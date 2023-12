Juliana Oxenford y un incierto 2024 luego de romper con ATV: su respuesta a Magaly Medina y el sincero agradecimiento a Rodrigo González

Juliana Oxenford responde a los ataques de Magaly Medina y burlas ante su salida de ATV.

Después de cuatro años de brindar información en Al Estilo Juliana, ATV decidió decirle adiós a Juliana Oxenford, una noticia que dejó sin piso a la conductora y a sus seguidores. Nunca imaginó que la televisora que la respaldó tanto y por la que entregó mucho la despediría a puertas de la Navidad. Sabe que cosas así suelen suceder en una empresa privada, sin embargo, lo que hasta ahora se cuestiona son las razones.

Pese que no ha recibido respuesta alguna, le queda claro que no la querían en el canal por su lengua filuda. En conversación con Infobae Perú, Juliana contó cómo se siente hoy en día a una semana de su salida de la televisora, respondió a los duros ataques de Magaly Medina y agradeció al apoyo que recibió de Rodrigo González.

— A una semana de tu despedida de Al Estilo Juliana, ¿cómo te encuentras?

Estoy preparándome para aislarme un rato después de fiestas. Salir un poco del encuadre, replantear y ver qué pasa, porque han sido días muy duros y tristes, despedirme de mi equipo. Quedarse sin chamba finalizando un año es complicado. Que te saquen porque claramente tu voz incomoda en un canal que es el más apolítico de los canales, por decirlo de alguna manera. El que menos pleitos políticos se compra y que apuesta más por entretenimiento. Acá me queda clarísimo que hay un pedido explícito de un grupo de poder, del empresariado, por mi manera de decir las cosas y expresarme.

— ¿Sientes que ATV te ha decepcionado?

Mira, siento que me han decepcionado personas, no ATV. Porque ATV es un canal donde yo he trabajado con absoluta libertad y por eso es que tengo este conflicto emocional ahora mismo. Esa lucha de pareceres, esta lucha de criterios, de que yo misma no termino de encontrar esa respuesta sobre lo que pasó, porque en ATV la directora de prensa, que era mi jefa directa, y el gerente general, Marcello Cuneo, han sido excelentes personas, muy honestas, muy claras conmigo, y sobre todo, me han permitido siempre trabajar con esa libertad que se ofreció desde el día uno que se firmó el contrato.

— Sí te respaldaron en su momento...

Sí, se compraron muchos pleitos en el 2021, en plena campaña electoral, todos los canales se alinearon. En mi canal, de hecho, muchas figuras se alinearon en una misma voz, en un mismo discurso, y nunca me dijeron, ‘haz esto’, ‘oye, te estás metiendo en problemas. Oye, no nos gusta’. Si les gustaba o no, no me lo dijeron. Y eso es importante, porque ellos pueden tener su criterio y su punto de vista, pero no se atrevieron y tuvieron absoluto respeto por mi manera de hacer periodismo, y lo sostuvieron hasta el último día, porque yo avisé el 24 de noviembre, que me iba el 15 de diciembre, y pudieron decirme, ‘ok, ya, como te hemos pagado antes, el 3 o el 4, ya no vas más al canal’. No lo hicieron, me dejaron entrar y despedirme hasta con ajos y cebollas, y eso habla del respeto del gerente general y de Roxana, la directora, con quienes además tuve la oportunidad de despedirme.

Juliana Oxenford señaló que vivido momentos muy duros después de su inesperada salida de ATV. IG.

— Ahora, también dijiste que nunca te habían faltado tanto el respeto como en ATV...

Se me dio más libertad que en cualquier otro medio que he trabajado en estos 21 años de carrera, pero también se me ha atacado, se me ha difamado. Se me ha llamado talibana y se ha celebrado mi salida. Entonces, ¿quién le ponía un alto a ese hostigamiento? A ese acoso, a esa seguidilla de calumnias, por parte de una trabajadora también del canal. Me dijo comunistoide y no lo soy, comunista no soy, no soy roja, no soy todas las cosas que me están diciendo.

— Te refieres a Magaly Medina...

Talibana me dijo al final. Lo que dije en el programa es, yo no me voy a poner a discutir con alguien que no entiende de periodismo político, ni de cómo se tiene que tratar la información en medio en un proceso electoral; más aún, en un país ya demasiado polarizado y dividido. Yo opté por hacer lo que el 99% de medios grandes en televisión, en radio, en prensa, en radio, no hicieron, que es darle el mismo tiempo en pantalla a todos, la misma cobertura a los dos candidatos. Lo otro era mi opinión.

