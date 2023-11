Tragedia en el aeropuerto Jorge Chávez: el diálogo que comprueba la culpabilidad de Corpac en la muerte de los dos bomberos

15:15 p.m.| Supervisora : Reynaldo [Bravo], pero tú le dijiste que procede ejercicio fuera de la pista, ¿correcto? ¿En la frecuencia qué has dicho? ¿Fuera de pista?

Reynaldo Bravo : no responde a preguntas de la supervisora.

15:16 p.m.| Supervisora : Pero cuando tú le has dicho y le has dado la instrucción es fuera de pista

Reynaldo Bravo: No le he dicho fuera de pista ni le he dicho autorizado a la pista