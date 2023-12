El renacer de Melissa Paredes en 2023: retorno a la actuación, escuela de baile y la consolidación de su polémico romance

Melissa Paredes brindó una entrevista a Infobae Perú, donde hizo un repaso de su 2023.

Para Melissa Paredes, este 2023 fue un año de las segundas oportunidades. La actriz no solo termina con un personaje que se dejó querer por los seguidores de Al Fondo Hay Sitio, Patty Pichilingüe, sino que también llega al 2024 con un emprendimiento con muchas ambiciones y una relación consolidada después de haber iniciado en medio de polémicas.

Recordemos que el 2022 fue un año bastante difícil para la también modelo, pues a raíz de un ampay se le cerraron muchas puertas e importantes marcas decidieron no apostar más por ella. Después de varios meses donde estuvo en el ojo de la tormenta, recibió una propuesta que permitió que el público le diera una nueva oportunidad más, su paso a Al Fondo Hay Sitio.

En conversación con Infobae Perú, Melissa Paredes indicó que está muy agradecida con la producción y con los actores de la exitosa serie de América TV, pues en ningún momento se sintió señalada por errores del pasado. Al contrario, a diferencia de otras experiencias, conoció a mujeres que no la lapidaron y le permitieron demostrar su talento.

Melissa, tu personaje tuvo un final de Al Fondo Hay Sitio inesperado...

El final estuvo de impacto. Muy lindo. En realidad lo disfrutamos muchísimo grabando con todos. Fue con muchos sentimientos encontrados. Estoy muy agradecida por haber tenido compañeros tan buena onda, tan solidarios.

¿Te han dicho si tu personaje vuelve en la próxima temporada?

Sabes que en Al Fondo Hay Sitio nada se sabe, así que vamos a ver. Yo estaría gustosa con regresar.

Patty podría volver como mala después del rechazo de Joel, ¿te gustaría?

Me encantaría, hasta ahora no hago papel de mala, siento que me iría muy bien. Aparte, sería algo nuevo, algo que no he hecho nunca. Siempre he sido protagonista, la mujer que baja la cabeza, quiero algo diferente, creo que un antagónico sería increíble para mí.

Melissa Paredes se despidió de su personaje Patty de ‘Al Fondo Hay Sitio'. instagram

En tu despedida, Erick Elera, Magdyel Ugaz y Mónica Sánchez expresaron lindas palabras hacia ti...

Sí las vi, muy lindas, de verdad. Estoy muy feliz de haberlos tenido como compañeros. Mónica Sánchez me recibió con los brazos abiertos. Magdiel, igual. También, súper linda conmigo. De verdad que es bien bonito encontrarse con personas así en la actuación. Erick, él era un partner maravilloso.

Dijiste entre lágrimas que Gigio Aranda te había dado una segunda oportunidad, y por eso estabas agradecida...

Sí, definitivamente. Hace mucho tiempo yo quería trabajar con Gigio Aranda. Me acuerdo que él me llamó para De vuelta al barrio, si no me equivoco, pero yo justo salí embarazada y no pude hacer el papel. Así que ahora se dio la oportunidad. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, que las cosas se dan cuando se tienen que dar, me ha encantado ser Patty. Ha sido lindo ganar el cariño de la gente a través de la actuación.

Melissa Paredes se despide entre lágrimas de Gigio Aranda. | composición/captura América TV/difusión

Al Fondo Hay Sitio también significó para una ti una segunda oportunidad después que se te cerrarán las puertas, ¿lo consideras así?

Sí, yo siempre dije, a un hombre cuando comete un error es normal, se le pasa por agua tibia y no pasa nada, pero una mujer en esta sociedad tiene que ser inmaculada para hasta poder tener trabajo. Creo que eso deberíamos cambiar como sociedad. A mí me encantó cómo me recibió Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, que son mujeres empoderadas, que no juzgan, que son mujeres con experiencia.

Melissa Paredes agradece a sus compañeras de Al Fondo Hay Sitio por no haberla juzgado como otras personas sí lo hicieron.

¿Notaste realmente el apoyo de ellas a diferencia de otras mujeres que han estado en tu camino? ¿Sentiste sororidad?

Claro que sí, como mujer. Porque, obviamente, somos seres humanos y tanto hombres como mujeres, lamentablemente, podemos juzgarnos en algún momento de la vida, pero eso no quiere decir que tengan que lapidar como lo hicieron conmigo.

Melissa Paredes recibió duras críticas de parte de Ethel Pozo y Janet Barboza en su momento.

¿Qué significa este 2023?

Ha sido de mucho aprendizaje, de valorar mucho más las cosas, de nuevos comienzos y sobre todo de seguir adelante. Es increíble la resilencia que he tenido y me aplaudo a mí misma también. Es algo que valoro mucho, ser resiliente y salir adelante a pesar de todas las circunstancias de la vida. A pesar de que se me han cerrado mil puertas, yo creo que uno nunca tiene que perder la fe, la esperanza de que todo va a estar bien al final del día.