— ¿Por qué crees que te criticó tan duramente?

Porque le resultaba incómoda para su petit comité, para el nivel socioeconómico en el que ella se maneja, al que pertenece, para sus amigos. Yo me imagino que Magaly habrá recibido mucha presión de sus amigos, de Mauricio Mulder, con los que se toma fotos; de Keiko Fujimori, a la que le decía Keikito. O sea, le deben haber dicho, ‘oye, ¿cómo es posible? Tú que eres la rockstar, tú que eres la mandamás de este canal, la reina absoluta, la estrella. ¿Cómo permites que esa chica haga esto?’. Entonces ella se habrá sentido, de pronto, boba, de no poder influenciar para que a mí me saquen. Y a mí no me sacaron del 2021 al 2022. Yo renové contrato el contrato el 2022, 2023. Y ella sale a decir que pidió que corten mi cabeza. Dios mío, ¿dónde se ha visto eso? Una farandulera pidiendo que una periodista que hace política salga del canal. Tampoco puede hacerlo una periodista política contra otra periodista política.

— ¿Te sorprendió saber qué había pedido tu cabeza?

No puedes pedir la cabeza de alguien, ¿qué le espera a la señora que limpia el canal? ¿qué le espera a la reportera practicante? ¿qué le espera a la persona que recién va a ser contratada después de haber estado tres meses practicando en redes sociales? Me parece gravísimo. Pero esta vez, esta salida no tiene que ver con Magaly porque, claramente, no le hicieron caso, ya que después de las elecciones me renovaron el contrato. No pesa tanto su palabra en ATV, pero pesa en el grupo de gente que la sigue y que luego utiliza estas palabras como talibana, la comunistoide, aquellas que pone de moda.

Juliana Oxenford responde a las críticas de Magaly Medina. (Composición: Infobae)

— ¿Recibiste muchos ataques en redes sociales?

Fue constante el ataque en redes hacia mí, además de un hostigamiento en mi propio canal. Yo creo que ahí el canal debió decir, ‘oye, hasta acá no más. Magaly, tú no puedes insultar a una persona que está ejerciendo su trabajo’. Tiene que haber un causa efecto y no lo hubo. Es por eso que tengo sentimientos encontrados con el canal.

— Contaste que Mávila tuvo oportunidad de contarte que ella ocuparía tu horario y no lo hizo, ¿cuál es tu concepto de ella ahora?

Me da mucha pena. Mávila no es una persona mala. Creo que sus inseguridades le ganaron. La conozco, es bastante insegura, y me da pena que siendo periodista, lo que siempre deberíamos de tener como prioridad es decir la verdad, frente a una cámara, frente a un micrófono, escribiendo en un periódico, y con más razón, en el ámbito privado, con los amigos, con los conocidos y con la familia.

— ¿Le volviste a escribir después?

Claro, le dije: ‘Mávila, porque te tengo cariño, te recomiendo que no mientas, que digas la verdad, que pongas la verdad por encima de todo, eso te hace gente’. Y me responde, ‘no sé de qué estás hablando, lo único que tengo entendido es que hay un supuesto interés por mí en ATV, pero no me consta. Mi prioridad es RPP’, y yo, oye, ¿qué? Pensé que de repente patiné y no la jalan, pero no. A la semana ya estaban diciéndole a mi equipo, ‘oigan, queremos saber quiénes están de acuerdo, quiénes van a estar cómodos trabajando con Mávila Huertas’. O sea, ya se había grabado la promoción con ella para la preventa, y yo, oye, ¿qué onda? Entonces le escribo y le digo,’ Mávila, te felicito, yo no podría sentarme en la silla de una periodista a la que están sacando por esos intereses subalternos.

Mávila Huertas - Juliana Oxenford - 7 DE DICIEMBRE- Perú

— ¿Qué es lo que más te dolió?

Que no jugó bien, no fue honesta conmigo, no se comportó como una buena persona. Eso es lo que más duele, que no jugó limpio. Pero bien por ella, si cree que es una buena manera de dirigirse, de conducirse en la vida, bien por ella. Yo no soy así.

Juliana Oxenford se despidió de Al estilo Juliana el 15 de diciembre. IG

— En este corto tiempo, ¿has recibido propuestas?

