Mauricio Diez Canseco reconoce éxito de emprendedor tras apertura de ‘Rústika’ en cerro: “Es un orgullo, tiene visión a futuro”

Mauricio Diez Canseco reconoce éxito de emprendedor tras apertura de ‘Rústika’ en cerro. (Captura: Canal de Youtube "Dilo Nomas")

Buena voz. La historia de Pepe, un emprendedor con raíces en San Juan de Lurigancho, ha tocado corazones en las redes sociales tras compartir un conmovedor video en el cual relata su decisión de mudarse al cerro Cantería en Jicamarca, Huarochirí. Movido por el amor a su familia ante el avance del COVID-19, este peruano encontró la esperanza al abrir un negocio inspirándose en la exitosa cadena ‘Rustika’ de Mauricio Diez Canseco.

Con esperanza y un corazón lleno de ilusión, este empresario dio vida a un encantador establecimiento entre la idílica naturaleza de “Los Huertos de la Asociación Valle Sagrado”, un lugar que los amantes del trekking ya consideran un destino de ensueño. Su decisión de situar esta bodega en este rincón especial surgió al percibir el deseo de los visitantes por encontrar un espacio donde realizar sus compras, evidenciando así su profunda empatía y una resiliente conexión con la comunidad en estos tiempos desafiantes.

Consecuentemente, el establecimiento del señor ha alcanzado un notable éxito, destacándose por su original fachada rústica con esculturas en piedra de los queridos personajes de “El Chavo del 8″, un elemento decorativo que evoca la entrada de todos los restaurantes de Mauricio. Esta creativa ambientación ha atraído a un creciente número de comensales, cautivados por su singularidad.

Mauricio Diez Canseco reconoce éxito de emprendedor tras apertura de ‘Rústika’ en cerro. (Composición: Infobae)

¿Qué dijo Mauricio Diez Canseco al respecto?

Ante esta situación, Mauricio Diez Canseco expresó su reconocimiento hacia el esfuerzo y la iniciativa de Pepe, manifestando su admiración por el emprendedor. Lejos de sentirse afectado porque el peruano se haya inspirado en su marca para prosperar, el empresario gastronómico lo felicitó por sus logros y resaltó la actitud resiliente que demostró.

“Me alegra que Pepe emprenda un negocio en la cima de un cerro y tome como referencia la cadena de restaurantes Rústica para atraer a sus clientes con su bodega llamada “Rústika”. ¡Es un orgullo!”, dijo en un inicio Mauricio para el diario Perú 21. Por último, Diez Canseco espera que Pepe se convierta en un gran empresario en el futuro y argumenta que, a pesar de la similitud en las marcas, Rústica sirve de inspiración a muchos emprendedores, lo que indica que están haciendo las cosas bien.

“Pepe es un ejemplo para muchos de que con esfuerzo se puede salir adelante y no hay lugar que no se pueda emprender. Su visión a futuro es buena y espero que algún momento sea un gran empresario. Muchos me dirán que estoy loco por aplaudir a una persona que copia mi marca, yo lo que veo es que Rústica sirve de inspiración a muchos emprendedores que son potenciales empresarios. Quiere decir que hacemos las cosas bien”, finalizó.

Mauricio Diez Canseco reconoce éxito de emprendedor tras apertura de ‘Rústika’ en cerro. (Captura: Canal de Youtube "Dilo Nomas")

Mauricio Diez Canseco se reencontró con hijo que tuvo con Paula Marijuán

El empresario Mauricio Diez Canseco, conocido por sus relaciones con destacadas figuras del espectáculo, como Paula Marijuán y Deysi Ontaneda, ha mantenido una relación armoniosa con las madres de sus hijos. Al arribar su hijo menor a Perú, Diez Canseco se reunió con él y con sus otros hijos.

“Es una bendición tener a mis hijos a mi lado. La familia siempre es lo más importante y todos debemos valorar eso. Hoy celebramos la llega de Máximo y este reencuentro con casi todos mis hijos. La verdad, me emociona demasiado. Soy un papá gallina y amo a mis polluelos”, dijo Diez Canseco.