidió del artista fue Juan Manuel Vargas y también lo hizo por intermedio de las plataformas digitales.

“Vuela alto, maestro. Dios te tenga en su gloria”, fue el mensaje que escribió el ‘Loco’ en sus historias de Instagram.