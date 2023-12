Crece exportación de nacimientos peruanos: qué país de Europa es el principal comprador

Adex señala que el monto de venta exterior aún sigue lejos de su récord histórico. Foto: Andina

Las ventas al exterior de nacimientos peruanos registraron un total de 549.601 dólares en el periodo de enero a octubre de este 2023, lo que representa un aumento del 11,3% en comparación con igual lapso del 2022, cuando se alcanzaron los 494.015 dólares, según el reporte de la gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

El gremio destacó su desempeño debido a que mostraron una tendencia al alza por tercer año consecutivo (enero-octubre). Luego de caer 44% en el 2020 (365.141 dólares), se recuperaron en el 2021 (393.176 dólares) con un incremento de 7,7% y en el 2022 (494.015 dólares) con 25,6%.

Países que más compran nacimientos peruanos

Sin embargo, Adex precisó que el monto de este año aún sigue lejos de su récord histórico logrado entre enero y octubre del 2018 cuando se alcanzaron 924.987 dólares.

Durante estos 10 meses del 2023, el destino líder fue Italia, que concentró el 34% del total al comprar nacimientos peruanos por 188.748 dólares y registrar un retroceso de 3,6% en relación al mismo periodo del año pasado.

Durante estos 10 meses del 2023, el principal destino de estos envíos fue Italia, que concentró el 34% del total de nacimientos peruanos. Foto: Adex

En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con 134.259 dólares y un aumento de 7,7%, el cual representa el 24% del total. Los países que siguen en el top de compras de nacimientos peruanos son Francia, Alemania, Puerto Rico, España, Panamá, México, Bahamas y Canadá.

Estas piezas fueron exportadas en varias partidas, de las cuales las demás estatuillas y demás artículos para adornos de cerámica concentraron el 80%. Además, incluyen los nacimientos de cerámica, de mate burilado, adornos de cerámica, nacimientos en botellas de vidrio, entre otros, los cuales provinieron principalmente de Lima, Callao y Ayacucho.

Otras fueron las demás materias vegetales o minerales para tallar, artículos para fiestas de Navidad y las demás manufacturas de cerámica, las cuales representaron el 7,5%, 5,3% y 3,8%, de forma respectiva.

Oportunidad para artesanos peruanos

En ese contexto, ADEX precisó que la recuperación de la demanda de estos artículos en los mercados internacionales vuelve a ser una oportunidad de negocio para los artesanos peruanos, quienes esperan un 2024 con mayores pedidos.

Las principales empresas exportadoras de nacimientos fueron Manos Amigas, Intercrafts Peru, Dasha Fashion, Apumano, Decorsilver, Magic Art Peruvian, Kimat Inversiones Export & Import, www.Novica.Com, Inversiones Escobedo GTR, Raymisa, entre otras.

En la selva peruana, pesebres biodiversos cobran vida con animales locales y atuendos de pueblos originarios, fusionando naturaleza y espiritualidad. (Andina)

Perú exportó US$6 millones en panetón

En el transcurso de enero a octubre de 2023, el Perú exportó panetones por un valor total de US$5,9 millones a nivel global. Este incremento representa un aumento del 6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos proporcionados por el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

En estos meses el Perú envió al exterior un equivalente a 1 millón 379 mil kilos (1.379 toneladas), lo que representa un aumento superior al 2% con respecto a los envíos del año pasado.

Datos de la Cámara de Comercio de Lima revelaron a qué país Perú ha enviado más panetón este año. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Vecteezy

Es así como una gran parte de este alimento de Navidad se dirigió a una sola nación: Estados Unidos. Solo este país ha comprado US$ 2,8 millones en panetones al Perú —el 47% del total exportado— , y es a donde las empresas peruanas han exportado más de este producto estrella.

Entre las empresas que más exportan el panetón peruano están D’Onofrio, con envíos que suman US$ 2,1 millones; la empresa Gloria, con US$ 1,1 millones, y Winter’s, que envió panetones por US$ 623 mil 58.

La preferencia del peruano por el panetón ha llevado a que se le describa como ‘panetonero’. En una entrevista reciente con Trome, Úrsula Conroy, gerente de Marketing de Panetones en Nestlé Perú, reveló que los ciudadanos del país consumen aproximadamente 1,3 kg de panetón por persona al año.