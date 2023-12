Sindicatos de Corpac anuncian huelga del 27 al 29 de diciembre: ¿Qué destinos se verían afectados?

Suspensión de labores perjudicará los vuelos a ciertas ciudades.| Andina / Corpac

Peligran vuelos de fin de año. Cuatro sindicatos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima (Corpac) confirmaron que llevarán a cabo una huelga del 27 al 29 de diciembre en la que participarán administrativos, técnicos, especialistas y otros. Aunque no es a nivel nacional, sí perjudicarán las salidas e ingresos en ciertos aeropuertos.

Te puede interesar: Peligran los vuelos por fin de año: Controladores aéreos anuncian huelga el 27, 28 y 29 de diciembre ante negativa de bono

En la misiva enviada a los Aeropuertos del Perú (ADP), Juan Carlos Ponce, administrador del aeropuerto de Chiclayo, menciona que los gremios que se sumarán a la paralización son el Sindicato Nacional de Trabajadores de CORPAC S.A. (SITE CORPAC), el Sindicato de Trabajadores Profesionales Universitarios de CORPAC S.A. (SIPTRUCOR), Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos (SINEACOR) y el Sindicato de Profesionales Aeronáuticos de CORPAC S.A.(SIPEACOR).

Asimismo, aclara que el paro iniciará el miércoles 27 a las 07:00 y culminará el viernes 29 a la misma hora.

Carta enviada para comunicar la huelga. | Paolo Benza (X)

Aunque el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) también había anunciado que paralizaría las fechas mencionadas si no se cumplen con sus demandas, hasta el momento no han confirmado su participación, por lo que los aeropuertos con operadores privados no tendrían problema para seguir operando.

Te puede interesar: Caos en Migraciones del aeropuerto Jorge Chávez: colapso del sistema afecta a cientos de viajeros

De esta manera, Aeropuertos del Perú, presentes en Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes, y Lima Airport Partners, a cargo del Jorge Chávez de Lima, no tendrán problema. “Lo natural es que también operen los de Aeropuertos Andinos: Arequipa, Juliaca, Ayacucho, Puerto Maldonado y Tacna”, mencionó el periodista Paolo Benza en un hilo de X.

¿Qué destinos se verían afectados?

Debido a que Corpac administra la totalidad de 15 aeropuertos, de tener un vuelo programado a alguno de los destinos de la lista, te recomendamos contactar a tu aerolínea:

Apurímac (Aeropuerto de Andahuaylas)

Ucayali (Aeropuerto Teniente General FAP José Gerardo Pérez Pinedo, Atalaya, y Aeropuerto de Puerto Esperanza, Purus)

Áncash (Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales, Chimbote)

Cusco (Aeropuerto Internacional Teniente FAP Alejandro Velasco Astete)

Huánuco (Aeropuerto Alférez FAP David Figueroa Fernandini y Aeropuerto de Tingo María)

Moquegua (Aeropuerto de Ilo)

Cajamarca (Aeropuerto de Jaen)

Junín (Aeropuerto Francisco Carlé, Jauja, y Aeropuerto Manuel Prado de Mazamari, Satipo)

San Martín (Aeropuerto de Juanjui; Aeropuerto Juan Simons Vela, Rioja, y Aeropuerto de Tocache)

Loreto (Aeropuerto de Yurimaguas)

Aeropuerto Internacional Teniente FAP Alejandro Velasco Astete, ubicado en Cusco, sería uno de los principales afectados. | Andina

¿Por qué los sindicatos de Corpac están en huelga?

La paralización de los sindicatos pertenecientes a Corpac se debe a la negativa de un bono de S/ 5.500 por parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Te puede interesar: El insólito camuflaje que usan los narcotraficantes para envíos de cocaína a Europa

A través de una misiva, el gremio mencionó que “el Bono de Liberalidad para los trabajadores de CORPAC fue motivo de varias reuniones entre la actual dirección de la empresa y nuestro sindicato” y rechazaron la falta de aprobación.

“Al solicitar información a la Gerencia General de CORPAC sobre los motivos por los cuales FONAFE no ha aprobado la ampliación de presupuesto de la empresa (teniendo impacto en el no otorgamiento del bono) se nos indicó que la decisión ha sido tomada por la presión mediática relacionada con el accidente del 18 de Noviembre del 2022″, cuestionaron.

“Es necesario resaltar que la presión mediática en contra de CORPAC se basa en material audiovisual que ha sido editado por la prensa con el claro objetivo de inclinar a la opinión pública en contra de la empresa”, agregaron.

Carta remitida por el sindicato de controladores aéreos. | Sucta

¿A qué accidente se refieren?

El accidente al que se refiere el gremio es el choque entre un avión comercial de Latam Perú, vuelo LA2213 con destino a Juliaca, y dos camiones de emergencia, que culminó con la muerte de los bomberos aeronáuticos Nicolás Santa Gadea, Ángel Torres y Manuel Villanueva.

Aunque en un primer momento se descartó la implicancia de Corpac, ante la difusión del video con audio, se probó su responsabilidad.