Angie Jibaja ingresó a la fuerza a la casa de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy: “Se metió como delincuente”

Angie Jibaja se metió a la fuerza a la casa de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María. (Composición)

Una nueva denuncia recae sobre Angie Jibaja por parte de su expareja y padre de sus hijos, el cantante Jean Paul Santa María y su esposa Romina Gachoy, con quien actualmente convive junto a los hijos de ambos. La exmodelo y el cantante no han logrado tener una buena relación de padres y en más de una oportunidad han evidenciado los conflictos que tienen en público.

Sin embargo, una denuncia recurrente es la de Jibaja sobre Santa María, a quien acusa de no permitirle ver a sus menores hijos. Ante ello, el esposo de Romina Gachoy ha explicado los motivos por los que la figura pública no comparte con sus menores, entre los que se encuentra que son los propios niños quienes no desear ver a su progenitora.

En medio de toda esta situación, se ha hecho pública una denuncia en contra de Angie Jibaja. Romina Gachoy y Jean Paul Santa María revelaron que la ‘Chica de los tatuajes’ invadió su vivienda y se metió al domicilio que tienen sin permiso alguno, junto a un hombre.

Jean Paul Santa María pidió la tenencia exclusiva de sus hijos con Angie Jibaja. Composición Infobae

La modelo uruguaya reveló que se encontraban fuera de Lima recibiendo la Navidad y al volver a casa el lunes, encontraron a Angie y un desconocido sujeto dentro de su casa.

“Pasamos una víspera de Navidad muy hermosa fuera de Lima y ayer (lunes) llegamos, pero pasamos por un momento terrible porque la mamá de los chicos y un hombre llamado Armando ingresaron de manera forzada y sin permiso a nuestra casa”, relató a Trome.

Al ver esta escena, la pareja y los pequeños se dirigieron de inmediato a la comisaría. Sin embargo, el temor ya los había embargado completamente. Romina expresó su rechazo a situaciones como esta. “Tuvimos que ir los cinco a la comisaría a poner la denuncia, fue terrible. Los niños sintieron mucho miedo con la situación, sigue ocasionándoles maltrato psicológico, por más que hay medidas de protección para ellos.(...) Estamos cansados de tener que pasar estas cosas como familia”, contó”

Jean Paul Santa María quiere la tenencia exclusiva de sus dos hijos con Angie Jibaja. (Composición: Infobae)

Lo sucedido está en investigación

Seguido, contó que desconocen cómo fue que logró burlar la seguridad e ingresar al inmueble mientras su familia se encontraba tranquila disfrutando del almuerzo. “Ingresaron por la puerta principal que da a la cochera y luego pasaron a la siguiente puerta que lleva a nuestra sala. Está en investigación cómo lo hicieron. Nosotros estábamos tranquilos en casa (almorzando) y se apareció con el sujeto al promediar las 3:30 de la tarde”, relató.

Incluso, contó que cuando llamaron a la policía, tanto Angie como su acompañante fueron ‘sacados como delincuentes’. Además, los efectivos policiales ya se encuentran investigando el suceso y han pedido garantías para toda la familia. “La policía los hizo firmar un documento y los están investigando por el delito”, comentó sobre lo sucedido.

Para Romina Gachoy, Angie Jibaja pudo estar bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia, pues no logró diferenciar por ‘como hablaba y por lo que hizo’. Por su parte, Jean Paul Santa María también se mostró muy molesto por la situación.

Jean Paul Santa María dijo que está pidiendo la tenencia de sus hijos.

Señaló que no está tranquilo tras este suceso, que además notó que su expareja no habría estado lúcida. Además, tildó este actuar de la madre de sus hijos como el de ‘un delincuente. “Lamentablemente, pasamos un mal momento, a mí ni me deja tranquilo. Esta persona se atrevió a ingresar a mi hogar como delincuente. Según testigos, estaría en un estado que deja mucho que desear. Con sus delirios y sus cosas, puede un día cruzarse y atentar contra la integridad de mi familia. Mis hijos están muy asustados, no hay derecho”, dijo Jean Paul.