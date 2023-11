Romina Gachoy se arrepiente de la vez que aseguró que los hijos de Jean Paul Santa María no eran suyos: “Era chibola”

Romina Gachoy fue sorprendida al ser consultada por lo que dijo hace muchos años. En el 2014, la modelo uruguaya enfureció a muchos al decir que Jean Paul Santa María no tenía hijos. En aquel momento, el cantante exigía la prueba de ADN a Angie Jibaja.

En conversación con “Hablemos de Belleza”, Romina Gachoy hizo un mea culpa e indicó que se arrepentía de sus palabras. La rubia alegó que era inmadura y no sabía toda la historia en torno a su hoy esposo. Además, explicó por qué dio esta desafortunada respuesta, resaltando que su intención era presionar para que Angie Jibaja acepte que le hagan la prueba de ADN a los pequeños.

“Sí, definitivamente que sí (me arrepiento). Yo era muy chibola, muy inmadura, no era madre. Había muchas cosas de las que yo carecía, pero sí venía de una familia de muchos valores. Cuando yo conocí a Jean Paul, él me decía ‘yo no sé si son mis hijos’. Él tenía la duda realmente. Cuando él me dice eso, yo no conocía nada de la historia, no sabía quiénes eran, recién lo estaba conociendo a él”, explicó la rubia.

Es por ello, indica Romina Gachoy, que lo alentó a pedir el ADN a Angie Jibaja, para que ya no haya más dudas. “No se lo exigí, pero fue un consejo. Él me explicó que ya se lo había perdido, pero ella no se lo daba. Ahí es que yo, hasta molesta, lo decía, y quería una reacción del otro lado. Lo que sucedió después de esto es que sí acepto hacer el ADN”, explicó la rubia.

Romina Gachoy se arrepiente de haber dicho que Jean Paul Santa María no tenía hijos. El hecho sucedió hace nueve años. IG/ Latina

“Mi rol es cuidarlos y protegerlos”

Casi diez años después, la historia es otra. Romina Gachoy se ha compenetrado con los pequeños, al punto de quererlos y cuidarlos como sus hijos. “No es que Jean Paul haya sido un mal papá, sino que realmente él nunca sintió esa responsabilidad al cien por ciento”, indicó en la entrevista.

Asimismo, recalcó que jamás se opuso a que Angie Jibaja visitara a sus hijos. “Siempre voy a estar de acuerdo a lo que les haga bien”, declaró la aún esposa de Jean Paul Santa María.

Cuando los pequeños llegaron a su vida, la modelo uruguaya cuenta que habló con ellos y siempre buscó ser lo más clara posible. “Si ustedes me quieren decir mamá, Romina o tía, lo voy a recibir con mucho amor y voy a cumplir el rol que ustedes quieran en su vida, pero sí es importante que sepan que ustedes tienen su mamá”, fueron las palabras que la rubia les dijo a los hijos del cantante de cumbia.

Romina Gachoy en sesión fotográfica con los dos hijos de Jean Paul Santa Maria y Angie Jibaja | Instagram @angiejibajaoficial_ @jeanpaulsantamaria_oficial

“Yo no vine a reemplazar a nadie, simplemente cumplí y sigo cumpliendo un rol de darles amor, protegerlos, cuidarlos y velar por su estabilidad, porque están en mi hogar”, sentenció.

En otro momento, Deisy Córdova le preguntó si cree que Angie es sincera cuando aparece llorando en televisión por no ver sus hijos. Ante ello, la rubia prefirió no opinar sobre la chica de los tatuajes.

Más cerca de Jean Paul Santa María

Como se recuerda, hoy en día, Romina Gachoy y Jean Paul Santa María se encuentran separados. Sin embargo, la modelo señaló que los esfuerzos del padre de su hijo están rindiendo sus frutos. Recientemente, grabaron un videoclip para la Gran Orquesta, donde la curvilínea mujer es protagonista.

“Grabamos un videoclip juntos y nos unió bastante, nos dimos un beso, fue un beso de actuación, pero fue real, nos extrañamos un montón y ahí se rompió el hielo”, contó en el programa de Willax TV.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy terminaron su relación. | Difusión

La bomba sexy uruguaya también le contó que la razón por la que decidió terminar con el cantante fue porque él había descuidado la relación y también porque él no la dejaba hacer viajes de trabajo.

“Jean Paul sin querer hacerlo me cortó las alas, la mayoría sabe que él no puede viajar porque tiene un tema judicial, en muchos momentos yo tenía oportunidad en el extranjero para poder trabajar y él no me decía, ‘no vayas’, pero me miraba y me decía ‘vas a ir’ y como yo lo conozco y sé que cuando he viajado por trabajo no ha sido fácil, no quería volver a eso y para evitar problemas le decía ‘no voy’”, relató la rubia, quien afirmó que no usa su aro de matrimonio desde que tomó la decisisón de separarse.

“No estoy usando ni mi anillo, ni mi alianza, pero él sí la usa”, indicó.