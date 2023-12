Alejandra Baigorria descarta maternidad y matrimonio con Said Palao: “Casarme o tener un hijo me quitaría el tiempo”

Alejandra Baigorria no quiere ser madre, ni casarse con Said Palao: “Casarme o tener un hijo me quitaría el tiempo”. (Composición: Infobae)

Las tiene claras. Alejandra Baigorria dejó sorprendidos a sus seguidores al anunciar que ha postergado sus planes de maternidad y matrimonio, ya que está centrada en impulsar su línea de ropa. La modelo precisó que, por ahora, casarse o tener hijos con su pareja Said Palao no forma parte de sus objetivos para este 2024.

Según la participante de “Esto es Guerra”, mencionó que ha dialogado sobre la maternidad con el popular ‘Samurai’ y sobre sus deseos de ser mamá, pero ahora ha decidido posponerlo por iniciativa propia, argumentando que el despliegue de sus nuevas tiendas en una concurrida cadena de tiendas por departamento ocupa todo su tiempo. Aunque no descarta la posibilidad de que sucede en el futuro, recalca que ya no es una preocupación que le quite el sueño.

“Es algo que hemos conversado, pero se ha atrasado por mí, estoy bastante ajetreada, siento que casarme o tener un hijo me quitaría el tiempo. El año que viene quiero estar en todas las tiendas (con su marca de ropa), incluyendo una tienda en Chile y Estados Unidos. En algún momento seré mamá, de eso estoy segura, pero hijos por ahora no”, sostuvo la modelo en un inicio a un medio conocido.

Alejandra Baigorria asegura que no se ve en el 2024 como parte de Esto es Guerra. IG / América TV

¿Alejandra Baigorria vuelve a “Esto es Guerra”?

Por otro lado, la modelo Alejandra Baigorria habló con el medio en cuestión sobre su futuro en el programa concurso de América Televisión y señaló que este es el fin de su participación en la competencia. Expresó que considera haber completado una etapa en el reality y justificó su vuelta, que muchos han criticado por la necesidad de empleo en ese momento, aclarando que ahora se siente en una posición más estable.

“Creo haber cumplido un ciclo. Y si sigo acá es porque siempre regreso más que por una necesidad de un trabajo. Gracias a Dios, tengo un trabajo que me da una estabilidad, regreso porque yo me siento viva con la competencia. Prepararme y entrenarme para una contienda, a mí me hace sentirme viva. Yo necesito en mi vida y mi sangre competencia, es por eso que siempre regreso, porque amo competir”, agregó a El Popular.

“Quisiera que las personas, quienes nos dicen que armamos vasitos, ingresen a estos circuitos y veríamos cómo quedarían. Esto demanda mucho esfuerzo y entrenamiento físico durante todos los días. Acá hay deportistas, modelos, gente que también hace empresa. Said es campeón nacional de judo, por ejemplo. En este espacio tienes destreza física, caracterizaciones, actuaciones, tienes de todo. Si estás acá tantos años compitiendo, sales preparado para todo”, aseveró al medio citado.

Said Palao y su reacción cuando le consultaron por matrimonio con Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria denunciará por difamación a Onelia Molina

Hace poco, la tensión entre las participantes de “Esto es Guerra”, Alejandra Baigorria y Onelia Molina, podría escalar más allá de la pantalla y llegar a los tribunales después de que la empresaria de Gamarra decidiera emprender acciones legales contra la actual pareja de Mario Irivarren. ¿El motivo? Baigorria anunció en América Televisión su intención de iniciar un proceso legal contra Onelia, quien la había acusado de ser la culpable de una lesión en su dedo.

En respuesta a estas acusaciones, en una entrevista para “Más Espectáculos”, Alejandra negó rotundamente haber causado la lesión de Onelia. Adicionalmente, expresó su consternación ante las afirmaciones de la modelo y su preocupación por el posible impacto de estas en su imagen, construida a lo largo de 11 años en la industria televisiva.

“Todo eso ya lo van a ver mis abogados porque hay puntos muy importantes y fuertes, me he quedado muy sorprendida y molesta. No voy a gastarme hablando, las medidas se van a tomar de otra forma, yo tengo una imagen”, mencionó ofuscada la expareja de Mario Hart.