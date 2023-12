Magaly Medina cuestiona el rating de Juliana Oxenford y ella le responde: “Que recibas menos carteras y más amor”

Magaly Medina y Juliana Oxenford vuelven a enfrentarse a través de X. (Foto: Captura de Twitter)

En más de una ocasión, Magaly Medina le ha hecho saber a su público que siente desprecio por Juliana Oxenford, esto debido a sus diferencias políticas. Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, su excompañera fue la culpable de que el canal en el que trabaja disminuyera sus números.

Por este motivo, cuando se enteró que ‘Al Estilo Juliana’ se iba a ir de ATV, no dudó en celebrarlo en su programa, además de referirse a ella con duros calificativos, y asegurar que en diferentes ocasiones pidió su ‘cabeza’ con los directivos del canal.

Pese a los duros ataques que recibió, Juliana Oxenford trató de no contestarle a Magaly Medina, argumentando que ella no podía pelearse con una periodista que trata temas de farándula, pues no es su especialidad, por lo tanto, lo que dijera la ‘Urraca’ no le afectaba en lo absoluto.

Asimismo, tras concretarse su salida de ATV, la periodista política se volvió más activa en sus redes sociales, por lo que al enterarse de que una novela sobre la biografía de Gloria Trevi la iba a reemplazar en la programación, decidió pronunciarse.

Juliana Oxenford lanza comentario contra Magaly Medina. ATV

“Ojalá a mi reemplazante le vaya bien por el equipo extraordinario que dejo y quiero. Ojalá la novela de Gloria Trevi le deje un colchón de más de 3 ó 4 puntos para que puedan crecer más en el prime time. Cómo lo dije y repito, sé que algunos de los gerentes me quieren y respetan”, escribió.

Este comentario no fue del agrado de Magaly Medina, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para desmentir a Juliana Oxenford. Según la conductora de espectáculos, es totalmente falso que su excompañera de canal se haya ido con altos puntos de rating.

“Hace mucho no entro a X. Solo lo hago para agitar el candelero como ahora. Porque me agotan las mentiras de algunos. Cuando quieran cuelgo por aquí los ratings y desenmascaro a quienes se jactan de haberse ido con altas cifras. Los promedios no mienten y felizmente eso lo sabemos quienes estamos día a día en señal abierta. Gracias”, indicó.

Magaly Medina arremete contra Juliana Oxenford una vez más. (Foto: Captura de X)

No paso mucho tiempo para que la exconductora de ATV le responda a la ‘Urraca’. Lejos de molestarse, ella solo atinó a decirle que le iba a ahorrar el trabajo, mostrando las cifras que hizo los tres últimos días que estuvo al aire. Además, le deseó una feliz Navidad y que reciba menos carteras, pues lo que más necesitaba era amor.

“No te preocupes. Si estás ocupada, los muestro por ti. Aquí los tres últimos días de mi programa, sin una sola promoción, con ataques y calumnias. Feliz Navidad de todo corazón. Que recibas menos carteras y más amor”, señaló.

Juliana Oxenford le respondió claro y directo a Magaly Medina. (Foto: Captura de X)

¿Qué dijo Juliana Oxenford de las críticas de Magaly Medina?

En una entrevista con Infobae Perú, Juliana Oxenford habló de los constantes ataques que recibió por parte de Magaly Medina. Para la periodista, la ‘Urraca’ se habría sentido presionada por sus amigos para que intente sacarla del canal, recordando que su excompañera se codea con políticos de derecha.

“Porque le resultaba incómoda para su petit comité, para el nivel socioeconómico en el que ella se maneja, al que pertenece, para sus amigos. Yo me imagino que Magaly habrá recibido mucha presión de sus amigos, de Mauricio Mulder, con los que se toma fotos; de Keiko Fujimori, a la que le decía Keikito. O sea, le deben haber dicho, ‘oye, ¿cómo es posible? Tú que eres la rockstar, tú que eres la mandamás de este canal, la reina absoluta, la estrella. ¿Cómo permites que esa chica haga esto?’. Entonces ella se habrá sentido, de pronto, boba, de no poder influenciar para que a mí me saquen. Y a mí no me sacaron del 2021 al 2022. Yo renové contrato el contrato el 2022, 2023. Y ella sale a decir que pidió que corten mi cabeza. Dios mío, ¿dónde se ha visto eso? Una farandulera pidiendo que una periodista que hace política salga del canal”, indicó.