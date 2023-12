Alejandra Baigorria tomará acciones legales contra Onelia Molina por acusarla de agresión: “Lo verán mis abogados, tengo una imagen”

Ale Baigorria tomará acciones legales contra Onelia Molina por acusarla de agresión. (Captura: Magaly TV La Firme)

Lamentable. Los conflictos en el reality “Esto es Guerra” entre las competidoras Alejandra Baigorria y Onelia Molina podrían traspasar la pantalla de televisión y convertirse en un nuevo asunto legal, tras la decisión de la conocida empresaria de Gamarra, de optar por la vía judicial contra la actual pareja de Mario Irivarren. ¿Qué pasó?

Todo esto, luego que Baigorria manifestó ante las cámaras de América Televisión su decisión de iniciar un proceso legal contra Onelia, quien la señaló como responsable de su lesión en el dedo. Cabe mencionar que el conjunto de los ‘Guerreros’ experimenta la pérdida temporal de Molina, quien ha tenido que pausar su participación en el reality a raíz de la fractura.

Ante ello, en una entrevista concedida a “Más Espectáculos”, la ‘rubia de Gamarra’ refutó categóricamente las alegaciones de su rival de reality, negando haber cometido agresión alguna que resultara en la fractura que afecta a Onelia Molina. Asimismo, expresó su sorpresa ante las declaraciones de la modelo y mostró preocupación por cómo estas acusaciones podrían dañar la imagen que ha mantenido durante 11 años en televisión.

Alejandra Baigorria respondió a los usuarios que la califican de "vieja" en redes sociales.

“Todo eso ya lo van a ver mis abogados porque hay puntos muy importantes y fuertes, me he quedado muy sorprendida y molesta. No voy a gastarme hablando, las medidas se van a tomar de otra forma, yo tengo una imagen”, mencionó ofuscada la expareja de Mario Hart. Como se sabe, la empresaria decidió salir del programa en vivo por estar en contra de una decisión del tribunal del programa.

Asimismo, Baigorria, enfatizó su extenso recorrido en el show y la relación cordial y respetuosa que siempre ha sostenido con los demás competidores. Señaló que verse envuelta en incidentes de esta naturaleza no se alinea con su comportamiento habitual. Por eso, es que advierte que ha tomado esta decisión, y que estos temas lo verán sus abogados.

“He competido 11 años de mi vida con muchas competidoras y nunca he tenido ningún problema. Yo me he roto un tendón y nunca se lo he adjudicado a nadie”, sostuvo la modelo sumamente incómoda.

Alejandra Baigorria

Alejandra Baigorria y su enemistad con Mario Irivarren

Hace algunos meses, los competidores Alejandra Baigorria, empresaria y participante de “Esto es Guerra”, divulgó en el programa que su amistad con su co-competidor Mario Irivarren había llegado a su fin. Baigorria atribuyó la ruptura a la influencia de Onelia Molina, modelo y actual pareja de Irivarren, apodado ‘Calavera Coqueta’, aunque no se detallaron los pormenores del conflicto generado.

Baigorria indicó que los desacuerdos surgieron en el contexto del programa ‘Esto es Guerra’, y que hubo un choque significativo que impactó su relación con Mario Irivarren. No obstante, se reservó los detalles precisos del altercado.

“Ella (Onelia) se quejó, me hicieron todo un chongo junto con Mario. Escándalo mundial. Cuando yo voy fuerte se quejan, entonces, ahora que evito para no tener problemas ni con Mario ni con ella, porque yo ya con Mario no me hablo gracias a ese problema (por Onelia)”, fueron las palabras de la modelo, dejando en claro que su amistad se terminó con Mario.

“Yo estuve respetando el problema que hubo, que me costó una amistad. Me gané una enemistad con Mario, de 11 años, que tengo amistad con él”, agregó Alejandra Baigorria con voz quebrada en el programa que conduce la actriz Johanna San Miguel.