¿Hubo momentos en que quisiste tirar la toalla?

Yo no soy una mujer que se rinde y cuando una mujer pierde absolutamente todo en la vida, como me pasó a mí, ya no le tienes miedo a nada. Sólo te queda una cosa, que es subir y seguir adelante.

¿Cómo es trabajar con tu pareja Anthony Aranda en un mismo proyecto?

Es muy divertido trabajar juntos, no hay problemas gracias a Dios. Estamos agarrando un mercado muy lindo, que me da mucha alegría y mucha emoción. Estamos muy felices con la escuela de baile U Move, dando clases a niños, que son maravillosos. Vamos a abrir también en verano, hay paquetes. Las clases son tres veces por semana, de lunes a viernes, según el horario que escojas. La dirección es Miraflores, Calle Mártir Olaya 129 of 905.

Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron premiados por su escuela de baile. Instagram.

Solo habrá boda civil con Anthony Aranda

Melissa, finalmente callaste bocas con tu relación, muchos no les daban ni un mes o dos...

Ay, no. Yo no vivo de callar bocas. Yo vivo mi vida, no para los demás. Imagínate, no sería feliz hoy en día. No hubiera decidido ser feliz, porque serlo es una decisión. A veces es necesario poner pausa al mundo y preguntarte qué es lo que tú quieres, porque lo que otros quieran no importa.

¿Cómo van los planes de matrimonio? ¿O están en stand-by?

En realidad no hemos visto nada porque queremos comprarnos un local primero, queremos expandirnos con la escuela de baile. A eso es lo que estamos apuntando ahorita. El matrimonio, si se da, se dará. Tal vez cuando se nos prenda el foco. Nosotros somos buenos para organizar cosas rápido, así que no tenemos problemas con eso (risas). Aparte sería un civil, que sería más sencillo, un religioso sería mucho más pomposo y demanda más trabajo. El civil sería algo más pequeño y lindo, pero por ahora no.

No has pensado en el religioso, ¿verdad? Es más complicado porque ya te casaste anteriormente por esa vía...

Se podría, pero la verdad no hemos visto ese trámite. Justo estábamos hablando ese tema con Anthony (Aranda) y dijimos, ‘no, qué flojera’.

Anthony Aranda y Melissa Paredes se casarán solo por civil.

¿Más hijos?

No, súper postergados. La verdad no estamos pensando en eso. Como te digo, estamos enfocados en hacer que el negocio crezca, en tener un local propio, donde los chicos puedan estar ya, quizás más cómodos todavía. Abrir un segundo local, un tercer local. Más que todo eso. Ya después vendrán los hijos, no hay apuro tampoco. No creo en eso de que se te pase el tren, la vida es cuando tú quieras, cuando a ti se te dé la gana, no cuando a la sociedad diga.

Melissa, las aguas se calmaron, ¿cómo te estás llevando con Rodrigo Cuba?

Bien. Bueno, somos papás, vamos a ser papás toda la vida, y tenemos que ser un equipo siempre por nuestra hija. Yo creo que no hay nada más bonito que ver la sonrisa de nuestra niña, su tranquilidad. Así que seguimos trabajando por ello y seguiremos así.

¿Hay otro proyecto de actuación a puertas?

No, por el momento acabo de terminar Al Fondo Hay Sito, todavía no lo sé, mi representante no me ha dicho nada aún, pero igual yo sigo preparándome siempre. Ahorita estoy iniciando también otro curso a distancia, con Mónica Portillo de España, que es súper capa, y sigo aprendiendo siempre, porque la actuación también evoluciona y toca actualizarse, aprender nuevas técnicas.

¿Y respecto a la conducción?

La verdad ahora me estoy enfocando en mi carrera de actriz, que es lo que realmente me gusta, es lo que disfruto mucho. Me encanta encarnar personajes y contar una historia a través de ellos, a mí me parece fantástico. Y la idea es seguir.

Melissa Paredes y su difícil 2022. (Instagram)

Vemos a tu pequeña en redes, ¿te gustaría que también se involucre en el mundo artístico?

A ella le encanta. De hecho la mostramos en redes lo normal, como papás. Creo que si no seríamos personas conocidas, también la mostraríamos de la misma manera. Algo profesional, no ha hecho. Este verano va a estudiar actuación en mi escuela, porque también estamos haciendo un teatro musical para niños. Si ella desea ser parte de esto, también va a tener que prepararse, pero todo se verá con el tiempo.

¿A ti te ha tocado enfrentarte con los haters? ¿No te da miedo eso para tu niña?

Sí, de hecho, es complicado. Hay cada pachotada que escriben en redes. Cada uno creo que quiere proteger a sus hijos. Tengo una niña que ha pasado por tantas cosas. Es demasiado fuerte, que en su momento se le hablará súper claro y se le dirá cómo es la vida realmente. Nosotros como padres queremos lo mejor para ella.