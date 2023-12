Pedro Suárez Vértiz le dedicó canción a Paolo Guerrero en medio de su caso por antidoping | YouTube

A Pedro Suárez Vértiz no solo le apasionaba la música, sino también el fútbol y lo demostró en varias ocasiones. El rockero nacional era un hincha incondicional de la selección peruana y fiel seguidor de Paolo Guerrero. Su admiración por este último lo llevó a desarrollar una gran empatía por su polémico caso de antidoping.

El cantante peruano dejó de existir este jueves 28 de diciembre tras un paro cardiaco, y es inevitable recordar aquella vez que le dedicó una canción al ‘Depredador’, el nombre del tema es “Rara soledad”. La letra habla sobre el suicidio y la utilizó como referencia para graficar lo vivió el ‘9′ de la ‘blanquirroja’ cuando fue suspendido por la FIFA entre el 2017 y 2018.

“Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos dé tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú”, fue la publicación que le dedicó Suárez Vértiz.

Paolo Guerrero acudió al TAS para que la sanción por la FIFA quede sin efecto por el tema antidoping. EFE/ Jean-christophe Bott

¿Cuál es la letra de la canción a Paolo Guerrero?

Pedro Suárez Vértiz eligió la canción que lleva de nombre “Rara Soledad” para dedicársela a Paolo Guerrero, la cual hace referencia a los sinsabores que una persona tiene que pasar cuando se encuentra en depresión. Fue la mejor manera para mostrar su apoyo a Paolo Guerrero durante toda su lucha tras ser suspendido por la FIFA y que finalmente pudo vencerla.

“Ya lo ves. Toda la gente esta despierta, la ventana ya esta abierta y no me pienso suicidar. Lo de ayer son solo cosas repentinas, que Que si no las olvidas, nada puede continua. Me acosté y hasta las tres de la mañana. Vivir vueltas en mi cama, no me pude relajar. Tú dirás que los dos hemos crecido. Madurar es un libro que nunca podré encontrar”, es la primera parte de la canción.