No, mira, nada, no hay ninguna conversación pendiente. Los únicos que se comunicaron conmigo fueron de PBO. Creo que querían blanquear un poco la pantalla. Mi respuesta fue, prefiero trabajar en un chifa, una cosa es no tener chamba, y otra cosa es ir contra ti misma y contra tus principios. Es como que digas: ‘oye, no quiero venir a Willax’. Yo no voy a ir a una fábrica de fake news, un lugar donde el periodismo pasa por crear mentiras y difamar a personas para hacerle campaña a ciertos candidatos que son los que paran la olla en mi canal. Prefiero no trabajar, prefiero poner una marca ropa o vender artículos de maquillaje.

— ¿No te han llamado de Willax TV?

No, no, no, ¿qué me van a llamar? y que ni me llamen. No contesto.

— En esta salida, Rodrigo González se ha mostrado solidario contigo...

Lo vi, lo vi porque me mandaron el video. A mí, Rodrigo me parece un tipo muy inteligente. El hecho de que haga farándula no quiere decir que sea una persona poco hábil. De hecho, la entrevista que le hicieron a Keiko, Peluchín y Gigi Mitre, fue la más punzante y firme que he visto en toda la campaña. Todas las preguntas que no le hicieron ni en lo dominicales, ni en los noticieros, las hicieron ellos. Yo estoy muy agradecidas con sus palabras hacia mí, porque creo que es un tipo que entiende, sin ser periodista político, que entiende cómo funciona una democracia. Aprecio la objetividad con la que opinó, y coincido abierta y plenamente con él sobre Magaly Medina, no puede ser una buena profesional si no eres antes una buena persona. También lo dije en mi programa.

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina por celebrar salida de Juliana Oxenford en ATV.

— Hay una frase contra Magaly Medina que se viralizó: “No necesito una cartera de 10 mil dólares para ser alguien de nivel...”

Es que no la necesito. Yo no trabajo para tener una cartera de 10 mil dólares. Y si me la pudiese comprar, no la compraría. Porque no está dentro de mis prioridades. A mí no me hace feliz una cartera de 10 mil dólares. Si a una persona le hace feliz, pues bien. A mí me hace feliz saber que puedo darle una buena educación a mis hijos, saber que tengo tiempo para salir con ellos y comprarles un helado.

— ¿Qué opinión tienes de Magaly Medina?

Que hace farándula y que vive del ampay. Eso es lo que veo de ella, y yo la conozco. De hecho, me llevaba bien con ella, yo la conocí en Latina, cuando no la pasaba bien, no era una persona querida en el canal, y yo la saludaba, me daba hasta pena, porque siempre estaba sola, y un par de veces le hablé. Es más, Magaly estaba muy contenta cuando entré al canal (ATV), porque claro, le hacía un buen colchón, que no me va a querer ahí. Pero me parece que es una mujer poco coherente. Creo que hace su trabajo en función a lo que ella considera que está bien. Yo no estoy en contra del periodismo de espectáculos, tampoco de los ampays, una vez que eres figura pública eres parte del juego. Si a mí me ven saliendo borracha, en un lugar público, grábenme, y me tendré que comer mi roche. A mí eso no me parece mal, pero creo que para ser buena profesional, hay que ser buena persona. Coincido con Peluchín.

— Imagino que has recibido el apoyo de tu familia después de esta experiencia...

Sí, sí, totalmente. A ver, de mis hermanos y de mi mamá. Están orgullosos de mí. Mis amigas, mis amigos, gente que me conoce y me ha visto trabajar 24/7. Estoy muy agradecida con la gente, me parece importante recalcarlo, porque he recibido mucho apoyo ante fuertes insultos en las redes sociales. Yo soy periodista porque lo tengo en el ADN, y porque creo que el periodismo me eligió a mí. Yo voy a seguir expresándome, de eso estoy segura.

Juliana Oxenford viajará unos meses para replantearse cómo enrumbará su carrera.

— ¿A través de un podcast tal vez?

Sí me llama la atención, creo que va a ser lo que venga, no lo estoy trabajando ahora porque acabo de salir de ATV, recién hoy día tuve una semana fuera del aire, y ya llega la Navidad. Necesito pensar qué voy a hacer, primero voy a darme dos meses de tranquilidad.

— ¿Fuera de Perú?

Sí, fuera de Perú, porque no quiero un ambiente hostil para mis hijos, ahorita mismo estoy muy en el ojo de la tormenta. Quiero tranquilidad y repensar muchas cosas.